Nhận định bóng đá Juventus vs Atalanta: Bianconeri phải khóa những pha chuyển trạng thái của La Dea

Nhận định bóng đá Juventus vs Atalanta

Chiến thắng đậm tại đấu trường châu Âu giúp Juventus lấy lại sự tự tin sau cú sảy chân trước Sassuolo.

Tuy nhiên, việc để đối thủ ghi liên tiếp trong hiệp hai ở trận đấu trước đó cho thấy Juventus vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát thời điểm trận đấu thay đổi nhịp độ.

Atalanta cũng chưa tạo được chuỗi kết quả thực sự ổn định. Đội bóng này vẫn giữ bản sắc pressing, áp sát người và sẵn sàng đưa nhiều cầu thủ lên phía trước, nhưng chất lượng xử lý ở những khoảnh khắc quan trọng chưa phải lúc nào cũng được duy trì.

Juventus cần đặc biệt chú ý khi mất bóng ở giữa sân. Atalanta rất nguy hiểm khi có thể đưa bóng nhanh tới Charles De Ketelaere hoặc Gianluca Scamacca trước khi hàng phòng ngự đối phương kịp thiết lập lại vị trí.

Ngược lại, hàng thủ Atalanta cũng có thể gặp khó trước những pha di chuyển vào nách trung vệ. Juventus có đủ cầu thủ kỹ thuật để khai thác các khoảng trống đó.

Dữ liệu đối đầu trên Báo Lâm Đồng ghi nhận Juventus thắng 22 trong 40 lần gặp Atalanta, hai đội hòa 13 trận.

Dự đoán số bàn thắng Juventus vs Atalanta

Juventus vừa cho thấy khả năng ghi bàn tốt nhưng hàng thủ chưa hoàn toàn ổn định. Atalanta cũng có đủ chất lượng để tạo cơ hội.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Juventus vs Atalanta

Juventus: Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram và Locatelli không thể thi đấu theo danh sách được cung cấp.

Atalanta: Isak Hien, Sulemana vắng mặt.

Đội hình dự kiến trận Juventus vs Atalanta

Juventus: Vicario; Çelik, Lucumí, Bremer, Kalulu; Douglas Luiz, Koopmeiners; Alajbegović, Nicolás González, Conceição; Kolo Muani.

Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolašinac; Samardžić, Gaetano, Éderson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

Dự đoán tỷ số trận Juventus vs Atalanta

Sân nhà và khả năng tạo sức ép liên tục có thể giúp Juventus nhỉnh hơn, nhưng Atalanta đủ sức khiến trận đấu duy trì sự cân bằng trong phần lớn thời gian.

Dự đoán: Juventus 2-1 Atalanta.