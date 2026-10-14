Nhận định bóng đá Persib Bandung vs Thể Công Viettel: Quyết có điểm

Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel nằm ở bảng E cùng FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và Persib Bandung (Indonesia). Ở trận ra quân, thầy trò HLV Velizar Popov hòa Melbourne Victory 1-1. Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh tại LPBank V-League 2026/27 ở vòng 3 cho thấy đội bóng áo lính vẫn còn những vấn đề ở khâu phòng ngự.

Hành quân tới làm khách trên sân của Persib Bandung, Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Đây là trận đấu được dự báo rất khó khăn với đại diện của Việt Nam, nhưng Khuất Văn Khang và các đồng đội đang sẵn sàng với thử thách.

Ở trận đấu này, Thể Công Viettel cần hạn chế sai sót ở hàng thủ, cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và bảo đảm cự ly đội hình. Việc thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, trong đó có Doãn Ngọc Tân, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành lối chơi của đội.

Thể Công Viettel sẵn sàng cho thử thách tại Indonesia.

Có điểm trên sân khách là mục tiêu thiết thực với đoàn quân của HLV Popov. Đối thủ của họ đang có phong độ cao, cả ở đấu trường trong nước và quốc tế. Trong trận ra quân Cúp C2 châu Á, Persib Bandung gây bất ngờ khi thắng đối thủ mạnh FC Seoul 1-0 ngay trên sân khách.

Đội bóng của Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó phải kể tới Thom Haye, Marc Klok, Mariano Peralta và Balsa Sekulic... Trong số này, Sekulic ghi 3 bàn qua 4 trận tại giải Indonesia, sẽ là mối nguy hiểm với hàng phòng ngự Thể Công Viettel.

Gặp nhiều bất lợi, nhưng nếu thầy trò HLV Popov duy trì được kỷ luật chiến thuật và tận dụng tốt cơ hội trong những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, đội khách hoàn toàn có thể giành điểm, thậm chí thắng trước Persib Bandung.

Trận Persib Bandung vs Thể Công Viettel lăn bóng lúc 19h15 ngày 14/10 tại Bandung, Indonesia.