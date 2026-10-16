Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Alaves: Balaidos chờ màn đòi nợ sau thất bại 3-4

Thông tin trận đấu Celta Vigo vs Alaves hôm nay 18/10/2026

Nhận định thắng thua Celta Vigo vs Alaves

Celta Vigo bước vào cuộc tiếp đón Alaves với mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2026/27. Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Claudio Giraldez mới giành được 8 điểm với thành tích 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 2 thất bại, tạm đứng thứ 9. Việc liên tục chia điểm khiến đội chủ sân Balaidos chưa thể tạo ra bước tiến đáng kể dù không dễ bị đánh bại.

Điểm sáng lớn nhất của Celta Vigo nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Đội bóng mới để lọt lưới 6 lần sau 8 vòng đấu, trung bình 0,75 bàn thua mỗi trận. Hệ thống phòng ngự có tổ chức giúp Celta duy trì sự cạnh tranh trước nhiều đối thủ, đặc biệt khi các cầu thủ giữ được cự ly đội hình hợp lý.

Tuy nhiên, hàng công vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Celta Vigo chỉ ghi được 8 bàn sau 8 trận, đạt trung bình 1 bàn/trận. Việc thiếu hiệu quả trong những tình huống dứt điểm khiến đội chủ nhà nhiều lần đánh rơi điểm số, ngay cả khi kiểm soát tốt thế trận và tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Trận hòa 0-0 trước Elche ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phản ánh vấn đề này. Celta duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự nhưng không tận dụng được những thời điểm thuận lợi để ghi bàn. Nếu muốn giành trọn 3 điểm trước Alaves, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phối hợp ở khu vực cuối sân.

Dẫu vậy, chiến thắng 5-0 trước Racing Santander trong chuỗi trận gần đây cho thấy Celta Vigo vẫn có khả năng bùng nổ khi tìm được sự kết nối giữa các tuyến. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ tấn công có thể trở thành phương án giúp đội bóng tạo ra khác biệt.

Ở tuyến giữa, Ilaix Moriba được kỳ vọng mang đến sức mạnh tranh chấp và khả năng hỗ trợ phát triển bóng. Aleix Febas cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trên và tạo điều kiện để những cầu thủ như Ferran Jutgla, Pablo Duran hoặc Hugo Alvarez tìm kiếm khoảng trống.

Alaves lại bước vào trận đấu với thành tích nhỉnh hơn. Sau 8 vòng La Liga, đội khách giành 11 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Hàng công Alaves ghi được 12 bàn, trung bình 1,5 bàn/trận, cho thấy hiệu quả tấn công tốt hơn so với Celta Vigo.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Alaves không thực sự ổn định. Đội bóng chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 1 và nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Việc để Atletico Madrid đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng đấu vừa qua tiếp tục cho thấy những hạn chế trong khả năng duy trì sự tập trung.

Điểm yếu của Alaves nằm ở những thời điểm hàng phòng ngự không giữ được cự ly đội hình. Khi các tiền vệ dâng cao hỗ trợ tấn công, khoảng trống trước vòng cấm có thể xuất hiện. Đây là khu vực Celta Vigo đủ khả năng khai thác bằng những pha phối hợp nhanh và các tình huống xâm nhập từ tuyến hai.

Dù vậy, Alaves cũng sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến. Lucas Boye và Toni Martinez mang đến các phương án tấn công trực diện, còn Denis Suarez có thể hỗ trợ tổ chức bóng từ tuyến giữa. Nếu tận dụng được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Celta, đội khách hoàn toàn có khả năng tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Lợi thế sân nhà Balaidos cũng mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi Celta Vigo từng để Alaves đánh bại 3-4 tại đây vào tháng 3/2026. Thất bại đó trở thành động lực để đội chủ nhà tìm kiếm một kết quả tích cực trong cuộc tái đấu, nhất là khi Celta đang cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Về chiến thuật, Celta Vigo nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và tìm cách triển khai tấn công từ tuyến dưới. Alaves có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung bảo vệ trung lộ rồi khai thác những tình huống phản công. Khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ ảnh hưởng lớn đến thế trận.

Xét về phong độ, Alaves đang có thành tích nhỉnh hơn nhưng Celta Vigo lại sở hữu hệ thống phòng ngự ổn định hơn. Lợi thế Balaidos cùng quyết tâm chấm dứt chuỗi trận hòa có thể giúp đội chủ nhà tạo ra sự khác biệt. Nếu cải thiện hiệu quả dứt điểm, Celta có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong cuộc đối đầu được dự báo diễn ra cân bằng.

