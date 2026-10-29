Nhận định bóng đá Nice vs Rennes: Szymański thăng hoa, đội đầu bảng gặp thử thách tại Allianz Riviera

Thông tin trận đấu Nice vs Rennes hôm nay 31/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Nice vs Rennes

Rennes hành quân đến Allianz Riviera với sự tự tin lớn sau khi vươn lên dẫn đầu Ligue 1. Chiến thắng 3-0 trước Strasbourg ở vòng đấu gần nhất giúp đội bóng của HLV Franck Haise nâng thành tích lên 16 điểm sau tám trận, đồng thời cho thấy khả năng tấn công ngày càng hiệu quả.

Điểm nổi bật của Rennes nằm ở sự phối hợp giữa các cầu thủ tuyến giữa và hàng công. Sebastian Szymański vừa lập cú đúp trước Strasbourg, trong khi Boulaye Dia tiếp tục chứng minh khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội. Những nhân tố này giúp Rennes có nhiều phương án đưa bóng vào khu vực nguy hiểm thay vì phụ thuộc vào một cầu thủ duy nhất.

Trong trận thắng Strasbourg, Rennes không chỉ ghi ba bàn mà còn giữ sạch lưới. Đây là tín hiệu tích cực với đội bóng từng gặp khó khăn khi phòng ngự trước những đối thủ có tốc độ chuyển trạng thái cao. Sự chắc chắn của hàng thủ sẽ đóng vai trò quan trọng khi họ phải thi đấu xa nhà.

Tuy nhiên, Rennes vẫn có những vấn đề cần giải quyết. Thất bại 3-4 trước Paris FC cho thấy đội bóng của Franck Haise đôi khi để lộ khoảng trống lớn khi đẩy cao đội hình. Trong những tình huống đối phương thoát khỏi sức ép ban đầu, hàng phòng ngự Rennes có thể phải đối mặt với các pha phản công trực diện.

Ở phía đối diện, Nice đang cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Đội chủ sân Allianz Riviera vừa đánh bại Brest 2-1, với hai bàn thắng của Elye Wahi và Sofiane Diop trong hiệp hai. Kết quả này giúp Nice có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của Nice không hề tệ như những đánh giá trước đó. Đội bóng này thắng ba trong năm trận Ligue 1 gần nhất, lần lượt vượt qua Lille, Strasbourg và Brest. Khả năng ghi bàn ở những thời điểm quan trọng đang trở thành điểm tích cực, dù hệ thống phòng ngự vẫn chưa duy trì được sự chắc chắn.

Trên hàng công, Elye Wahi là cái tên đáng chú ý của đội chủ nhà. Tiền đạo người Pháp có tốc độ, khả năng di chuyển phía sau hàng thủ và xử lý nhanh trong vòng cấm. Khi kết hợp với sự cơ động của Mohamed Amoura và Gauthier Hein, Nice có thể tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm nếu Rennes để mất bóng ở giữa sân.

Một điểm đáng quan tâm khác là khả năng tranh chấp ở trung tuyến. Axel Witsel và Hicham Boudaoui có nhiệm vụ hạn chế không gian hoạt động của các tiền vệ Rennes, đặc biệt là Szymański. Nếu Nice không kiểm soát tốt khu vực này, đội khách sẽ có nhiều cơ hội tổ chức những pha phối hợp trực diện trước vòng cấm.

Về thế trận, Rennes có thể chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ khả năng phối hợp của tuyến giữa. Nice nhiều khả năng lựa chọn cách chơi linh hoạt, không nhất thiết phải tranh chấp quyền kiểm soát trong mọi thời điểm mà tập trung khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Hai cách tiếp cận khác nhau có thể tạo nên một trận đấu hấp dẫn.

Xét tổng thể, Rennes đang nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và trạng thái thi đấu. Tuy nhiên, Nice có lợi thế sân nhà cùng hàng công đang lấy lại sự tự tin. Đội khách vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng, nhưng khó kỳ vọng một trận đấu dễ dàng như trước Strasbourg.

Dự đoán số bàn thắng Nice vs Rennes

Nice ghi bảy bàn và thủng lưới sáu lần trong năm trận Ligue 1 gần nhất, trung bình 1,4 bàn thắng mỗi trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đều ghi hai bàn trong ba chiến thắng trước Lille, Strasbourg và Brest, cho thấy hiệu quả tấn công đã được cải thiện.

