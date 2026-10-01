Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Bồ Đào Nha: Hojlund chờ thử thách lớn tại Parken

Thông tin trận đấu Đan Mạch vs Bồ Đào Nha hôm nay 2/10/2026

Chuyến làm khách tại Copenhagen nằm trong lịch UEFA Nations League 2026 của Bồ Đào Nha, trước khi đội bóng này trở về sân nhà gặp Na Uy ở lượt kế tiếp.

Nhận định thắng thua Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch bước vào lượt ba với tinh thần tốt hơn đáng kể sau chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales. Phản ứng này đặc biệt quan trọng bởi chỉ ít ngày trước, đội bóng Bắc Âu vừa nhận thất bại 2-3 trước Na Uy.

Trận thắng Wales cho thấy Đan Mạch vẫn có khả năng đưa trận đấu trở lại đúng quỹ đạo khi giữ được cấu trúc phòng ngự. Họ không để các tuyến kéo quá xa nhau, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng về phía trước.

Parken tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Trên sân nhà, Đan Mạch thường kiểm soát vị trí tốt hơn và không cần phải đẩy tốc độ lên quá sớm. Trước một Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý trong không gian hẹp, đây là cách tiếp cận hợp lý.

Rasmus Hojlund sẽ là điểm đến quan trọng cho những đường chuyền trực diện. Khả năng di chuyển vào sau hàng thủ và tranh chấp của tiền đạo này có thể giúp Đan Mạch thoát khỏi sức ép, đặc biệt khi đội chủ nhà không có điều kiện cầm bóng lâu ở giữa sân.

Bồ Đào Nha lại bước vào trận đấu với 6 điểm tuyệt đối. Hai chiến thắng trước Wales và Na Uy đều có cách biệt tối thiểu, nhưng chính điều đó cho thấy đội khách đang biết cách kiểm soát các trận đấu sít sao thay vì phụ thuộc vào những màn tấn công bùng nổ.

João Neves và João Palhinha có thể giúp Bồ Đào Nha làm chủ khu vực trung tâm, trong khi Pedro Neto cùng Francisco Conceição mang đến tốc độ ở hai biên. Khi João Félix di chuyển xuống nhận bóng, hệ thống phòng ngự Đan Mạch sẽ phải quyết định giữa việc một trung vệ bước lên hay để tiền vệ đối phương có thời gian xoay người.

Đây có thể trở thành điểm chiến thuật đáng chú ý nhất. Nếu Đan Mạch giữ đội hình quá thấp, Bồ Đào Nha sẽ có thời gian luân chuyển bóng quanh vòng cấm. Nhưng nếu các trung vệ chủ nhà rời vị trí quá sớm, khoảng trống sau lưng có thể xuất hiện cho Ramos hoặc các cầu thủ cánh xâm nhập.

Bồ Đào Nha có lợi thế về chiều sâu và khả năng thay đổi phương án tấn công. Đan Mạch lại có lợi thế sân nhà cùng một cấu trúc đủ khó chịu để trận đấu không dễ bị kéo theo ý đội khách.

Khả năng giữ kiên nhẫn sẽ rất quan trọng. Đây nhiều khả năng không phải cuộc đấu mà một đội có thể tạo cách biệt lớn ngay từ đầu, và khoảnh khắc xử lý trong khu vực 16,5 m có thể quyết định kết quả.

Dự đoán số bàn thắng Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch vừa giữ sạch lưới trước Wales và thường ưu tiên sự an toàn khi gặp những đối thủ sở hữu hàng công mạnh.

Bồ Đào Nha cũng cho thấy xu hướng kiểm soát rủi ro. Bốn trong 5 trận gần đây của họ có tổng số bàn không cao, trong khi hai chiến thắng đầu Nations League đều được định đoạt với cách biệt một bàn.

Nếu không xuất hiện bàn thắng sớm, hai đội có thể dành phần lớn thời gian để tranh chấp quyền kiểm soát khu trung tuyến trước khi tăng tốc ở giai đoạn sau.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 1-2 bàn.

Thông tin lực lượng Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch chịu tổn thất đáng kể khi Christensen, Gronbaek, Bah, Stage, Dolberg, Jensen, Dorgu và Osula không thể góp mặt.

Bồ Đào Nha thiếu Bruno Fernandes. Việc tiền vệ này vắng mặt khiến khả năng sáng tạo ở trung lộ bị ảnh hưởng, nhưng đội khách vẫn còn João Neves, João Félix cùng nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò kết nối.

Phong độ gần đây Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch chưa thật sự ổn định nhưng chiến thắng trước Wales giúp đội chủ nhà lấy lại sự tự tin đúng lúc.

Bồ Đào Nha có hiệu quả tốt hơn, đặc biệt ở khả năng bảo vệ lợi thế sau khi vượt lên dẫn trước.

Lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha thắng 4 trong 5 lần gặp Đan Mạch gần nhất, còn đội bóng Bắc Âu có 1 chiến thắng. Thành tích đối đầu nghiêng đáng kể về phía đội khách, nhưng Parken vẫn là yếu tố khiến cuộc tái đấu khó trở thành một trận đấu một chiều.

Đội hình xuất phát Đan Mạch vs Bồ Đào Nha dự kiến

Đan Mạch: Filip Jørgensen; Joakim Mæhle, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen; Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand; Mohamed Daramy, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen; Rasmus Højlund.

Phương án khác: Damsgaard có thể được kéo xuống thấp hơn để hỗ trợ luân chuyển bóng nếu Bồ Đào Nha kiểm soát khu trung tuyến. Khi cần tăng tốc, Isaksen và Daramy sẽ là hai điểm đưa bóng nhanh lên phía trước.

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Francisco Conceição, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto; João Félix, Gonçalo Ramos.

Phương án khác: João Félix có thể lùi vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ Đan Mạch, tạo điều kiện để Ramos giữ vị trí cao nhất và hai cầu thủ cánh bó vào gần vòng cấm.

Dự đoán tỷ số Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ lợi thế sân Parken và cách tổ chức chặt chẽ. Hojlund cũng mang lại một điểm phản công đủ nguy hiểm để Bồ Đào Nha không thể dâng toàn bộ đội hình.

Dù vậy, đội khách có nhiều phương án tạo khác biệt hơn và đang xử lý khá tốt những trận đấu có biên độ tỷ số hẹp.

Dự đoán: Đan Mạch 0-1 Bồ Đào Nha.