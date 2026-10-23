Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Newcastle: Thảm bại 0-5, Đại bàng quyết lấy lại thể diện

Thông tin trận đấu Crystal Palace vs Newcastle hôm nay 25/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace trở lại sân nhà Selhurst Park trong bối cảnh đang chịu nhiều áp lực sau thất bại 0-5 trước Brighton. Kết quả này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu mà còn phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự. Sau 7 vòng, đội bóng thành London mới có 7 điểm, đứng thứ 14 và cần nhanh chóng cải thiện thành tích.

Thành tích của Palace cho thấy sự thiếu ổn định giữa tấn công và phòng ngự. Đội chủ nhà đã ghi 9 bàn nhưng nhận tới 17 bàn thua sau 7 trận, tương đương 2,43 bàn thua/trận. Việc liên tục để lộ khoảng trống khiến Palace gặp khó khăn trước những đối thủ sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Dù vậy, Selhurst Park vẫn mang đến một điểm tựa nhất định. Crystal Palace đã ghi 6 bàn trong 3 trận sân nhà, trung bình 2 bàn/trận. Khả năng tận dụng không gian ở hai biên, đặc biệt từ những pha tham gia tấn công của Tyrick Mitchell, có thể giúp đội chủ nhà gây sức ép lên Newcastle.

Mitchell cũng đang là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất của Palace tại Ngoại hạng Anh với 2 pha lập công. Đối với một đội bóng chưa sở hữu hàng công thực sự ổn định, sự đóng góp từ những vị trí ngoài tuyến tiền đạo có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, Palace cần tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ tấn công thay vì phụ thuộc vào những tình huống bất ngờ.

Newcastle cũng không bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất. Chích chòe đang đứng thứ 11 với 8 điểm sau 7 vòng, đồng thời vừa nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã trải qua 2 trận liên tiếp không ghi bàn, khiến hiệu quả tấn công trở thành vấn đề cần giải quyết.

Anthony Elanga và Joe Willock là hai cầu thủ đáng chú ý của Newcastle khi mỗi người đã ghi 2 bàn tại giải đấu. Elanga sở hữu tốc độ và khả năng đột phá, trong khi Willock có thể tạo nguy hiểm bằng những pha di chuyển từ tuyến hai. Đây sẽ là những phương án Newcastle cần khai thác trước hàng thủ vừa nhận 5 bàn thua của Palace.

Điểm yếu của Newcastle nằm ở khả năng duy trì sức ép. Sau 7 trận, Chích chòe đã để đối phương thực hiện 113 cú sút, thuộc nhóm đội bóng phải đối mặt với nhiều pha dứt điểm nhất giải đấu. Nếu không kiểm soát được khu vực giữa sân, Newcastle có thể bị kéo vào thế trận đôi công với chủ nhà.

Về chiến thuật, Palace nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn sau thất bại trước Brighton. Đội chủ nhà cần giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến, tránh để Newcastle khai thác những khoảng trống ở trung lộ. Ngược lại, đội khách có thể tận dụng khả năng tăng tốc của Elanga để tạo ra các pha phản công từ hai biên.

Lịch sử đối đầu trên sân Selhurst Park mang đến tín hiệu tích cực cho Palace. Đội bóng London bất bại trong 8/9 lần gần nhất tiếp đón Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Ở cuộc chạm trán gần nhất vào tháng 4/2026, Palace cũng giành chiến thắng 2-1.

Với việc cả hai đội đều chưa đạt phong độ tốt, trận đấu có thể diễn ra thận trọng hơn so với những gì hàng thủ Palace đã thể hiện ở vòng trước. Newcastle có lợi thế về một số phương án tấn công, nhưng Palace lại sở hữu điểm tựa sân nhà và thành tích đối đầu tích cực. Khả năng chia điểm là kịch bản đáng cân nhắc.

Dự đoán số bàn thắng Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace ghi 9 bàn và thủng lưới 17 lần sau 7 vòng. Riêng trên sân nhà, đội bóng London ghi 6 bàn nhưng cũng nhận 8 bàn thua, cho thấy các trận đấu tại Selhurst Park thường xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm.

Newcastle có hàng công khiêm tốn hơn với 9 bàn sau 7 trận. Trong những chuyến làm khách, Chích chòe ghi 3 bàn và thủng lưới 4 lần, trung bình mỗi trận ghi một bàn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa hai đội không quá thiên về những trận đấu nhiều bàn thắng. Trong 8 lần gặp gần đây, có 6 trận kết thúc với tối đa 3 bàn, trong đó tổng 2 bàn xuất hiện nhiều nhất.

Dự đoán: 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace cần đánh giá lại tình trạng thể lực của các cầu thủ sau trận đấu với Brighton. Tyrick Mitchell tiếp tục là nhân tố quan trọng nhờ khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng đội chủ nhà cần cải thiện tính tổ chức của toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Newcastle có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Anthony Elanga và Joe Willock để tìm kiếm bàn thắng. Đội khách cần củng cố khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa nhằm hạn chế sức ép khi phải thi đấu xa nhà.

Phong độ gần đây của Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace chưa duy trì được sự ổn định khi xen kẽ những chiến thắng là các thất bại có cách biệt lớn. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tận dụng lợi thế Selhurst Park.

Newcastle cũng đang gặp khó với 3 thất bại trong 5 vòng gần nhất. Chích chòe cần sớm cải thiện hiệu suất ghi bàn để tránh bị các đối thủ phía dưới vượt qua trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Kết quả đối đầu Crystal Palace vs Newcastle gần nhất

Thành tích đối đầu tương đối cân bằng, nhưng Crystal Palace có lợi thế rõ hơn khi được chơi trên sân nhà. Chiến thắng 2-1 trong lần gặp gần nhất cũng có thể giúp đội bóng London tự tin hơn trước cuộc tái đấu.

Đội hình xuất phát Crystal Palace vs Newcastle dự kiến

Crystal Palace: Đội chủ nhà có thể lựa chọn hệ thống phòng ngự ba trung vệ, cho phép Tyrick Mitchell dâng cao hỗ trợ các tình huống lên bóng. Cách bố trí này cũng giúp Palace tăng quân số ở khu vực trung lộ.

Newcastle: Đội khách có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Anthony Elanga là phương án tạo tốc độ ở biên. Joe Willock được kỳ vọng hỗ trợ các pha tấn công từ tuyến hai, đồng thời góp phần duy trì sự cân bằng ở khu vực giữa sân.

Thống kê đáng chú ý Crystal Palace vs Newcastle

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực, nhưng những vấn đề phòng ngự vẫn khiến đội bóng London khó tạo được sự yên tâm. Newcastle cũng chưa có phong độ đủ tốt để được đánh giá vượt trội.

Cả hai đội đều cần điểm để cải thiện vị trí, nên trận đấu có thể diễn ra giằng co. Newcastle có khả năng tận dụng sai sót của chủ nhà, nhưng Palace đủ sức đáp trả khi được thi đấu tại Selhurst Park.

Dự đoán: Crystal Palace 1-1 Newcastle.