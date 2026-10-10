Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình: Khó cho chủ nhà

Cuộc đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 3 LPBank V-League 2026/27.

Thép Xanh Nam Định khởi đầu mùa giải không như mong đợi khi để thua SHB Đà Nẵng 0-3 ở vòng 2. Đó là trận đấu mà đội bóng thành Nam bộc lộ những hạn chế trong hệ thống phòng ngự và khả năng tổ chức tấn công.

Tiếp đón Ninh Bình trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định gặp tổn thất lớn về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương phải nghỉ thi đấu 2 tháng, bên cạnh đó là hai sự vắng mặt của Da Silva và Văn Kiên vì án treo giò.

Ninh Bình được đánh giá cao hơn Thép Xanh Nam Định.

Trong tình thế rất khó khăn, Thép Xanh Nam Định đặt sự kỳ vọng vào tiền đạo Tuấn Hải, bên cạnh việc gia cố hàng phòng ngự để đối đầu với Ninh Bình, đội sở hữu hàng công rất mạnh.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình đang có khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và Thanh Hóa. Đội khách có lực lượng gần như đầy đủ, với sự trở lại sau chấn thương của Hoàng Đức.

Nếu Thép Xanh Nam Định dâng cao nhưng không duy trì được cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ, với sự xuất sắc của Hoàng Đức, Ninh Bình có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm để ghi bàn.

Một chiến thắng được dự đoán nghiêng về Ninh Bình, nhưng nếu Thép Xanh Nam Định chơi hết sức, đội khách sẽ không dễ có được 3 điểm trọn vẹn.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 10/10, HAGL quyết tâm giành kết quả tốt nhất khi tiếp đón SHB Đà Nẵng tại Quy Nhơn, trong khi trận đấu giữa Hải Phòng vs Thanh Hóa được đánh giá là cân tài, cân sức.

Lịch thi đấu vòng 3 LPBank V-League 2026/27

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