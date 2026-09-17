Nhận định bóng đá Monaco vs Lens: Paris Brunner và món nợ 1-4 tại Louis-II

Thông tin trận đấu Monaco vs Lens

Monaco tiếp Lens trong trận tiếp theo thuộc lịch Ligue 1 mùa 2026/27.

Nhận định thắng thua Monaco vs Lens

Monaco bước vào vòng đấu với nền tảng ổn định hơn. Việc bất bại sau bốn vòng giúp đội bóng Công quốc có đủ sự tự tin để tiếp tục cách vận hành hiện tại.

Lamine Camara và Denis Zakaria giữ vai trò quan trọng ở khu trung tuyến, còn Golovin trở thành cầu nối đưa bóng tới Paris Brunner.

Brunner đặc biệt đáng chú ý với khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm. Khi Monaco kéo được đối thủ sang hai biên, tiền đạo trẻ có thêm khoảng trống để di chuyển giữa các trung vệ.

Lens lại bước vào trận đấu giữa thời điểm có biến động trên băng ghế huấn luyện.

Điều này khiến cách tiếp cận của đội khách khó đoán hơn. Lens có thể ưu tiên một cấu trúc phòng ngự an toàn thay vì duy trì cách chơi cởi mở.

Tuy vậy, đội khách vẫn sở hữu Thauvin, Sima, Ivanovic và Thorgan Hazard - những cầu thủ đủ khả năng khiến Monaco phải thận trọng khi mất bóng.

Trận thua Lens 1-4 trên sân nhà mùa trước cũng là lời nhắc rằng Monaco không thể chỉ dựa vào phong độ hiện tại.

Khác biệt lần này nằm ở sự ổn định. Monaco đang kiểm soát không gian tốt hơn và ít phải đẩy tốc độ liên tục để tạo cơ hội.

Nếu đội chủ nhà quản lý tốt các pha phản công của Lens, lợi thế tại Louis-II có thể trở thành yếu tố quyết định.

Dự đoán số bàn thắng Monaco vs Lens

Các trận của Monaco có trung bình 2,6 bàn trong 5 trận gần nhất, Lens ở mức 4 bàn. Năm lần đối đầu gần nhất đạt trung bình 4,2 bàn.

Khả năng ghi bàn của Lens khiến trận đấu khó khép lại theo kịch bản một chiều.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Monaco vs Lens

Monaco: Anis Soubeir, Mamadou Coulibaly, Jordan Teze vắng mặt; Stanis Idumbo bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Lens: Maik Nawrocki, Jhoanner Chávez, Saud Abdulhamid, Samson Baidoo và Yacine Titraoui vắng mặt.

Dự đoán tỷ số Monaco vs Lens

Lens có đủ tốc độ để gây khó khăn, nhưng sự ổn định và lợi thế sân nhà giúp Monaco nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định.

Dự đoán: Monaco 2-1 Lens.