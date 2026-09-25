Nhận định bóng đá Indonesia vs Singapore: Chủ nhà giương oai

Công tác chuẩn bị của tuyển Indonesia cho FIFA ASEAN Cup 2026 hết sức kỹ lưỡng. HLV John Herdman triệu tập 24 cầu thủ tốt nhất, với một trường hợp dự phòng là Shayne Pattynama.

Đội hình là sự kết hợp giữa một số cầu thủ trong nước với nhiều gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu, như Emil Audero, Maarten Paes, Kevin Diks, Justin Hubner, Thom Haye, Ivar Jenner, Ole Romeny...

Indonesia đặt mục tiêu cao tại FIFA ASEAN Cup - Ảnh: T.I

Indonesia sẽ bắt đầu hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón với đối thủ nhiều duyên nợ Singapore trên sân Gelora Bung Karno.

Cách đây hơn một tháng, chính đội bóng đảo quốc sư tử khiến Indonesia phải dừng bước cay đắng ngay từ vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á, với trận hòa 1-1.

Tuy nhiên, so với đối thủ, Inondesia giờ được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhờ sự xuất hiện của hàng loạt nhân tố chất lượng được CLB chủ quản trả về thi đấu cho ĐTQG.

Việc trung vệ đắt giá Jay Idzes vắng mặt vì chấn thương không ảnh hưởng quá lớn, bởi trong tay HLV Herdman còn những cái tên giàu kinh nghiệm như Kevin Diks, Justin Hubner hay Jordi Amat.

Cuộc đấu ở khu trung tuyến hứa hẹn là điểm nóng của trận đấu. Thom Haye giữ vai trò điều tiết nhịp độ cho Indonesia và phát động các đợt tấn công bằng các đường chuyền sắc lẹm.

Bên phía Singapore, Song Ui-young đảm nhiệm vai trò tương tự. Những pha băng lên xâm nhập vòng cấm anh thực hiện có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.

Các cầu thủ Singapore tập luyện trước trận - Ảnh: FAS

Dù còn khá trẻ, HLV Gavin Lee (36 tuổi) đã tạo nên tập thể tuyển Singapore thi đấu khó chịu. Đội trưởng Hariss Harun là chỗ dựa tinh thần và cũng là chốt chặn đáng tin cậy dưới hàng phòng ngự "những chú sư tử".

Indonesia không thể xem nhẹ Singapore. Trận mở màn sẽ giúp John Herdman đánh giá mức độ sẵn sàng của các học trò, nhất là khi họ vừa trở về từ nhiều giải đấu với tình trạng thể lực khác nhau.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn lực lượng hùng hậu, Indonesia tự tin sẽ giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Dự đoán: Indonesia thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Indonesia: Emil Audero; Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Verdonk, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen.

Singapore: Sunny, Ryhan Stewart, Hariss Harun, Jacob Mahler, Nur Abdullah, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Nur Shahiran, Zulkifli, Ilhan Fandi, Shawal Anuar.