Nhận định bóng đá Deportivo La Coruña vs Osasuna: Budimir thử thách Riazor, Aubameyang chờ trở lại

Thông tin trận đấu Deportivo La Coruña vs Osasuna hôm nay 3/11/2026

Nhận định thắng thua giữa Deportivo La Coruña vs Osasuna

Deportivo La Coruña tiếp đón Osasuna tại vòng 11 La Liga trong bối cảnh cả hai đội đều đang tìm kiếm sự ổn định. Sau 10 trận đầu mùa, mỗi đội có 11 điểm, nhưng Deportivo sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ. Cuộc gặp tại Riazor vì thế có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực cải thiện vị trí của cả hai.

Deportivo trở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha sau nhiều năm vắng bóng và từng có khởi đầu khá tích cực. Đội bóng của HLV Antonio Hidalgo giành 8 điểm trong 4 vòng đầu tiên, tạo ra sự tự tin đáng kể. Tuy nhiên, phong độ sau đó đi xuống khi Deportivo trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại La Liga.

Trong chuỗi trận này, đội chủ sân Riazor gặp khó khăn trước những đối thủ có khả năng tổ chức tốt. Họ lần lượt thất bại trước Sevilla, Real Sociedad và Atletico Madrid, đồng thời chỉ giành được những trận hòa khi tiếp đón Betis và Levante. Kết quả cho thấy Deportivo vẫn đang trong quá trình thích nghi với cường độ cạnh tranh của La Liga.

Dù vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa đáng chú ý. Deportivo chỉ thua một trong 5 trận tại Riazor mùa này, còn lại giành một chiến thắng và ba trận hòa. Khả năng duy trì cự ly đội hình, tranh chấp ở khu vực giữa sân và tận dụng những pha lên bóng nhanh giúp đội chủ nhà hạn chế phần nào sức ép từ đối thủ.

Ở hàng công, Yeremay Hernandez là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng di chuyển ở hai biên. Bên cạnh đó, Mario Soriano giữ vai trò kết nối tuyến giữa với hàng tiền đạo, trong khi Luismi Cruz mang đến thêm những phương án xử lý bóng ở khu vực cuối sân.

Tuy nhiên, Deportivo đang gặp vấn đề về lực lượng tấn công khi Pierre-Emerick Aubameyang chưa chắc kịp trở lại. Tiền đạo từng khoác áo Arsenal và Barcelona đã tập luyện trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối, nhưng khả năng góp mặt trong trận gặp Osasuna vẫn cần được đánh giá thêm. Sự thiếu vắng của một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Aubameyang khiến đội chủ nhà mất đi một phương án dứt điểm quan trọng.

Bên phía Osasuna, tình hình cũng không thực sự thuận lợi. Đội bóng của HLV Jagoba Arrasate đã nhận 5 thất bại sau 10 vòng đấu và để thủng lưới tới 20 bàn. Khả năng phòng ngự thiếu ổn định khiến Osasuna thường gặp khó khi đối phương triển khai tấn công với tốc độ cao.

Thành tích sân khách là vấn đề lớn nhất của Osasuna. Kể từ chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo vào cuối tháng 8, đội bóng này đã thua 4 trận sân khách liên tiếp tại La Liga. Đáng chú ý, họ lần lượt nhận các thất bại 2-5 trước Alaves, 0-4 trước Atletico Madrid, 2-5 trước Real Betis và 0-2 trước Sevilla.

Dù vậy, Osasuna vẫn có một tiền đạo đáng chú ý là Ante Budimir. Chân sút người Croatia đã ghi 7 bàn tại La Liga mùa này, đóng góp phần lớn số bàn thắng của đội bóng. Khả năng chọn vị trí, tranh chấp trong vòng cấm và tận dụng những đường chuyền từ hai biên khiến Budimir trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ Deportivo.