Rennes cũng đang duy trì khả năng ghi bàn đáng chú ý. Trong năm trận chính thức gần nhất, đội khách ghi 14 bàn, bao gồm bốn bàn vào lưới Auxerre, ba bàn trước Paris FC và ba bàn trong chiến thắng trước Strasbourg. Tuy nhiên, Rennes vẫn để thủng lưới tám bàn trong chuỗi trận này.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng cho thấy khả năng xuất hiện bàn thắng từ cả hai phía. Ba trong năm cuộc gặp gần nhất giữa Nice và Rennes có ít nhất ba bàn thắng, trong đó trận Nice thắng Rennes 3-2 hồi tháng 1/2025 đặc biệt hấp dẫn.

Với phong độ hàng công hiện tại, cuộc đối đầu tại Allianz Riviera có cơ sở xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành hai đội.

Dự đoán: 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Nice vs Rennes

Nice có những lo ngại về tình trạng thể lực của Jonathan Clauss và Ali El Abdi. Trong khi đó, Mohamed Bombito và một số nhân sự phòng ngự khác chưa chắc kịp trở lại. HLV Olivier Pantaloni cần cân nhắc phương án bố trí hàng thủ khi đối đầu Rennes.

Rennes có thể thiếu tiền đạo Estéban Lepaul vì vấn đề ở mắt cá chân. Boulaye Dia và Mousa Al-Taamari là những lựa chọn có thể được ưu tiên trên hàng công, trong khi Sebastian Szymański đang đạt phong độ tốt.

Phong độ gần đây của Nice vs Rennes

Nice đang có ba chiến thắng trong năm trận Ligue 1 gần nhất. Dù từng thất bại trước Lyon và Auxerre, đội chủ nhà cho thấy khả năng cải thiện lối chơi khi lần lượt đánh bại Lille, Strasbourg và Brest.

Rennes cũng có phong độ tích cực, đặc biệt ở khả năng ghi bàn. Trận hòa 2-2 trên sân Juventus tại Europa League cùng chiến thắng 3-0 trước Strasbourg cho thấy đội bóng của Franck Haise đủ khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có chất lượng.

Kết quả đối đầu Nice vs Rennes gần nhất

Nice và Rennes đã tạo ra nhiều trận đấu đáng chú ý tại Ligue 1. Trong năm lần gặp gần nhất, Rennes thắng ba trận, còn Nice giành hai chiến thắng.

Chiến thắng 4-0 của Rennes ngay tại Allianz Riviera hồi tháng 3/2026 là kết quả đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, Nice từng đánh bại đối thủ 3-2 trên sân nhà vào tháng 1/2025, cho thấy lợi thế lịch sử không hoàn toàn nghiêng về đội khách.

Đội hình xuất phát Nice vs Rennes dự kiến

Nice (3-4-2-1): Yehvann Diouf; Alidu Seidu, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem; Jonathan Clauss, Axel Witsel, Hicham Boudaoui, Niels Nkounkou; Gauthier Hein, Sofiane Diop; Elye Wahi.

Phương án khác: Nếu Jonathan Clauss chưa đạt thể trạng tốt nhất, Nice có thể điều chỉnh nhân sự bên cánh phải. Mohamed Amoura cũng là lựa chọn đáng chú ý để tăng tốc độ và khả năng xâm nhập vòng cấm.

Rennes (3-5-2): Brice Samba; Abdelhamid Aït Boudlal, Charlie Cresswell, Anthony Rouault; Przemysław Frankowski, Mahamadou Nagida; Valentin Rongier, Mahdi Camara, Sebastian Szymański; Boulaye Dia, Mousa Al-Taamari.

Phương án khác: Rennes có thể thay đổi cách bố trí hàng tiền vệ để tăng khả năng kiểm soát bóng. Nếu cần duy trì sức ép, Szymański được phép hoạt động gần các tiền đạo hơn.

Thống kê đáng chú ý Nice vs Rennes

Dự đoán tỷ số Nice vs Rennes

Nice có thể gây nhiều khó khăn nhờ lợi thế sân nhà và khả năng phản công của Wahi. Đội chủ nhà cũng đang sở hữu trạng thái thi đấu tích cực hơn sau những chiến thắng quan trọng gần đây.

Tuy nhiên, Rennes nhỉnh hơn ở khả năng tổ chức tấn công và có nhiều cầu thủ đủ sức tạo khác biệt. Szymański cùng Boulaye Dia có thể tận dụng những khoảng trống trong hàng phòng ngự Nice nếu đội chủ nhà không duy trì được sự tập trung.

Trận đấu được dự báo diễn ra cân bằng trong nhiều thời điểm, nhưng Rennes vẫn có cơ sở để giành chiến thắng nhờ phong độ và chất lượng phối hợp tốt hơn.

Dự đoán: Nice 1-2 Rennes.