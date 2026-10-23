Nhận định bóng đá Hull City vs Brentford: Belloumi đối đầu Schade, chủ nhà gặp khó tại MKM

Thông tin trận đấu Hull City vs Brentford hôm nay 25/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Hull City vs Brentford

Hull City tiếp đón Brentford tại MKM Stadium với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định. Đội chủ nhà đang đứng thứ 9 với 9 điểm sau 7 vòng, một vị trí không quá tệ đối với giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, việc không giành chiến thắng trong 5 trận liên tiếp cho thấy Hull City cần cải thiện đáng kể khả năng giải quyết trận đấu.

Ở vòng gần nhất, Hull City thất bại 0-1 trên sân Fulham. Đây là trận đấu tiếp tục phản ánh vấn đề của đội bóng khi không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Sau 7 vòng, Hull City mới ghi 8 bàn, trung bình 1,14 bàn/trận, khiến sức tấn công chưa thực sự đủ mạnh để duy trì những kết quả tích cực.

Mohamed Belloumi là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Hull City. Với 3 bàn thắng, anh đang có mặt trong nhóm những cầu thủ ghi bàn tốt tại Ngoại hạng Anh. Khả năng tạo đột biến của Belloumi có thể giúp chủ nhà khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Brentford.

Điểm tựa của Hull City nằm ở khả năng phòng ngự trên sân nhà. Sau 3 trận tại MKM Stadium, đội bóng này chỉ thủng lưới 2 lần, trung bình 0,67 bàn/trận. Nếu tiếp tục giữ được sự chắc chắn, Hull City có cơ sở để hạn chế sức tấn công của Brentford.

Trong khi đó, Brentford bước vào vòng đấu với vị trí thứ 6 và 10 điểm sau 7 trận. Đội khách mới nhận một thất bại từ đầu mùa, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định tương đối tốt. Tuy nhiên, trận thua 1-2 trước Liverpool ở vòng gần nhất khiến Brentford cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Kevin Schade đang là một trong những phương án quan trọng trên hàng công Brentford với 3 bàn thắng. Tốc độ, khả năng di chuyển vào khoảng trống và hoạt động ở các hành lang cánh của Schade có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, khi Hull City dâng cao tìm bàn thắng, Brentford sẽ có nhiều không gian hơn để triển khai phản công.

Khả năng ghi bàn của Brentford đang tốt hơn chủ nhà. Đội khách có 13 bàn sau 7 vòng, trung bình 1,86 bàn/trận. Riêng trên sân khách, Brentford ghi 5 bàn sau 3 trận, cho thấy khả năng tấn công vẫn được duy trì ngay cả khi không có lợi thế sân nhà.

Dù vậy, Brentford chưa thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất. Việc ghi bàn nhưng không thể giành trọn 3 điểm cho thấy đội bóng này vẫn có những vấn đề khi bảo vệ thành quả. Hull City hoàn toàn có thể tận dụng yếu tố đó nếu tổ chức phản công hiệu quả.

Về chiến thuật, Hull City nhiều khả năng lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và hạn chế không gian ở trung lộ. Brentford có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động khai thác tốc độ ở hai biên và tìm cách kéo giãn hàng thủ chủ nhà bằng những pha phối hợp nhanh.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Brentford khi đội khách thắng 2, hòa 2 và chỉ thua một trong 5 lần gặp Hull City. Đáng chú ý, cuộc chạm trán gần nhất vào tháng 2/2020 kết thúc với chiến thắng 5-1 dành cho Brentford. Dù khoảng cách thời gian khá dài khiến kết quả này không còn phản ánh đầy đủ tương quan hiện tại, nó vẫn là một điểm nhấn trong lịch sử đối đầu.

Với hàng công hiệu quả hơn, Brentford được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Hull City có hàng thủ sân nhà tương đối chắc chắn nên đội khách khó giành chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán số bàn thắng Hull City vs Brentford

Hull City ghi 4 bàn và thủng lưới 2 lần trong 3 trận sân nhà. Điều này cho thấy các trận đấu tại MKM Stadium thường diễn ra với thế trận khá chặt chẽ, đặc biệt khi chủ nhà chủ động bảo vệ khu vực trước khung thành.

Brentford ghi 5 bàn trong 3 trận sân khách nhưng cũng nhận 5 bàn thua. Khả năng ghi bàn ổn định giúp đội khách có cơ sở tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, dù hàng thủ chưa mang đến sự chắc chắn tuyệt đối.

Trong 8 cuộc đối đầu gần nhất, hai đội đều tạo ra ít nhất 2 bàn thắng mỗi trận. Với phong độ hiện tại, kịch bản Brentford ghi bàn nhưng Hull City cũng có cơ hội đáp trả là tương đối hợp lý.

Dự đoán: 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Hull City vs Brentford

Hull City có thể tiếp tục sử dụng Mohamed Belloumi làm một trong những nhân tố tấn công chủ chốt. Đội chủ nhà cần duy trì sự cân bằng ở tuyến giữa để bảo vệ hàng thủ vốn đang có thành tích tích cực tại MKM Stadium.

Brentford nhiều khả năng tiếp tục tin tưởng Kevin Schade trên hàng công. Đội khách có thể ưu tiên những cầu thủ giàu tốc độ nhằm khai thác khoảng trống khi Hull City chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Phong độ gần đây của Hull City vs Brentford

Hull City gặp vấn đề trong việc duy trì hiệu quả tấn công. Dù không thường xuyên nhận nhiều bàn thua trên sân nhà, đội bóng này vẫn thiếu sự sắc bén trong những thời điểm cần tạo khác biệt.

Brentford đang có thành tích tốt hơn trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng những trận hòa liên tiếp cũng phản ánh hạn chế trong khả năng kết thúc trận đấu. Đội khách cần cải thiện hiệu quả phòng ngự để tận dụng sức mạnh của hàng công.

Kết quả đối đầu Hull City vs Brentford gần nhất

Chiến thắng 5-1 của Brentford trong lần gặp gần nhất là dấu mốc đáng chú ý, nhưng hai đội đã có nhiều thay đổi về nhân sự và vị thế sau hơn 6 năm. Cuộc tái đấu lần này sẽ là cơ hội để Hull City cải thiện thành tích đối đầu trước đối thủ.

Đội hình xuất phát Hull City vs Brentford dự kiến

Hull City: Mohamed Belloumi được kỳ vọng là nhân tố tạo đột biến trong hệ thống tấn công. Đội chủ nhà có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, tập trung duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa.

Brentford: Kevin Schade nhiều khả năng là một trong những phương án tấn công quan trọng. Đội khách có thể lựa chọn lối chơi linh hoạt, kết hợp kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh nhằm khai thác khoảng trống của Hull City.

Thống kê đáng chú ý Hull City vs Brentford

Dự đoán tỷ số Hull City vs Brentford

Hull City có lợi thế sân nhà cùng khả năng phòng ngự tương đối tốt, nhưng hàng công chưa đủ hiệu quả khiến đội bóng này khó được đánh giá cao. Nếu tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, chủ nhà có thể phải trả giá trước một Brentford có khả năng ghi bàn tốt hơn.

Brentford cũng chưa hoàn toàn ổn định trên sân khách, nhưng tốc độ của Schade và sự đa dạng trong các phương án tấn công mang đến lợi thế. Đội khách có cơ sở hướng tới chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Dự đoán: Hull City 1-2 Brentford.