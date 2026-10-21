Nhận định bóng đá Juventus vs Rennes: Spalletti chờ Woltemade nối dài mạch thắng châu Âu

Thông tin trận đấu Juventus vs Rennes hôm nay 22/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Juventus vs Rennes

Juventus bước vào cuộc tiếp đón Rennes với cơ hội duy trì thành tích toàn thắng tại Europa League 2026/27. Hai chiến thắng liên tiếp trước NEC Nijmegen và Celta Vigo giúp đội bóng thành Turin giành trọn 6 điểm, ghi 7 bàn và mới chỉ để thủng lưới một lần.

Khởi đầu tích cực ở đấu trường châu Âu mang đến sự tự tin đáng kể cho thầy trò HLV Luciano Spalletti, nhất là khi phong độ của Juventus tại Serie A chưa thực sự ổn định. Đội bóng Italia vừa phải nhận thất bại 0-3 trước Lazio, một kết quả cho thấy những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung.

Khác với màn trình diễn thiếu ổn định tại giải quốc nội, Juventus đang cho thấy khả năng thích nghi tốt ở Europa League. Chiến thắng 5-0 trước NEC chứng minh sức mạnh tấn công khi được đánh giá cao hơn, trong khi màn ngược dòng đánh bại Celta Vigo 2-1 phản ánh bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của Juventus là Nick Woltemade. Tiền đạo người Đức đã ghi bàn trong cả hai lượt trận đầu tiên tại Europa League, cho thấy khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội tốt. Với thể hình thuận lợi, Woltemade cũng có thể đóng vai trò làm tường, tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Randal Kolo Muani là phương án quan trọng khác trên hàng công. Khả năng di chuyển rộng và tăng tốc của tiền đạo người Pháp giúp Juventus có thể chuyển trạng thái nhanh hơn, đặc biệt trong những tình huống đối phương đẩy cao hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, Juventus đang phải đối diện bài toán lực lượng. Những chấn thương ở khu vực giữa sân làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhịp độ và điều phối bóng. HLV Spalletti cần tìm ra sự cân bằng giữa nhiệm vụ tấn công và yêu cầu bảo vệ hàng thủ, nhất là khi Rennes sở hữu khả năng phản công đáng chú ý.

Phía bên kia, Rennes đang duy trì thành tích bất bại tại Europa League sau hai lượt trận. Đại diện Pháp cầm hòa Sturm Graz 0-0 trước khi đánh bại OFI Crete 2-1, qua đó giành 4 điểm và tiếp tục cạnh tranh vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Franck Haise, Rennes xây dựng lối chơi dựa trên khả năng tổ chức đội hình và chuyển trạng thái nhanh. Đội bóng nước Pháp có thể không cần kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn tạo ra cơ hội nhờ những pha di chuyển linh hoạt của các tiền vệ và cầu thủ tấn công.

Điểm mạnh của Rennes nằm ở sự chủ động khi phòng ngự. Khi đối phương giữ bóng, các tuyến thường cố gắng duy trì khoảng cách hợp lý nhằm hạn chế những đường chuyền vào trung lộ. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước Juventus sẽ đặt ra thử thách lớn về khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Bên cạnh đó, đội bóng thành Turin có lợi thế về thành tích sân nhà tại cúp châu Âu. Juventus thắng 4 trận sân nhà gần nhất ở các đấu trường châu Âu lớn, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Đây là điểm tựa quan trọng trước một Rennes thường gặp khó khăn khi hành quân đến Italia.

Về thế trận, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và tạo sức ép từ đầu. Rennes có thể tổ chức phòng ngự với đội hình thấp, tập trung hạn chế khoảng trống trước vòng cấm rồi tìm kiếm cơ hội phản công.