Ở hai cánh, Rubén García và Jonathan Dubasin có thể hỗ trợ Budimir bằng những tình huống đưa bóng nhanh vào khu vực nguy hiểm. Tuyến giữa với Jon Moncayola và Lucas Torró cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi bóng, giảm áp lực lên hàng phòng ngự.

Điểm đáng chú ý của trận đấu nằm ở cách Deportivo khai thác hàng thủ Osasuna. Với trung bình 2 bàn thua/trận, đội khách có thể gặp nhiều khó khăn nếu để Yeremay hoặc Luismi Cruz liên tục tiếp cận vòng cấm. Ngược lại, Deportivo cũng cần hạn chế những khoảng trống ở trung lộ, nơi Budimir có thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Về thế trận, Deportivo nhiều khả năng chủ động tấn công trong những phút đầu nhờ lợi thế sân nhà. Osasuna có thể chơi thận trọng hơn, tập trung tranh chấp ở tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội từ những pha lên bóng trực diện hướng đến Budimir.

Hai đội đều có những điểm yếu rõ ràng, trong khi khả năng tận dụng cơ hội chưa đủ ổn định để tạo ra sự chênh lệch lớn. Deportivo có lợi thế sân bãi, nhưng Osasuna sở hữu tiền đạo đang đạt hiệu suất ghi bàn tốt. Một trận đấu cân bằng là kịch bản dễ xảy ra.

Dự đoán số bàn thắng Deportivo La Coruña vs Osasuna

Deportivo ghi 13 bàn sau 10 trận La Liga, trung bình 1,3 bàn/trận. Đội bóng của HLV Antonio Hidalgo cũng nhận 13 bàn thua, cho thấy khả năng tấn công và phòng ngự đang ở mức tương đối cân bằng.

Tuy nhiên, Deportivo chỉ ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội. Việc thiếu một tiền đạo dứt điểm hiệu quả khiến đội chủ nhà gặp khó khăn khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Osasuna ghi 10 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất một bàn/trận. Trong khi đó, hàng phòng ngự đã nhận 20 bàn thua, trung bình 2 bàn/trận. Sự chênh lệch này phản ánh vấn đề của đội khách trong việc duy trì sự chắc chắn.

Ante Budimir vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng quan trọng nhất của Osasuna. Nếu chân sút người Croatia được hỗ trợ tốt, đội khách đủ khả năng ghi bàn. Tuy nhiên, Deportivo thường thi đấu chặt chẽ hơn trên sân Riazor, khiến khả năng xuất hiện một trận đấu có quá nhiều bàn thắng không thật sự cao.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Deportivo La Coruña vs Osasuna

Deportivo gặp khó khăn về nhân sự khi Marc Casadó, Zakaria Eddahchouri và Bright Ede vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Theo cập nhật từ đội bóng, Casadó và Eddahchouri đã có thể tham gia một phần các hoạt động tập luyện, nhưng chưa chắc đủ thể lực thi đấu.

Pierre-Emerick Aubameyang cũng đã trở lại tập luyện cùng đội. Tuy nhiên, HLV Antonio Hidalgo chưa xác nhận thời điểm tiền đạo này có thể thi đấu trở lại. Trong trường hợp Aubameyang vắng mặt, Bil Nsongo nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung phong.

Trên hàng công, Yeremay, Mario Soriano và Luismi Cruz vẫn là những cầu thủ quan trọng trong phương án tấn công của Deportivo.

Osasuna hành quân đến Riazor với danh sách 23 cầu thủ. Theo thông báo của câu lạc bộ ngày 1/11, Aimar Oroz, Jorge Herrando và Romain Del Castillo không góp mặt do chưa bình phục chấn thương.

HLV Jagoba Arrasate vẫn có những nhân tố quan trọng như Ante Budimir, Rubén García, Jon Moncayola và Lucas Torró. Ngoài ra, Iker Muñoz có thể được sử dụng ở khu trung tuyến nhằm tăng khả năng tranh chấp.

