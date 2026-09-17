Nhận định bóng đá Everton vs Ipswich: Moyes tìm lời giải cho hàng công thiếu sắc

Thông tin trận đấu Everton vs Ipswich

Everton trở lại sân nhà trong lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa 2026/27 sau chuỗi trận cho thấy hai bộ mặt tương đối rõ ràng.

Nhận định thắng thua Everton vs Ipswich

Everton đang xây dựng được một nền tảng phòng ngự đủ tốt để duy trì sự cạnh tranh trong phần lớn trận đấu.

Việc giữ sạch lưới trước Tottenham cho thấy đội bóng của David Moyes có thể duy trì cự ly và hạn chế không gian trước vòng cấm.

Vấn đề nằm ở phía còn lại của sân.

Everton chưa tạo ra đủ nhiều tình huống dứt điểm chất lượng để biến những thế trận cân bằng thành chiến thắng. Khi đối thủ lùi sâu, khả năng đưa bóng xuyên qua trung lộ vẫn còn hạn chế.

Ipswich có thể lựa chọn đúng cách tiếp cận này.

Đội bóng của Gary O'Neil đang gặp nhiều vấn đề phòng ngự và khó có lý do để kéo trận đấu vào thế đôi công tại Liverpool.

Khả năng cao Ipswich sẽ giữ khối đội hình thấp hơn, đóng trung lộ và chờ cơ hội đưa bóng nhanh lên phía trước.

Đây là bài kiểm tra sự kiên nhẫn của Everton.

Nếu đội chủ nhà chỉ liên tục đưa bóng từ hai biên vào vòng cấm mà không tạo ra đủ chuyển động phía trong, Ipswich có thể chống đỡ tương đối thoải mái.

Everton cần kết hợp tốt hơn giữa những pha xuống biên và các tình huống tiền vệ xâm nhập khoảng trống tuyến hai.

Ngược lại, Ipswich phải hạn chế sai lầm. Việc để thủng lưới thường xuyên trước Arsenal, Crystal Palace, Liverpool và Manchester United cho thấy chỉ cần mất cấu trúc trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể phải trả giá.

Dự đoán số bàn thắng

Everton ghi 9 và chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp.

Ipswich có 10 bàn nhưng nhận tới 14 bàn thua.

Thế trận có thể không quá mở bởi Ipswich nhiều khả năng ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Dự đoán: 1-2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng

Everton: Christian Norgaard chấn thương.

Ipswich: Jack Taylor chấn thương.

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Maitland-Niles; Garner, Armstrong; Tyrique George, Dewsbury-Hall, Johnson; Barry.

Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Palacios; Issahaku, Enciso, Clarke; Flemming.

Phong độ gần đây

Ipswich thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 lần gặp Everton gần nhất theo dữ liệu bạn cung cấp.

Dự đoán tỷ số Everton vs Ipswich

Everton có nền tảng phòng ngự tốt hơn nhưng vẫn phải giải quyết bài toán hiệu quả tấn công. Ipswich có thể kéo trận đấu vào thế chặt chẽ, song những vấn đề tuyến dưới khiến đội khách khó giữ sạch lưới trong toàn bộ 90 phút.

Dự đoán: Everton 1-0 Ipswich.