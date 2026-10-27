Nhận định bóng đá Bradford City vs Peterborough: Robbie Savage đối mặt giấc mơ tái hiện kỳ tích 2013

Thông tin trận đấu Bradford City vs Peterborough hôm nay 28/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Bradford City vs Peterborough

Bradford City bước vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh với sự tự tin lớn sau chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Michael Duff đang đứng thứ ba tại League One và thể hiện sự chắc chắn đáng chú ý trong khâu phòng ngự. Cuộc tiếp đón Peterborough tại Valley Parade vì thế là cơ hội để Bradford tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm thành tích tốt nhất ở giải đấu kể từ mùa 2012/13.

Cách đây 13 năm, Bradford từng tạo nên câu chuyện đặc biệt khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Dù thất bại 0-5 trước Swansea City tại Wembley, hành trình của đội bóng khi đó vẫn được nhớ đến như một trong những bất ngờ lớn của giải đấu. Trở lại vòng 4 sau nhiều năm chờ đợi, Bradford có lý do để đặt mục tiêu vượt qua Peterborough và giành quyền vào tứ kết.

Điểm mạnh lớn nhất của Bradford hiện tại nằm ở hệ thống phòng ngự. Trong bốn trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Michael Duff, đội bóng chưa phải nhận bàn thua nào, lần lượt hòa Leyton Orient 0-0, thắng Stevenage 2-0 rồi hòa Burton Albion và Oxford United cùng tỷ số 0-0. Khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến giúp Bradford hạn chế đáng kể những tình huống đối phương xâm nhập khu vực nguy hiểm.

Sự chắc chắn đó được xây dựng từ cách tổ chức hàng thủ ba trung vệ cùng khả năng hỗ trợ của các tiền vệ. Matt Pennington, Aden Baldwin và George Pratt có thể tạo thành bộ khung phòng ngự, trong khi Antoni Sarcevic và Callum Connolly đảm nhiệm vai trò tranh chấp, thu hồi bóng và phát động những đợt phản công. Khi giữ được sự tập trung, Bradford thường khiến đối phương gặp khó khăn trong việc triển khai bóng qua trung lộ.

Tuy nhiên, vấn đề của đội chủ nhà nằm ở khả năng chuyển hóa thế trận thành bàn thắng. Trong bốn trận gần nhất, Bradford chỉ ghi được 2 bàn, đều đến ở chiến thắng trước Stevenage. Những trận hòa không bàn thắng liên tiếp cho thấy đội bóng của Duff vẫn cần cải thiện khả năng tạo cơ hội và dứt điểm, đặc biệt khi đối thủ chủ động phòng ngự với số đông cầu thủ.

Trên hàng công, Kayden Jackson và Will Swan có thể mang đến sự linh hoạt nhờ khả năng di chuyển và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. George Lapslie là nhân tố đáng chú ý khi thường xuyên hoạt động giữa các tuyến, hỗ trợ tiền đạo và tham gia những tình huống tấn công trực diện. Ngoài ra, Jake Beesley và Adam Phillips cũng là các phương án giúp HLV Duff thay đổi cách tiếp cận trận đấu nếu cần tăng sức ép trong vòng cấm.

Ở phía đối diện, Peterborough đang trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi tại League One. Đội bóng của HLV Robbie Savage nằm trong nhóm cuối bảng và chỉ giành được 2 điểm trong ba vòng gần nhất. Sau chiến thắng 3-1 trước Leicester City, Peterborough hòa Burton Albion 2-2, thua Huddersfield Town 1-4 rồi tiếp tục chia điểm với Bromley trong trận hòa 1-1.

Dù phong độ thiếu ổn định, Peterborough vẫn sở hữu khả năng tấn công đáng chú ý. Tại Cúp Liên đoàn Anh mùa này, đội khách từng đánh bại Watford 5-1 và cầm hòa Barnsley 3-3 trước khi giành quyền đi tiếp. Những kết quả này cho thấy Peterborough có thể tạo ra thế trận cởi mở và ghi nhiều bàn khi các cầu thủ tấn công được trao đủ không gian.

Ethan Williams và Owura Edwards là hai nhân tố có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự Bradford bằng tốc độ cùng khả năng xử lý ở hai biên. Trong khi đó, Matt Garbett mang đến sự sáng tạo từ tuyến giữa nếu đủ thể lực ra sân. Tuy nhiên, việc Harry Leonard phải vắng mặt khiến HLV Savage mất đi một lựa chọn quan trọng ở vị trí trung phong, nhất là khi tiền đạo này đã ghi 4 bàn tại Cúp Liên đoàn mùa này.