Dự đoán số bàn thắng Celta Vigo vs Alaves

Trong 5 trận gần nhất, Celta Vigo ghi 7 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua, tương ứng trung bình 1,4 bàn thắng và 0,6 bàn thua mỗi trận. Khả năng phòng ngự ổn định là điểm tựa quan trọng giúp đội chủ nhà duy trì sự cạnh tranh.

Alaves cũng ghi được 7 bàn trong 5 trận, nhưng hàng phòng ngự nhận 7 bàn thua, trung bình 1,4 bàn/trận. Điều này cho thấy đội khách có thể tạo ra cơ hội nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống khi đối phương tăng tốc.

Đáng chú ý, 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chứng kiến tổng cộng 16 bàn thắng, trung bình 3,2 bàn/trận. Celta Vigo ghi 7 bàn, còn Alaves có 9 pha lập công. Đặc biệt, trận đấu gần nhất khép lại với tỷ số 4-3 nghiêng về Alaves.

Những thống kê này mở ra khả năng xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội. Tuy nhiên, lợi thế phòng ngự của Celta Vigo có thể trở thành yếu tố quyết định khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Celta Vigo vs Alaves

Celta Vigo có Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui và Miguel Roman trong danh sách chấn thương được cung cấp. Khả năng góp mặt của Borja Iglesias cũng cần được xác nhận trước trận, bởi việc thiếu những nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến chiều sâu hàng công.

Alaves được báo cáo thiếu Angel Perez vì án treo giò, trong khi Facundo Garces và Mikel Rodriguez gặp vấn đề chấn thương. Những tổn thất này có thể khiến đội khách phải điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Phong độ gần đây của Celta Vigo vs Alaves

Celta Vigo đang có khả năng phòng ngự tốt hơn nhưng gặp khó trong việc chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng. Alaves sở hữu hiệu suất tấn công khá hơn ở La Liga mùa này, nhưng phong độ gần đây thiếu ổn định khiến đội khách phải đối diện không ít thử thách.

Kết quả đối đầu Celta Vigo vs Alaves gần nhất

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Celta Vigo và Alaves đều giành 2 chiến thắng, bên cạnh 1 trận hòa. Đáng chú ý, đội khách từng đánh bại Celta Vigo 4-3 ngay tại Balaidos vào ngày 22/3/2026.

Xét trên phạm vi rộng hơn, lịch sử đối đầu Celta Vigo vs Alaves tại Báo Lâm Đồng ghi nhận Celta Vigo thắng 9 trận, hòa 3 và nhận 6 thất bại trong 18 cuộc gặp được thống kê.

Những kết quả này cho thấy Celta Vigo có lợi thế nhất định về thành tích đối đầu, nhưng sự cân bằng trong những cuộc gặp gần đây khiến trận tái đấu tại Balaidos khó đoán định.

Đội hình xuất phát Celta Vigo vs Alaves dự kiến

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galan; Ferran Jutgla, Pablo Duran, Hugo Alvarez.

Alaves (4-3-3): Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Ander Guevara; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Abde Rebbach, Lucas Boye, Toni Martinez.

Celta Vigo có thể bố trí ba trung vệ để tăng khả năng bảo vệ khu vực trước khung thành, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh hỗ trợ tấn công. Alaves nhiều khả năng tập trung tranh chấp ở trung tuyến và tận dụng những đường chuyền trực diện để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Trong trường hợp cần gia tăng sức ép, Celta có thể đẩy cao các cầu thủ chạy cánh để tạo thêm phương án tấn công. Alaves cũng có thể bổ sung nhân sự ở tuyến giữa nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của đội chủ nhà.

Danh sách cầu thủ là phương án dự kiến theo dữ liệu cung cấp, chưa phải đội hình được xác nhận chính thức.

Thống kê đáng chú ý Celta Vigo vs Alaves

Dự đoán tỷ số Celta Vigo vs Alaves

Celta Vigo có lợi thế sân nhà và sở hữu hàng phòng ngự tương đối chắc chắn, nhưng khả năng dứt điểm chưa hiệu quả có thể khiến đội bóng gặp khó trước một Alaves không dễ bị khuất phục.

Đội khách có hiệu suất ghi bàn tốt hơn trong giai đoạn đầu mùa, đồng thời sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt từ các tình huống phản công. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định ở hàng phòng ngự vẫn là vấn đề Alaves cần cải thiện.

Với lợi thế Balaidos cùng khả năng tổ chức phòng ngự nhỉnh hơn, Celta Vigo được kỳ vọng giành chiến thắng sát nút. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, đội chủ nhà có thể đòi lại món nợ sau thất bại 3-4 ở lần gặp gần nhất.

Dự đoán: Celta Vigo 2-1 Alaves.