Nhận định bóng đá Đồng Nai vs Nam Định: Chờ Công Phượng tỏa sáng

Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Đồng Nai đang rất cần một chiến thắng để thoát khỏi khủng hoảng ở giai đoạn đầu mùa, trong khi Thép Xanh Nam Định muốn tận dụng ưu thế về chất lượng đội hình để giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn khởi đầu khó khăn. Sau 4 vòng, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng mới có 1 điểm với 3 thất bại và 1 trận hòa. Đáng lo hơn, đội tân binh V-League vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Ở vòng trước, Đồng Nai có được 1 điểm khi tới làm khách của Bắc Ninh. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội đang rất khát thắng để cải thiện thứ hạng, và quan trọng là lấy lại sự tự tin.

Đồng Nai gặp nhiều khó khăn tại V-League 2026/27.

Tiếp đón Thép Xanh Nam Định, Đồng Nai có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng này phải giải quyết được vấn đề lớn nhất của mình là khâu dứt điểm. Thêm một trận đấu nữa, Công Phượng vẫn là niềm hy vọng của đội bóng vùng Đông Nam Bộ, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 cần có sự chia lửa trên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định có 7 điểm sau 4 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vừa đánh bại Thanh Hóa 2-0 ngay trên sân khách. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng thành Nam có tâm lý tốt, mà còn duy trì được thế cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, đội khách không thể chủ quan ở trận đấu này khi họ tiếp tục vắng Xuân Son vì chấn thương. Một tín hiệu vui với Nam Định là tiền đạo Tuấn Hải vừa có bàn thắng đầu tiên cho đội sau khi về đầu quân mùa này.

Dù thiếu một số nhân tố quan trọng, Thép Xanh Nam Định vẫn có lợi thế về kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và phong độ. Nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Lịch thi đấu vòng 5