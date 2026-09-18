Nhận định bóng đá Nottingham vs Coventry: City Ground chờ bàn thắng đầu tiên của đội khách?

Thông tin trận đấu Nottingham vs Coventry hôm nay 19/9/2026

Chuyến làm khách của Coventry tại City Ground đã được xếp trong lịch thi đấu Coventry ở vòng 5.

Nhận định thắng thua Nottingham vs Coventry

Nottingham Forest có lý do để bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tốt. Chiến thắng 2-1 trên sân Aston Villa không chỉ mang về ba điểm mà còn cho thấy đội bóng của Oliver Glasner có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm trận đấu trở nên căng thẳng.

Morgan Gibbs-White tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất trong quá trình kết nối tuyến giữa với hàng công. Khi tiền vệ người Anh có khoảng trống để xoay người và đưa bóng lên phía trước, Forest có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Liam Delap và các cầu thủ phía trên cũng giúp Forest có nhiều cách tiếp cận khung thành hơn thay vì phụ thuộc vào một kiểu lên bóng cố định.

Đội khách bước vào vòng 5 sau chuỗi kết quả rất khó khăn tại Premier League. Thất bại 0-5 trước Brighton cho thấy Coventry không chỉ gặp vấn đề trong khâu phòng ngự mà còn rất khó tạo ra sức ép ở phần sân đối phương.

Việc chưa ghi bàn sau 4 vòng càng làm bài toán trở nên phức tạp. Nếu Coventry tiếp tục lùi quá sâu, Forest có thể giữ bóng ngay quanh khu vực 1/3 cuối sân và liên tục tổ chức các đợt tấn công mới. Nhưng nếu đẩy đội hình lên cao hơn, khoảng trống phía sau sẽ lại xuất hiện.

Frank Lampard vì vậy cần tìm ra một điểm cân bằng. Coventry có thể ưu tiên giữ cự ly chặt trong khoảng thời gian đầu, cố gắng khiến Forest mất kiên nhẫn rồi mới tăng tốc khi có cơ hội phản công.

Dù vậy, trạng thái tinh thần hiện tại vẫn tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Forest vừa thắng trên sân khách và được trở về City Ground. Coventry lại phải tìm cách giải quyết cùng lúc cả vấn đề ghi bàn lẫn khả năng phòng ngự.

Dự đoán số bàn thắng Nottingham vs Coventry

Nottingham ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất và thủng lưới 6 lần.

Coventry cũng ghi 4 bàn tính trên mọi đấu trường nhưng đã nhận tới 12 bàn thua.

Nếu chỉ xét Premier League, vấn đề của đội khách còn rõ ràng hơn khi họ chưa có bàn thắng nào sau 4 vòng.

Forest vì vậy có cơ sở hướng tới một trận đấu mà họ tạo ra phần lớn cơ hội nguy hiểm.

Kịch bản bàn thắng: 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Coventry

Nottingham thiếu một số lựa chọn ở hàng thủ, trong đó Nicolò Savona chưa thể thi đấu.

Coventry chịu ảnh hưởng đáng kể hơn khi nhiều cầu thủ chưa bình phục, khiến Frank Lampard không có nhiều phương án để thay đổi đội hình.

Phong độ gần đây Nottingham vs Coventry

Lịch sử đối đầu Nottingham vs Coventry

Trong 5 lần gặp gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Nottingham thắng 3 và Coventry thắng 2.

Forest có ưu thế nhỏ về đối đầu, nhưng ý nghĩa lớn hơn trước trận này nằm ở sự khác biệt về phong độ tại Premier League.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Coventry

Nottingham: Sels; Murillo, Diomande, Aina, Williams; Schlager, McAtee; Munoz, Gibbs-White, Ndoye; Delap.

Coventry: Rushworth; Amenda, Thomas, Pinnock; Van Ewijk, Grimes, Dasilva; Rudoni; Mason-Clark cùng các phương án tấn công còn lại.

Dự đoán tỷ số Nottingham vs Coventry

Coventry có thể giữ trận đấu ở trạng thái cân bằng nếu phòng ngự đủ tập trung trong hiệp một.

Tuy nhiên, Forest đang có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo ra cơ hội hơn và quan trọng nhất là họ vừa tìm được chiến thắng giúp giải tỏa áp lực.

Dự đoán: Nottingham Forest 2-0 Coventry.