Dù đội khách có đủ khả năng tạo ra những thời điểm khó khăn, Juventus vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, chất lượng nhân sự và lợi thế Allianz Stadium. Nếu cải thiện được khả năng phòng ngự so với trận thua Lazio, đại diện Italia có nhiều cơ hội giành chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Dự đoán số bàn thắng Juventus vs Rennes

Juventus ghi 10 bàn sau 5 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận, đồng thời để thủng lưới 5 lần. Tại Europa League, đội bóng Italia còn thể hiện hiệu suất tích cực hơn với 7 bàn sau hai lượt trận.

Rennes ghi 9 bàn trong 5 trận gần đây, tương đương 1,8 bàn/trận, nhưng hàng thủ để lọt lưới tới 11 lần. Những con số này cho thấy đại diện Pháp có khả năng tấn công tương đối tốt nhưng chưa đảm bảo được sự ổn định khi phòng ngự.

Nếu Juventus duy trì sức ép tại Allianz Stadium, đội chủ nhà có cơ hội tạo ra nhiều tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, Rennes cũng đủ khả năng khai thác khoảng trống bằng những pha phản công nhanh.

Dự đoán: Khoảng 3–4 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Juventus vs Rennes

Juventus được ghi nhận thiếu Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Jeff Ekhator, Kamil Grabara và Manuel Locatelli vì chấn thương. Francisco Conceição cũng gặp vấn đề ở vai sau trận đấu gần nhất.

Rennes chưa chắc có sự phục vụ của Estéban Lepaul sau chấn thương mắt cá. HLV Franck Haise có thể phải điều chỉnh nhân sự hàng công trước chuyến làm khách tại Turin.

Phong độ gần đây của Juventus vs Rennes

Juventus có sự ổn định tốt hơn về khả năng phòng ngự, trong khi Rennes đang gặp khó khăn ở tuyến dưới. Dù phong độ quốc nội chưa thuyết phục, Juventus vẫn đang thể hiện bộ mặt khác biệt tại Europa League.

Kết quả đối đầu Juventus vs Rennes gần nhất

Juventus bất bại trong hai lượt trận trước Rennes tại Intertoto Cup 1999, giành một chiến thắng và một trận hòa. Cuộc tái đấu lần này mang đến cơ hội để đại diện Italia tiếp tục duy trì ưu thế trong lịch sử đối đầu.

Đội hình xuất phát Juventus vs Rennes dự kiến

Juventus dự kiến theo sơ đồ 3-4-2-1: Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Zeki Çelik, Douglas Luiz, Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso; Weston McKennie, Kerim Alajbegović; Nick Woltemade.

Phương án khác: HLV Spalletti có thể sử dụng Kolo Muani ở vị trí cao nhất, hoặc bố trí hai tiền đạo cùng xuất hiện nhằm gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự Rennes.

Rennes dự kiến theo sơ đồ 4-3-3: Brice Samba; Bryan Reynolds, Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal, Mahamadou Nagida; Sebastian Szymański, Valentin Rongier, Mahdi Camara; Ludovic Blas, Boulaye Dia, Djaoui Cissé.

Phương án khác: Rennes có thể tăng cường tuyến giữa để hạn chế sức ép từ Juventus, đồng thời sử dụng những pha chuyển trạng thái nhanh ở hai biên để tìm kiếm cơ hội.

Thống kê đáng chú ý Juventus vs Rennes

Dự đoán tỷ số Juventus vs Rennes

Juventus sở hữu lợi thế rõ ràng về sân bãi, chất lượng đội hình và thành tích ở đấu trường châu Âu. Dù vậy, Rennes không phải đối thủ dễ bị khuất phục bởi khả năng tổ chức phòng ngự và phản công vẫn là những điểm mạnh đáng chú ý.

Nếu Woltemade cùng các cầu thủ tấn công tận dụng tốt cơ hội, Juventus có nhiều khả năng giành chiến thắng. Thông tin trận đấu được cập nhật tại Juventus vs Rennes trên Báo Lâm Đồng.

Dự đoán: Juventus 3-1 Rennes.