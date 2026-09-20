Nhận định bóng đá Man City vs Sunderland: Haaland chờ phá lớp phòng ngự thấp tại Etihad

Thông tin trận đấu Man City vs Sunderland

Man City–Sunderland là một trong bốn trận còn lại của [lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5] lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5 trong ngày 20/9.

Nhận định bóng đá Man City vs Sunderland

Man City đang là đội duy nhất toàn thắng cả bốn vòng đầu, có 12 điểm và đứng đầu bảng trước khi bước vào lượt trận này.

Điểm mạnh của đội chủ nhà không chỉ nằm ở số bàn thắng. Khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì cấu trúc khi trận đấu trở nên khó khăn đang giúp họ giải quyết những đối thủ có cách tiếp cận khác nhau.

Chiến thắng trước MU là minh chứng rõ ràng. Dù phải thi đấu trong hoàn cảnh bất lợi, Man City vẫn giữ được cự ly và chờ thời điểm để Haaland tạo khác biệt.

Sunderland nhiều khả năng không muốn biến chuyến đi tới Etihad thành một cuộc đôi công. Khối đội hình thấp, khoảng cách hẹp giữa hai tuyến phòng ngự và tuyến giữa có thể được sử dụng nhằm hạn chế không gian quanh Haaland.

Vai trò của Granit Xhaka vì vậy rất quan trọng. Sunderland cần một cầu thủ giữ nhịp, thoát áp lực và đưa bóng lên phía trước đủ nhanh mỗi khi giành được quyền kiểm soát.

Brian Brobbey cũng có thể trở thành điểm đến trong các tình huống phản công. Nhưng để gây sức ép thường xuyên lên Man City, Sunderland trước tiên phải vượt qua lớp pressing ngay sau khi mất bóng của chủ nhà.

Man City có nhiều phương án hơn ở khu vực một phần ba cuối sân. Rayan Cherki có khả năng nhận bóng giữa các tuyến, còn Haaland buộc hàng thủ đối phương luôn phải duy trì sự tập trung.

Phil Foden vắng mặt khiến một nguồn sáng tạo bị mất đi, nhưng chiều sâu đội hình vẫn giúp chủ nhà có nhiều cách thay đổi thế trận.

Dự đoán số bàn thắng Man City vs Sunderland

Man City ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp. Sunderland có xu hướng tạo ra những trận đấu ít bàn hơn.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Sunderland thường gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Man City.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng

Man City: Phil Foden bị treo giò; Jérémy Doku gặp vấn đề chấn thương.

Sunderland: Reinildo bị treo giò; Omar Alderete, Habib Diarra và Romaine Mundle vắng mặt.

Lịch sử đối đầu

Trang thống kê của Báo Lâm Đồng ghi nhận Man City thắng 11 trong 18 cuộc đối đầu với Sunderland.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Dự đoán tỷ số

Sunderland có thể khiến trận đấu khó khăn trong một khoảng thời gian nếu giữ được khối phòng ngự, nhưng sức ép liên tục của Man City tại Etihad vẫn tạo ra khác biệt lớn.

Dự đoán: Man City 2-0 Sunderland.