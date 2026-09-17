Nhận định bóng đá Brentford vs Chelsea: Palmer đối đầu Bầy ong đang bất bại

Thông tin trận đấu Brentford vs Chelsea

Chelsea bước vào chuyến làm khách này theo lịch thi đấu mùa 2026/27 với một hàng công nhiều lựa chọn nhưng hàng thủ chưa tạo được sự yên tâm.

Nhận định thắng thua Brentford vs Chelsea

Brentford không cần kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra một thế trận thuận lợi.

Sức mạnh của đội chủ nhà nằm ở việc giữ cự ly đội hình, phòng ngự đủ chặt rồi chuyển bóng nhanh vào khoảng trống. Kevin Schade là một trong những cầu thủ phù hợp nhất với cách chơi đó nhờ tốc độ khi tăng tốc từ phía sau hàng thủ đối phương.

Chelsea lại có xu hướng kiểm soát thế trận nhiều hơn. Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro mang đến chất lượng xử lý đủ tốt để tạo cơ hội trước những hệ thống phòng ngự thấp.

Vấn đề của đội khách nằm ở thời điểm mất bóng.

Nếu quá nhiều cầu thủ Chelsea cùng tham gia tấn công, Brentford có thể bỏ qua một vài tuyến bằng những đường chuyền trực diện.

Đó là lý do Chelsea không thể chỉ tập trung vào việc tạo sức ép.

Một trong những trận đấu quan trọng nhất sẽ nằm ở khu trung tuyến. Nếu Chelsea giành lại bóng ngay sau khi mất, Brentford sẽ khó triển khai phản công. Nhưng nếu lớp pressing đầu tiên bị vượt qua, đội khách có thể phải đối mặt với những tình huống rất nguy hiểm.

Chiều sâu đội hình vẫn giúp Chelsea nhỉnh hơn. Xabi Alonso có nhiều phương án thay đổi nhân sự nếu trận đấu bế tắc, trong khi Brentford vừa phải thi đấu ở cúp quốc nội.

Tuy nhiên, trận derby khó trở thành một cuộc dạo chơi của đội khách.

Dự đoán số bàn thắng Brentford vs Chelsea

Các trận gần đây của Brentford xuất hiện trung bình 3,6 bàn, Chelsea ở mức 5 bàn theo dữ liệu được cung cấp.

Chelsea ghi bàn tốt nhưng cũng để lộ nhiều khoảng trống. Brentford lại đủ khả năng tận dụng những thời điểm đối phương mất cân bằng.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Brentford vs Chelsea

Brentford: Nathan Collins, Joshua Dasilva, Antoni Milambo, Sepp van den Berg và Kaye Furo vắng mặt; Mathias Jensen chưa chắc ra sân.

Chelsea: Emmanuel Emegha vắng mặt; Moises Caicedo, Jordan Henderson và Marco Palestra bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Đội hình dự kiến Brentford vs Chelsea

Brentford: Kelleher; Hickey, Ajer, Schuster, Lewis-Potter; Janelt, Sangare; Schade, Yarmoliuk, Anthony; Igor Thiago.

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Barco; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Phong độ gần đây Brentford vs Chelsea

Dự đoán tỷ số Brentford vs Chelsea

Brentford có đủ khả năng khiến Chelsea trả giá nếu đội khách mất bóng bất cẩn. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình và số lượng cầu thủ có thể tạo đột biến vẫn giúp Chelsea có thêm lựa chọn trong giai đoạn cuối trận.

Dự đoán: Brentford 1-2 Chelsea.