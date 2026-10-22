Nhận định bóng đá CAHN vs Thanh Hóa: Lấy lại ngôi đầu

Sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 4, CAHN tiếp đón Thanh Hóa trên SVĐ Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời lấy lại ngôi đầu BXH hiện đang thuộc về Ninh Bình (hơn 1 điểm).

Trận đấu trước, thất bại của CAHN có nguyên nhân chính từ việc đoàn quân của HLV Polking phải thi đấu liên tục ở 3 đấu trường là V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á, khiến các cầu thủ mỏi mệt.

Dù thua trận đầu tiên ở V-League nhưng CAHN vẫn đang kiểm soát được tình hình nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu. Sau 4 vòng đấu, đội bóng ngành Công an giành 9 điểm, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Những con số này phản ánh sự cân bằng tương đối tốt giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

CAHN đặt mục tiêu giành 3 điểm.

Trong trận tiếp đón Thanh Hóa, ngoài lợi thế sân nhà, lực lượng của CAHN cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với đội khách. Tuy nhiên, Đình Bắc và các đồng đội không thể chủ quan khi họ vẫn đang đối mặt với bài toán về thể lực do thi đấu dày hơn so với các đối thủ tại V-League.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh vừa nhận thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 4, vì thế đang rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên BXH.

Hành quân tới làm khách trên sân của CAHN, Thanh Hóa hướng tới mục tiêu có điểm. Trước một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng như CAHN, Thanh Hóa nhiều khả năng chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của đối thủ. Những tình huống cố định cũng có thể là phương án mà đội khách cố gắng tận dụng để tạo nên sự khác biệt ở trận đấu này.