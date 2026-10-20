Nhận định bóng đá PSG vs Barca: Đại chiến đỉnh cao Cúp C1

PSG tiếp đón Barcelona ở lượt 3 vòng phân hạng Champions League, lúc 2h ngày 21/10 (giờ Hà Nội), trong cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng sở hữu sức công phá ngoạn mục.

Barca đến Paris với thành tích toàn thắng 11 trận tại La Liga và Champions League, ghi 48 bàn. Riêng ở giải quốc nội, thầy trò Hansi Flick giành trọn 27 điểm sau 9 vòng - kỷ lục mới về khởi đầu mùa giải - với 39 lần làm tung lưới đối phương.

Dembele và Doue đang thi đấu thăng hoa với PSG. Ảnh: PSG

Chiến thắng 5-2 trên sân Betis cuối tuần qua - trận đấu khó khăn nhất với “Blaugrana” từ đầu mùa - tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công của Barca.

Lamine Yamal mở tỷ số bằng khoảnh khắc xuất sắc, trong khi Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia và Dani Olmo cùng ghi bàn, cho thấy sự đa dạng trong những phương án tiếp cận khung thành.

Tuy nhiên, PSG là thử thách hoàn toàn khác. Nhà vô địch châu Âu hai mùa liên tiếp vừa thắng Man City 4-2 ngay tại Etihad, sau khi dẫn 3 bàn trong hiệp một. Trước đó, đội bóng của Luis Enrique cũng dễ dàng thắng đối thủ Slovan Bratislava 6-1 ở lượt trận ra quân.

Sau khởi đầu chệch choạc tại Ligue 1, PSG đang có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuộc ngược dòng thắng Strasbourg 3-1 chứng tỏ khả năng thay đổi cục diện từ những ngôi sao như Ousmane Dembele và Desire Doue. Cả hai cũng là những nghệ sĩ trình diễn thứ bóng đá ấn tượng tại Etihad.

Vấn đề chung của hai đội trước trận đại chiến nằm ở hàng thủ. Barcelona mất Eric Garcia, Jules Kounde và Andreas Christensen.

Hansi Flick phải cân nhắc kéo Rodri hoặc Frenkie de Jong xuống hỗ trợ phòng ngự. Việc điều chỉnh rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Yamal và Barca chơi thứ bóng đá bùng nổ. Ảnh: FCB

Phía PSG, chấn thương của Nuno Mendes tạo ra khoảng trống đáng kể bên cánh trái, nơi Lamine Yamal thường xuyên khai thác. Luis Enrique xác định cách hạn chế ngôi sao người Tây Ban Nha là giữ bóng, giảm cơ hội để anh tổ chức những pha tấn công.

Vì vậy, cuộc chiến tuyến giữa hứa hẹn quyết định thế trận. Barca cần duy trì nguồn cung bóng cho Yamal; PSG muốn áp đặt nhịp độ và buộc đội khách phải lùi sâu.

Với phong độ tấn công của hai đội cùng những tổn thất phòng ngự, Công viên các Hoàng tử có cơ sở chờ đợi một màn so tài cởi mở.

Đây cũng là dịp kiểm chứng tham vọng chinh phục châu Âu của Barca - đội không đăng quang kể từ đêm Berlin 2025 với chính Luis Enrique cầm quân - trước bản lĩnh nhà vô địch PSG.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Vắng mặt: Nuno Mendes (chấn thương).

Nghi ngờ: Mayulu.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.

Vắng mặt: Christensen, Eric Garcia, Kounde (chấn thương).

Nghi ngờ: Không.

Dự đoán: hòa 2-2.