Nhận định bóng đá Pháp vs Italia: Cuộc chiến duyên nợ

Đội tuyển Pháp tiếp Italia ở lượt trận thứ 3 bảng 1 UEFA Nations League 2026/27 với lợi thế sân nhà và 2 chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, phía sau điểm số là những câu hỏi về diện mạo đội bóng của Zinedine Zidane. Roberto Mancini cũng cần chứng minh Italia hồi sinh, sau hai màn trình diễn trái ngược.

Pháp cần thể hiện nhiều hơn trước khán giả nhà. Ảnh: FFF

Zidane khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, rồi vượt qua Bỉ với cùng tỷ số. Giành 6 điểm tuyệt đối và 2 trận giữ sạch lưới là nền tảng tích cực, nhưng Pháp chưa tạo được sức thuyết phục tương xứng với nguồn lực.

Trước Bỉ, “Les Bleus” phải chờ khoảnh khắc xuất sắc của Michael Olise ở phút 88 để giải quyết trận đấu.

41: Pháp và Italia là một trong những cuộc đấu duyên nợ nhất bóng đá châu Âu. Italia giành 19 chiến thắng, Pháp có 12 trận thắng. Đây là cuộc thư hùng của 6 chức vô địch World Cup (4 của Italia, 2 của Pháp) và 4 danh hiệu EURO (mỗi đội hai chiến thắng).

Có lý do để Zidane cần thêm thời gian. Ông đang thử nghiệm nhân sự, thay tới 9 vị trí đá chính giữa hai trận, đồng thời xây dựng cách vận hành mới sau ảnh hưởng quá lớn của người bạn Didier Deschamps.

Cuộc tiếp đón tuyển Italia tại Paris là lúc người hâm mộ chờ đợi những đường nét rõ hơn từ đội bóng giàu tài năng.

Mbappe vắng mặt khiến thử thách lớn hơn. Tuyển Pháp cần chứng minh khả năng tấn công dựa trên phối hợp tập thể, thay vì chờ một cá nhân tạo khác biệt.

Ousmane Dembele, Olise và Desire Doue có thể đem lại sự linh hoạt, nhưng tự do di chuyển chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng kết nối và khả năng chiếm lĩnh khoảng trống.

Với Mancini, vấn đề là sự ổn định. Italia thua Bỉ 0-2 trên sân nhà rồi “bất ngờ” thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 tại Bursa.

Một trận đấu bùng nổ giúp giải tỏa sức ép, nhưng chưa đủ xác nhận Italia tìm lại bản sắc từng đưa họ lên đỉnh bóng đá châu Âu.

Chiến thắng tại Bursa cho thấy Italia có thể chủ động giữ bóng, phối hợp và đưa nhiều cầu thủ vào vị trí ghi bàn. Trước đối thủ mạnh như Pháp, câu hỏi đặt ra là liệu “Azzurri” có thể duy trì chất lượng ấy khi thời gian xử lý bóng bị thu hẹp.

Italia đang mang diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: FIGC

Cuộc tranh chấp giữa sân có thể quyết định thế trận. Italia cần kiểm soát nhịp độ và hạn chế khoảng trống cho các tiền đạo Pháp.

Ngược lại, đội chủ nhà phải chuyển ưu thế kỹ thuật thành những cơ hội rõ ràng, tránh kéo dài thế bế tắc.

Đây là bài kiểm tra cho cả hai HLV. Zidane muốn chiến thắng đầu tiên trước khán giả nhà đi kèm dấu ấn lối chơi. Mancini cần một màn trình diễn đủ sức chứng minh Italia đang tiến bộ.

Điểm số quan trọng trong cuộc đua giành hai tấm vé tứ kết UEFA Nations League, nhưng cách họ giành điểm sẽ cho thấy nhiều hơn về tương lai.

Ngoài ra, sân Stade de France cũng đánh dấu một câu chuyện được chờ đợi: cá nhân Zidane gặp lại đối thủ từng khép lại sự nghiệp cầu thủ của ông với cú húc đầu nổi tiếng.

Lực lượng:

Pháp: Mbappe, Saliba, Theo Hernandez, Konate, Zaire-Emery chấn thương.

Italia: Cristante, Dimarco, Filippo Mane, Matteo Dagasso, Raspadori, Zaniolo chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Jacquet, Truffert; Manu Kone, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembele, Doue.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1.

Thầy trò Zidane chuẩn bị ra mắt khán giả nhà. Nguồn: FFF