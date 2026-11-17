Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Na Uy:

Đan Mạch chỉ cần hòa và có Rasmus Hojlund đang đạt phong độ cao. Trong khi đó để giành vé tứ kết UEFA Nations League ngay tại Copenhagen (2h45 ngày 18/11, giờ Hà Nội), Na Uy lại chờ Erling Haaland định đoạt trận đấu.

Haaland đã làm điều đó một lần. Tháng 9 tại Oslo, trong thế trận Đan Mạch gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn hai bàn, tiền đạo của Man City ghi bàn quyết định ở phút 74. Cú đúp của anh mang về chiến thắng đầu tiên của Na Uy trước đội láng giềng sau 26 năm.

Đan Mạch có lợi thế sân nhà và nắm quyền tự quyết. Ảnh: DBU

Gần 2 tháng sau, đội bóng của Stale Solbakken cần một chiến thắng khác trước cùng đối thủ. Lần này, họ phải làm được điều đó ở Parken, nơi một trận hòa đủ đưa chủ nhà vào tứ kết.

Sau màn trình diễn tốt tại World Cup 2026, Na Uy từng có lý do để tin rằng họ đã xây dựng được một đội bóng đủ sức chia sẻ gánh nặng với Haaland.

Martin Odegaard có thể điều khiển nhịp độ, Antonio Nusa có tốc độ để kéo giãn hàng thủ, Oscar Bobb đem lại thêm một hướng tấn công.

Nhưng ở Nations League 2026/27, những phẩm chất ấy xuất hiện đều đặn. Na Uy ghi bàn trong cả 5 trận, song cũng thủng lưới tất cả những lần ra sân. Sau màn khởi đầu thắng Đan Mạch, họ thua Bồ Đào Nha cả 2 lượt trận một lần khác trắng tay trên sân Xứ Wales.

Trận thắng Xứ Wales 3-1 hôm 14/11 cho thấy Na Uy vẫn có thể tạo ra bàn thắng từ nhiều vị trí. Nusa mở tỷ số, Andreas Schjelderup ghi bàn thứ hai sau khi vào sân.

Thế nhưng, khi David Brooks rút ngắn cách biệt và những phút cuối trở nên căng thẳng, Haaland một lần nữa là người khép trận đấu bằng quả phạt đền. Đó là bàn thứ 23 của anh ở Nations League.

Tại Copenhagen, nơi Na Uy buộc phải thắng, Solbakken cần các vệ tinh đưa được bóng đến Haaland liên tục để anh có cơ hội quyết định trận đấu.

Na Uy dựa vào Haaland để tìm khác biệt. Ảnh: NFF

Đan Mạch bước vào derby với nhiều lựa chọn hơn. Đội bóng của Brian Riemer thắng 3 trong 4 trận gần nhất, nổi bật là tỷ số 4-1 trước Bồ Đào Nha ngay tại Braga. Hojlund lập cú đúp sau giờ nghỉ, với một cú vô lê từ pha lên bóng của Gustav Isaksen và một cú sút chìm đánh bại Diogo Costa.

Hojlund cũng từng ghi bàn ở lượt đi tại Oslo. Với Isaksen bên phải và Mikkel Damsgaard chơi phía sau, Đan Mạch có đủ người để khai thác khoảng trống khi Na Uy phải dâng cao.

Lợi thế của chủ nhà nằm ngay ở cách trận đấu có thể diễn ra. Hojlund có thể chờ thời cơ khi đối thủ đẩy đội hình lên.

Haaland có thể phải tự tạo ra thời cơ ấy giữa các trung vệ Đan Mạch, trong lúc từng phút trôi qua đều có lợi cho đội chủ nhà.

Một bàn thắng sớm sẽ cho Na Uy quyền lựa chọn thế trận. Ngược lại, “Landslaget” có thể bị cuốn vào lối đá của “Những chú lính chì”.

Thông tin đội hình:

Lực lượng:

Đan Mạch: Dorgu, Christensen, Nartey, Dolberg chấn thương; Eriksen có vấn đề y tế.

Na Uy: Aursnes, Larsen chấn thương; Sorloth chưa đủ thể lực đá chính.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Joachim Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund.

Na Uy (4-3-3): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Thelo Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa.

Dự đoán: Hòa 2-2.