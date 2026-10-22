Nhận định bóng đá Chelsea vs Tottenham: Cole Palmer chờ tỏa sáng ở derby London

Thông tin trận đấu Chelsea vs Tottenham hôm nay 24/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Chelsea vs Tottenham

Chelsea bước vào trận derby London với sự tự tin sau chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng đấu gần nhất. Kết quả này mang đến tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Stamford Bridge, đặc biệt khi hàng phòng ngự đã cho thấy sự cải thiện đáng kể sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trước một Tottenham đang gặp nhiều khó khăn về phong độ, Chelsea có cơ sở để hướng đến 3 điểm trên sân nhà.

Khả năng tấn công vẫn là điểm mạnh đáng chú ý của Chelsea. Chiến thắng 5-1 trước Bournemouth trước đó cho thấy đội bóng thành London có thể tạo ra sức ép lớn khi các cầu thủ tấn công tìm được sự kết nối. Những pha phối hợp tốc độ cao ở hai hành lang cùng khả năng di chuyển linh hoạt ở trung lộ giúp Chelsea có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Cole Palmer tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách tổ chức tấn công của Chelsea. Tiền vệ người Anh sở hữu kỹ thuật, khả năng giữ bóng trong không gian hẹp và thực hiện những đường chuyền mang tính đột biến. Nếu được bố trí hoạt động tự do phía sau tiền đạo, Palmer có thể trở thành nhân tố tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự Tottenham.

Bên cạnh đó, Pedro Neto cùng João Pedro mang đến tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống ở khu vực cuối sân. Sự cơ động của các cầu thủ này có thể giúp Chelsea kéo giãn đội hình Tottenham, tạo điều kiện cho Palmer nhận bóng ở những vị trí thuận lợi trước vòng cấm.

Dù vậy, Chelsea vẫn chưa đạt được sự ổn định tuyệt đối. Những thất bại trước Brentford và Arsenal từng cho thấy đội bóng này có thể gặp khó khăn khi đối phương tổ chức pressing hiệu quả và gây sức ép lớn ở tuyến giữa. Việc duy trì khả năng kiểm soát bóng cùng sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận derby sắp tới.

Ở phía đối diện, Tottenham hành quân đến Stamford Bridge sau chiến thắng 3-1 trước Coventry. Kết quả này phần nào giúp đội bóng của HLV Roberto De Zerbi lấy lại sự tự tin sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Dù vậy, Spurs vẫn cần cải thiện đáng kể khả năng duy trì sức ép tấn công và tận dụng cơ hội.

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham chỉ giành một chiến thắng, hòa hai và nhận hai thất bại. Hàng công ghi 7 bàn nhưng hàng phòng ngự để thủng lưới 8 lần, cho thấy sự thiếu cân bằng trong cách tổ chức lối chơi. Đặc biệt, những trận hòa không bàn thắng trước Everton và Nottingham Forest phản ánh hạn chế của Tottenham khi phải đối đầu với các đội bóng chủ động phòng ngự chặt chẽ.

Dẫu vậy, Tottenham vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt. James Maddison có thể đóng vai trò tổ chức bóng ở khu vực giữa sân, trong khi Mohammed Kudus cùng Omar Marmoush mang đến tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt trên hàng công. Nếu Tottenham khai thác được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Chelsea, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Một trong những điểm nóng đáng chú ý sẽ nằm ở khu vực trung tuyến, nơi Moisés Caicedo cùng các tiền vệ Chelsea phải đối đầu với Sandro Tonali và Archie Gray. Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và tổ chức các pha chuyển trạng thái từ khu vực này có thể quyết định nhịp độ trận đấu. Đội nào kiểm soát tốt tuyến giữa sẽ có nhiều cơ hội tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Về thế trận, Chelsea nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tottenham có thể lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, nếu Spurs không cải thiện hiệu quả triển khai bóng ở khu vực cuối sân, đội khách có nguy cơ bị Chelsea gây sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Chelsea. Trong 5 lần chạm trán gần nhất được thống kê trước trận, đội chủ sân Stamford Bridge giành 4 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại. Thành tích này mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho Chelsea trước cuộc tái đấu.

