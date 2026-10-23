Nhận định bóng đá HAGL vs SLNA: Quân bầu Đức gặp khó

HAGL trở lại sân Pleiku để tiếp đón SLNA tại vòng 5 LPBank V-League 2026/27. Được chơi trên sân nhà là một lợi thế với đội bóng phố Núi, nhưng trước một SLNA đang có phong độ ổn định, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Lê Quang Trãi là không dễ dàng.

Sau 4 vòng đấu, HAGL giành được 3 điểm, với 1 chiến thắng và 3 thất bại. Đây là thành tích không tốt với đoàn quân HLV Quang Trãi, tuy nhiên các CĐV HAGL dường như cũng đã quen với việc đội bóng của mình gặp khó khăn ở mỗi mùa giải.

Ở 4 trận đấu vừa qua, HAGL ghi 7 bàn nhưng để thủng lưới tới 11 lần. Đây là thống kê phản ánh rõ sự mất cân bằng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng phố Núi. Khi hàng công có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn, tuyến dưới lại thường xuyên mắc sai sót. Ở trận gần nhất, trong khi các cầu thủ hàng công ghi 3 thắng, hàng phòng ngự lại để thủng lưới tới 4 bàn, qua đó trắng tay trong chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình.

HAGL có lợi thế sân nhà, nhưng SLNA đạt phong độ rất tốt.

Trái ngược với HAGL, SLNA đang có khởi đầu tích cực tại V-League 2026/27. Sau 4 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ giành 8 điểm với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó góp mặt trong nhóm dẫn đầu BXH. Đây là một kết quả nằm ngoài mong đợi với đội bóng thường xuyên phải lo trụ hạng như SLNA.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn còn muốn làm tốt hơn nữa, trước mắt là hướng tới chiến thắng khi gặp HAGL tại Pleiku. Nếu giữ được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những sai lầm và tận dụng cơ hội, SLNA có đủ cơ sở để giành 3 điểm. Đội khách cũng có thể tận dụng tâm lý nôn nóng của HAGL để tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Ở trận đấu trong ngày 23/11, Thể Công Viettel sau nhiều trận đấu có kết quả không tốt, đang rất quyết tâm niềm vui chiến thắng khi gặp tân binh Bắc Ninh trên SVĐ Hàng Đẫy.