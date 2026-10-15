Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea: Cole Palmer thử thách pháo đài của David Moyes

Thông tin trận đấu Everton vs Chelsea ngày 17/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Everton vs Chelsea

Everton tiếp đón Chelsea trong bối cảnh đang duy trì một trong những khởi đầu tích cực tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 6 vòng đấu, đoàn quân của HLV David Moyes giành 10 điểm với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Thành tích bất bại giúp đội bóng vùng Merseyside có thêm sự tự tin khi đối đầu đối thủ sở hữu lực lượng đắt giá đến từ London.

Điểm mạnh nổi bật của Everton nằm ở hệ thống phòng ngự có tổ chức. Jordan Pickford tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khung thành, còn James Tarkowski và Jarrad Branthwaite mang đến khả năng tranh chấp cùng sự chắc chắn ở khu vực trung tâm. Với cách bố trí đội hình tương đối chặt chẽ, Everton thường hạn chế không gian hoạt động của đối thủ trước khi triển khai những pha phản công.

Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước Hull City ở vòng đấu gần nhất cho thấy đội bóng của David Moyes vẫn có những thời điểm thiếu tập trung. Kiernan Dewsbury-Hall và Thierno Barry lần lượt lập công giúp Everton dẫn ngược 2-1, nhưng sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự khiến họ phải chấp nhận chia điểm. Kết quả này là lời cảnh báo trước một Chelsea có khả năng khai thác cơ hội tốt hơn.

Trên hàng công, Jack Grealish và Brennan Johnson đem đến những phương án tiếp cận khung thành khác nhau. Grealish có khả năng giữ bóng, kéo giãn hàng thủ và phối hợp trong phạm vi hẹp, còn Johnson tạo ra sức ép bằng những tình huống tăng tốc. Khi kết hợp với khả năng xâm nhập vòng cấm của Dewsbury-Hall, Everton có thể tổ chức tấn công linh hoạt thay vì chỉ phụ thuộc vào những đường chuyền dài.

Trong khi đó, Chelsea vừa lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 5-1 trước Bournemouth. Đây là trận đấu hàng công The Blues vận hành hiệu quả với cú đúp của Joao Pedro và Jordan Henderson, cùng một bàn thắng của Morgan Rogers. Cole Palmer cũng để lại dấu ấn trong vai trò kiến tạo, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đối với cách triển khai tấn công của đội bóng thành London.

Sự trở lại của Moises Caicedo mang ý nghĩa quan trọng đối với HLV Xabi Alonso. Tiền vệ người Ecuador giúp Chelsea tăng khả năng tranh chấp và thu hồi bóng, đồng thời hỗ trợ Henderson điều tiết nhịp chơi. Khi tuyến giữa hoạt động hiệu quả, Palmer và Rogers có nhiều điều kiện nhận bóng giữa các tuyến, từ đó tạo cơ hội cho Joao Pedro ở phía trên.

Dẫu vậy, vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Sau 6 vòng đấu, The Blues có 15 bàn thắng nhưng cũng nhận 13 bàn thua. Đáng chú ý, Chelsea đã trải qua 22 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh, con số phản ánh những hạn chế kéo dài trong hệ thống phòng ngự.

Đây chính là điểm Everton có thể khai thác. Nếu tổ chức pressing hợp lý và giành bóng ở khu vực giữa sân, đội chủ nhà đủ khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm trước hàng thủ Chelsea. Những pha di chuyển của Barry cùng khả năng chuyền bóng từ Grealish sẽ đặc biệt quan trọng khi đối phương để lộ khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên.

Về thế trận, Chelsea có thể kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhờ khả năng tổ chức của Caicedo và Henderson. Everton nhiều khả năng giữ cự ly đội hình thấp hơn, ưu tiên sự chắc chắn rồi tăng tốc ngay khi đoạt lại bóng. Cuộc đối đầu giữa Palmer và các tiền vệ phòng ngự Everton sẽ là một trong những điểm nóng có thể quyết định kết quả.

Xét về chất lượng cá nhân, Chelsea vẫn có phần nhỉnh hơn, nhưng Everton sở hữu lợi thế sân nhà cùng hệ thống chiến thuật tương đối ổn định. Nếu The Blues tiếp tục để lộ những khoảng trống trong phòng ngự, đội bóng của David Moyes hoàn toàn có cơ sở hướng tới chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Everton vs Chelsea

Everton ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trung bình mỗi trận của đội bóng vùng Merseyside xuất hiện 2 bàn thắng, phản ánh xu hướng thi đấu tương đối chặt chẽ.

