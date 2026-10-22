Nhận định bóng đá Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Guirassy tìm lại duyên ghi bàn tại Signal Iduna Park

Thông tin trận đấu Dortmund vs Eintracht Frankfurt hôm nay 24/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Dortmund bước vào cuộc tiếp đón Eintracht Frankfurt trong bối cảnh phong độ có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn khởi đầu mùa giải ấn tượng. Đoàn quân của HLV Niko Kovač từng giành 4 chiến thắng liên tiếp tại Bundesliga, nhưng đã không thể duy trì mạch toàn thắng trong hai vòng đấu gần đây. Những kết quả này khiến Dortmund phải đối mặt với áp lực cải thiện khả năng tấn công nếu muốn tiếp tục cạnh tranh những vị trí dẫn đầu.

Sau trận hòa 2-2 trước Werder Bremen, Dortmund tiếp tục chia điểm với Union Berlin trong cuộc đối đầu không có bàn thắng. Xen giữa hai trận đấu này là thất bại 0-1 trước Bodø/Glimt tại Champions League. Những kết quả đó cho thấy hàng công Dortmund chưa đạt được hiệu quả cần thiết, đặc biệt khi đối phương chủ động tổ chức phòng ngự số đông.

Dù vậy, hệ thống phòng ngự vẫn là điểm tựa quan trọng của đội bóng vùng Ruhr. Sau 6 vòng đấu tại Bundesliga, Dortmund chỉ nhận 4 bàn thua và giữ sạch lưới 4 trận. Khả năng duy trì cự ly đội hình cùng sự tập trung của các trung vệ giúp đội chủ sân Signal Iduna Park trở thành một trong những tập thể khó bị đánh bại.

Trên hàng công, Serhou Guirassy tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Tiền đạo này sở hữu khả năng chọn vị trí, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm, đồng thời có thể trở thành điểm đến của những pha tạt bóng từ hai biên. Sự hỗ trợ của Maximilian Beier, Ethan Nwaneri cùng các hậu vệ cánh giúp Dortmund có nhiều phương án tổ chức tấn công.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Dù tạo ra không ít tình huống nguy hiểm, Dortmund vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành bàn thắng ở những trận gần đây. Nếu không cải thiện hiệu quả dứt điểm, đội chủ nhà có thể gặp nhiều khó khăn trước một Eintracht Frankfurt sẵn sàng chơi thấp và tổ chức phản công.

Tuy nhiên, Signal Iduna Park đang mang đến lợi thế đáng kể cho Dortmund. Theo thống kê trước trận được cung cấp, đội bóng vùng Ruhr giành tới 14 chiến thắng trong 15 lần gần nhất tiếp đón Frankfurt tại Bundesliga. Thành tích áp đảo này cho thấy Dortmund thường biết cách tận dụng lợi thế sân nhà mỗi khi đối đầu đối thủ.

Ở phía đối diện, Eintracht Frankfurt hành quân đến Dortmund sau chiến thắng 1-0 trước Cologne. Kết quả này giúp đội khách tìm lại sự tự tin sau thất bại nặng nề 0-6 trước RB Leipzig. Dẫu vậy, việc thiếu sự ổn định trong khâu phòng ngự vẫn là vấn đề lớn đối với Frankfurt trước những trận đấu gặp các đối thủ mạnh.

Trong 5 trận gần nhất, Frankfurt giành 3 chiến thắng, hòa 1 và nhận một thất bại. Đội bóng này ghi 10 bàn, trung bình 2 bàn/trận, nhưng cũng để thủng lưới 9 lần. Những con số cho thấy Frankfurt sở hữu hàng công tương đối hiệu quả nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Trên mặt trận tấn công, Younes Ebnoutalib đang là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Tiền đạo này có khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội trong vòng cấm, đồng thời từng ghi bàn quyết định trước Cologne. Bên cạnh đó, Jonathan Burkardt, Ritsu Dōan và Farès Chaïbi có thể tạo ra đột biến nhờ tốc độ và khả năng phối hợp ở phạm vi hẹp.

Dù vậy, việc phải thi đấu tại Signal Iduna Park đặt ra thử thách lớn cho Frankfurt. Nếu tiếp tục để lộ những khoảng trống giữa các tuyến như ở một số trận đấu gần đây, đội khách có nguy cơ phải đối mặt với sức ép lớn từ những pha phối hợp tốc độ cao của Dortmund.

Về thế trận, Dortmund nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chủ động triển khai các đợt tấn công. Frankfurt có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công, tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Với khả năng ghi bàn của đội khách, Dortmund vẫn cần duy trì sự tập trung ở tuyến dưới.

Xét về tương quan lực lượng, Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều, khả năng phòng ngự chắc chắn và lợi thế sân nhà. Dù Frankfurt có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, đội bóng vùng Ruhr vẫn sở hữu nhiều yếu tố để hướng đến chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Trong 5 trận gần nhất, Dortmund ghi 6 bàn thắng, trung bình 1,2 bàn/trận, đồng thời chỉ nhận 3 bàn thua. Ở phía đối diện, Frankfurt ghi 10 bàn và nhận 9 bàn thua, trung bình mỗi trận có 3,8 bàn được ghi.

Đáng chú ý, 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 17 bàn thắng, trung bình 3,4 bàn/trận. Những thống kê này cho thấy các cuộc chạm trán giữa Dortmund và Frankfurt thường có nhiều tình huống tấn công, đặc biệt khi Frankfurt chưa duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Dự đoán: 3-4 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Dortmund: Konstantinos Karetsas, Emre Can, Giannis Konstantelias và Justin Lerma được báo cáo gặp chấn thương.

Eintracht Frankfurt: Malik Pimpong nằm trong danh sách được báo cáo chấn thương. Tình trạng nhân sự của hai đội cần được xác nhận lại trước trận.

Phong độ gần đây của Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Dortmund đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn hơn nhưng chưa đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất. Frankfurt có khả năng tấn công hiệu quả, song việc nhận tới 9 bàn thua trong 5 trận là hạn chế đáng lo ngại trước chuyến làm khách tại Signal Iduna Park.

Kết quả đối đầu Dortmund vs Eintracht Frankfurt gần nhất

Theo lịch sử đối đầu Dortmund vs Eintracht Frankfurt, hai đội đã có 33 lần chạm trán được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026.

Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần đây được nêu trong dữ liệu trước trận đều xuất hiện nhiều bàn thắng. Dortmund từng thắng Frankfurt 3-2 vào tháng 5/2026, trong khi trận lượt đi mùa giải 2025/26 kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Đội hình xuất phát Dortmund vs Eintracht Frankfurt dự kiến

Dortmund dự kiến (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Nwaneri, Beier; Guirassy.

Eintracht Frankfurt dự kiến (4-2-3-1): Atubolu; Collins, Koch, Brassier, Kosugi; Aseko, Onyedika; Dōan, Chaïbi, Burkardt; Ebnoutalib.

Thống kê đáng chú ý Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Dự đoán tỷ số Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Dortmund sở hữu lợi thế sân nhà cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn, trong khi Frankfurt có khả năng tấn công hiệu quả nhưng chưa duy trì được sự ổn định ở tuyến dưới.

Nếu Guirassy cùng các đồng đội tận dụng tốt cơ hội, đội chủ sân Signal Iduna Park có khả năng tạo ra khác biệt. Dù Frankfurt đủ sức ghi bàn nhờ những pha phản công, Dortmund vẫn được kỳ vọng giành chiến thắng để cải thiện phong độ.

Dự đoán: Dortmund 3-1 Eintracht Frankfurt.