Phong độ gần đây của Deportivo La Coruña vs Osasuna

Deportivo vừa đánh bại Auriense 3-0 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, qua đó tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận khó khăn ở La Liga. Trước đó, đội bóng hòa Levante 1-1 và thất bại trước Atletico Madrid với tỷ số 0-1.

Osasuna cũng có chiến thắng đậm 6-0 trước Calatayud tại Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, ở giải quốc nội, đội bóng này vừa thua Sevilla 0-2 và chỉ thắng một trong năm vòng đấu gần nhất.

Cả hai đội đều có sự cải thiện về tinh thần sau những chiến thắng ở đấu trường cúp, nhưng việc chuyển hóa kết quả đó thành điểm số tại La Liga vẫn là thử thách đáng kể.

Kết quả đối đầu Deportivo La Coruña vs Osasuna gần nhất

Deportivo và Osasuna từng có nhiều cuộc chạm trán tại La Liga, Segunda División và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội giành 2 chiến thắng và một trận kết thúc với tỷ số hòa.

Lần gặp nhau gần nhất diễn ra tại Cúp Nhà vua 2021, khi Osasuna đánh bại Deportivo 2-1 ngay trên sân khách.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét những cuộc đối đầu tại La Liga trên sân Riazor, Deportivo có thành tích khá tốt. Trong 5 trận tiếp đón Osasuna gần nhất ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha trước mùa này, đội chủ nhà không thua, giành 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Thành tích đó có thể tiếp thêm sự tự tin cho Deportivo khi hai đội gặp lại nhau tại La Liga sau nhiều năm.

Đội hình xuất phát Deportivo La Coruña vs Osasuna dự kiến

Đội hình Deportivo La Coruña dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1:

Leo Román; Altimira, Loureiro, José María Giménez, Quagliata; Diego Villares, Lorenzo Amatucci; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; Bil Nsongo.

Phương án khác: Nếu Aubameyang đủ thể lực, Deportivo có thêm phương án sử dụng một tiền đạo giàu kinh nghiệm ở những thời điểm quan trọng. HLV Hidalgo cũng có thể điều chỉnh sang hệ thống ba tiền vệ trung tâm để kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn.

Đội hình Osasuna dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1:

Aitor Fernández; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Abel Bretones; Iker Muñoz, Jon Moncayola; Rubén García, Moi Gómez, Jonathan Dubasin; Ante Budimir.

Phương án khác: Lucas Torró có thể được sử dụng thay Iker Muñoz nhằm tăng khả năng phòng ngự từ xa. Osasuna cũng có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3, đưa Budimir đá cao nhất và sử dụng hai cầu thủ chạy cánh hỗ trợ trực tiếp.

Thống kê đáng chú ý Deportivo La Coruña vs Osasuna

Theo lịch thi đấu Osasuna tại mùa giải 2026/27, đội bóng này còn phải tiếp đón Athletic Club ở vòng đấu tiếp theo. Kết quả trên sân Riazor vì thế có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin của thầy trò HLV Arrasate trước giai đoạn thi đấu trong tháng 11.

Dự đoán tỷ số Deportivo La Coruña vs Osasuna

Deportivo có lợi thế sân nhà và đang quyết tâm chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng tại La Liga. Sự cơ động của Yeremay, Mario Soriano và Luismi Cruz có thể giúp đội bóng tạo ra cơ hội trước hàng thủ chưa thực sự chắc chắn của Osasuna.

Tuy nhiên, Osasuna sở hữu Ante Budimir, tiền đạo đang có phong độ ghi bàn tốt. Nếu đội khách duy trì được sự tập trung và tổ chức phản công hiệu quả, họ đủ khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Cả hai đều chưa đạt được sự ổn định cần thiết, trong khi Deportivo thường có xu hướng chơi chặt chẽ tại Riazor. Một kết quả hòa có thể phản ánh đúng tương quan lực lượng và phong độ hiện tại.

Dự đoán: Deportivo La Coruña 1-1 Osasuna.