Nhìn chung, Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, khả năng tổ chức tấn công và phong độ gần đây tích cực hơn. Tottenham vẫn có thể gây khó khăn bằng những pha phản công tốc độ cao, nhưng việc duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự sẽ là thử thách lớn đối với đội khách.

Dự đoán số bàn thắng Chelsea vs Tottenham

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Chelsea ghi 15 bàn và nhận 9 bàn thua, cho thấy khả năng tấn công hiệu quả nhưng hàng phòng ngự chưa hoàn toàn ổn định. Ở phía đối diện, Tottenham ghi 7 bàn và để thủng lưới 8 lần sau cùng số trận.

Dù Chelsea sở hữu hàng công hoạt động tốt hơn, trận derby London có thể diễn ra thận trọng khi cả hai đội đều cần điểm. Tottenham nhiều khả năng ưu tiên bảo vệ hệ thống phòng ngự, trong khi Chelsea sẽ tìm cách kiểm soát bóng và tận dụng những cơ hội được tạo ra.

Dự đoán: 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Tottenham

Chelsea: Emiliano Martínez, Emmanuel Emegha, Jamie Gittens và Reece James được báo cáo gặp vấn đề chấn thương.

Tottenham: Lucas Bergvall, Mykhailo Mudryk, Pedro Porro, Sávio, Wilson Odobert và Xavi Simons nằm trong danh sách được báo cáo chấn thương. Destiny Udogie chưa chắc ra sân.

Các trường hợp trên thuộc danh sách lực lượng sơ bộ và cần được xác nhận lại trước trận.

Phong độ gần đây của Chelsea vs Tottenham

Chelsea đang sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn với trung bình 3 bàn/trận trong chuỗi được cung cấp. Trong khi đó, Tottenham chỉ đạt 1,4 bàn/trận và chưa duy trì sự ổn định cần thiết ở cả hai tuyến.

Dữ liệu phong độ trên cần được đối chiếu lần cuối trước khi xuất bản vì các trang kết quả của hệ thống có thời điểm cập nhật khác nhau.

Kết quả đối đầu Chelsea vs Tottenham gần nhất

Theo thống kê 5 cuộc chạm trán gần nhất được cung cấp, Chelsea giành 4 chiến thắng và nhận một thất bại trước Tottenham.

Thành tích này cho thấy Chelsea thường có lợi thế trong các trận derby London với Spurs. Đặc biệt, khi được thi đấu tại Stamford Bridge, đội bóng áo xanh có thể tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tạo sức ép. Thông tin về phong độ và lịch thi đấu của đội chủ nhà được cập nhật trên trang Chelsea tại Báo Lâm Đồng.

Đội hình xuất phát Chelsea vs Tottenham dự kiến

Chelsea dự kiến (4-2-3-1): Mike Penders; Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato; Jordan Henderson, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro.

Tottenham dự kiến (4-2-3-1): Antonín Kinský; Andy Robertson, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Tosin Adarabioyo; Sandro Tonali, Archie Gray; Omar Marmoush, James Maddison, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.

Chelsea có thể điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa để gia tăng khả năng kiểm soát bóng, trong khi Tottenham nhiều khả năng ưu tiên những cầu thủ có tốc độ nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Thống kê đáng chú ý Chelsea vs Tottenham

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Tottenham

Chelsea sở hữu lợi thế sân nhà cùng khả năng tổ chức tấn công tốt hơn, đặc biệt khi Palmer và các cầu thủ phía trên tìm được sự kết nối. Trong khi đó, Tottenham đang thiếu sự ổn định và có thể gặp khó khăn trước sức ép từ đội chủ nhà.

Dù Spurs đủ khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm bằng tốc độ của Kudus hay Marmoush, Chelsea vẫn được kỳ vọng kiểm soát tốt hơn các thời điểm quyết định. Nếu hàng phòng ngự duy trì được sự tập trung như trận thắng Everton, đội chủ sân Stamford Bridge có cơ hội giành chiến thắng mà không phải nhận bàn thua.

Dự đoán: Chelsea 2-0 Tottenham.