Nhận định bóng đá CAHN vs Hà Nội FC: Derby nảy lửa

CAHN gặp khó ở Cúp C1 châu Á 2026/27, nhưng đội bóng ngành Công an đang thể hiện phong độ cực ấn tượng tại sân chơi V-League.

Sau 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Polking toàn thắng, ghi 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới. Rõ ràng trong trận đấu với Hà Nội FC, CAHN có lợi thế nhờ phong độ, khả năng tổ chức và sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự.

Tuy nhiên, lịch thi đấu dày thời gian qua và tính chất căng thẳng của derby có thể khiến những tính toán của nhà đương kim vô địch V-League không đạt được kết quả như mong muốn.

CAHN có phong độ ấn tượng tại V-League. Ảnh: S.N

Theo thống kê, trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên các đấu trường, Hà Nội FC thắng 5, CAHN thắng 4 và hai đội hòa 1 trận. Đáng chú ý, Hà Nội FC thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Chính tính chất căng thẳng của trận đấu khiến HLV Polking phải thận trọng. Dù chất lượng đội hình được đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng không phải lúc nào những Quang Hải, Đình Bắc, Alan… cũng chơi tốt.

Ở trận đấu này, Hà Nội FC có lực lượng đầy đủ, trong khi CAHN thiếu Đoàn Văn Hậu. HLV Polking khẳng định ông có phương án thay thế, nhưng cũng yêu cầu các học trò phải tập trung cao nhất bởi đối thủ đang rất khát điểm.

Hà Nội FC chịu áp lực sau hai thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Tuy nhiên, chiến thắng trước Bắc Ninh ở vòng 3 giúp đội bóng áo tím lấy lại sự tự tin trước trận derby với CAHN.

Hà Nội FC tìm lại sự tự tin sau trận thắng Bắc Ninh. Ảnh: Hà Nội FC

Trước đối thủ đang có phong độ tốt ở V-League, Hà Nội FC khả năng nhập cuộc với sự thận trọng, chơi phòng ngự phản công, chờ đợi những sơ hở của đối thủ.

Đội bóng của HLV Harry Kewell đang gặp vấn đề cả trong tấn công và đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Hà Nội FC nhận tới 7 bàn thua sau 3 trận, là một trong những đội để thủng lưới nhiều nhất tại V-League.

Hơn lúc nào hết, trận đấu này Hà Nội FC phải thể hiện được bản lĩnh của mình, cùng với những thay đổi tích cực trong lối chơi. Một chiến thắng là điều rất tuyệt vời, nhưng 1 điểm cũng là thành công với Hùng Dũng và các đồng đội trong trận đấu rất khó khăn trước CAHN.

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