Chelsea lại đang tạo ra những trận đấu có nhiều bàn thắng hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, The Blues ghi 14 bàn nhưng cũng nhận 11 bàn thua. Hàng công có thể bùng nổ trước Bournemouth, nhưng khả năng bảo vệ khung thành vẫn chưa tương xứng với chất lượng đội hình.

Sự khác biệt về phong cách giữa hai đội có thể khiến trận đấu diễn ra giằng co trong hiệp một. Everton thường ưu tiên tổ chức phòng ngự, còn Chelsea cần tìm cách xuyên phá hàng tiền vệ đông người của đối thủ.

Nếu đội khách đẩy cao tốc độ tấn công, những khoảng trống phía sau có thể tạo điều kiện để Everton phản công. Khả năng cả hai đội ghi bàn vì thế tương đối đáng chú ý.

Dự đoán: Tổng cộng 2–3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Everton vs Chelsea

Everton vẫn cần theo dõi tình trạng thể lực của Vitalii Mykolenko trước trận đấu. Jordan Pickford, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, James Garner và Kiernan Dewsbury-Hall là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV David Moyes. Thierno Barry tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý ở vị trí trung phong.

Chelsea đối mặt một số vấn đề về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi Reece James gặp chấn thương đầu gối. Jamie Gittens và Emmanuel Emegha cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Bù lại, sự trở lại của Moises Caicedo cùng khả năng sáng tạo của Cole Palmer giúp HLV Xabi Alonso có thêm những phương án quan trọng.

Phong độ gần đây của Everton vs Chelsea

Everton chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù số trận hòa còn tương đối nhiều, đội bóng của David Moyes đã cải thiện khả năng duy trì thế trận và không dễ bị đánh bại trước các đối thủ có chất lượng đội hình nhỉnh hơn.

Chelsea có phong độ thiếu ổn định hơn. Chiến thắng đậm trước Bournemouth là tín hiệu tích cực, nhưng trước đó The Blues liên tục gặp khó khăn khi đối đầu những đội bóng tổ chức phòng ngự tốt. Sự khác biệt giữa khả năng tấn công và chất lượng phòng ngự vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Kết quả đối đầu Everton vs Chelsea gần nhất

Lịch sử những lần gặp nhau gần đây nghiêng về Chelsea, nhưng Everton từng tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 3 trận, Everton thắng 1 và hai đội hòa 1 lần. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 của Everton hồi tháng 3/2026 cho thấy đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước đối thủ.

Đáng chú ý, Chelsea không ghi được bàn thắng nào trong hai chuyến làm khách gần nhất trước Everton. Đây là chi tiết khiến cuộc tái đấu tại Hill Dickinson trở nên đáng chờ đợi, nhất là khi đội chủ nhà đang có phong độ tương đối ổn định.

Đội hình xuất phát Everton vs Chelsea dự kiến

Everton (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Phương án khác: Nếu Mykolenko đủ thể lực để trở lại, HLV David Moyes có thể bố trí hậu vệ này bên cánh trái. Everton cũng có thể sử dụng thêm một tiền vệ thiên về tranh chấp nhằm hạn chế không gian hoạt động của Palmer và Rogers.

Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Pedro Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Phương án khác: Chelsea có thể chuyển sang hàng phòng ngự bốn người tùy theo diễn biến trận đấu. Sự xuất hiện của những cầu thủ có khả năng đột phá ở hai cánh cũng giúp HLV Xabi Alonso tăng sức ép khi cần tìm kiếm bàn thắng.

Thống kê đáng chú ý Everton vs Chelsea

Dự đoán tỷ số Everton vs Chelsea

Everton có lợi thế sân nhà cùng khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt. Nếu duy trì được cự ly đội hình và hạn chế không gian hoạt động của Palmer, đội bóng vùng Merseyside đủ sức khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, Chelsea sở hữu hàng công chất lượng với Joao Pedro, Palmer và Rogers. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự chưa ổn định khiến đội khách dễ gặp bất lợi trước những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Với phong độ hiện tại, Everton có cơ sở hướng tới chiến thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội xuất hiện trong vòng cấm. Lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố giúp thầy trò David Moyes tạo ra khác biệt.

Dự đoán: Everton 2-1 Chelsea.