Điểm nóng chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách Peterborough vượt qua hệ thống phòng ngự có tổ chức của Bradford. Đội khách có thể cố gắng tăng tốc ở hai hành lang, kéo giãn hàng thủ chủ nhà rồi đưa bóng vào khoảng trống giữa các trung vệ. Dù vậy, nếu mất bóng khi đang đẩy cao đội hình, Peterborough có nguy cơ để lộ không gian cho Jackson, Lapslie hoặc các cầu thủ chạy cánh Bradford tổ chức phản công.

Theo lịch thi đấu Peterborough mùa 2026/27, cuộc đối đầu tại Valley Parade diễn ra ngay trước trận gặp Luton Town ở League One. Lịch thi đấu liên tục buộc HLV Robbie Savage phải tính toán việc phân phối thể lực, nhất là khi đội bóng vẫn đang chịu áp lực cải thiện vị trí tại giải hạng Ba Anh.

Về thế trận, Bradford có khả năng lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, giữ sự chắc chắn ở tuyến dưới trước khi gia tăng sức ép bằng các tình huống chuyển trạng thái. Peterborough cần chủ động hơn nếu muốn tạo bất ngờ, nhưng việc đẩy cao đội hình quá sớm có thể khiến đội khách phải trả giá. Với phong độ ổn định, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu thuận lợi, Bradford được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Dự đoán số bàn thắng Bradford City vs Peterborough

Bradford City đang thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt khi không để thủng lưới trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng ghi 6 bàn trong chuỗi trận này, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Rotherham United tại EFL Trophy và thắng Stevenage 2-0 ở League One.

Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn gần đây của Bradford chưa thực sự ổn định. Ba trận hòa không bàn thắng trước Leyton Orient, Burton Albion và Oxford United cho thấy đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn khi đối phương tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Trước Peterborough, việc tận dụng những cơ hội đầu tiên sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Bradford muốn kiểm soát thế trận.

Ở phía đối diện, Peterborough ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,2 bàn/trận. Đội khách cũng để thủng lưới 9 lần trong cùng giai đoạn, tương đương 1,8 bàn/trận. Khả năng ghi bàn khá tốt nhưng hàng phòng ngự thiếu ổn định khiến những trận đấu của Peterborough thường xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm.

Đáng chú ý, Peterborough đã ghi 9 bàn sau ba trận tại Cúp Liên đoàn Anh mùa này, đạt hiệu suất 3 bàn/trận. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Harry Leonard có thể ảnh hưởng đến khả năng kết thúc những tình huống tấn công. Bradford vì thế có cơ sở để hạn chế sức ép từ đội khách, dù vẫn cần đề phòng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, hai đội có thể nhập cuộc khá thận trọng trước khi gia tăng sức ép trong hiệp hai. Bradford sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, còn Peterborough có đủ tốc độ để tìm kiếm cơ hội khi thế trận trở nên cởi mở.

Dự đoán: Khoảng 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Bradford City vs Peterborough

Bradford City không có lực lượng mạnh nhất khi Josh Neufville tiếp tục vắng mặt do chấn thương gân kheo. Cầu thủ chạy cánh này đang trong quá trình hồi phục và chưa sẵn sàng trở lại thi đấu. Stephen Humphrys cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở lưng và không góp mặt trong trận hòa Oxford United.

HLV Michael Duff vẫn có những phương án thay thế như Adam Phillips, Jake Beesley hoặc Will Swan trên hàng công. Ở tuyến giữa, Antoni Sarcevic và Callum Connolly được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhằm bảo đảm khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự.

Peterborough chịu tổn thất đáng kể khi Harry Leonard không thể ra sân vì án treo giò. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn tại Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 và là một trong những nhân tố tấn công quan trọng nhất của đội khách. Danny Ormerod nhiều khả năng được trao cơ hội thay thế sau khi từng ghi 2 bàn trong trận gặp Barnsley.

Ngoài Leonard, Peterborough cũng thiếu Rio Adebisi, Ben Woods và Sam Hughes vì chấn thương. Lucca Mendonça và Tom O'Connor cần được kiểm tra thêm về thể trạng, trong khi Matt Garbett cùng Josh Feeney có khả năng trở lại sau khi vắng mặt ở trận gặp Bromley.

Phong độ gần đây của Bradford City vs Peterborough

Bradford City đang duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng đánh bại Rotherham United 4-0 và Stevenage 2-0, đồng thời hòa không bàn thắng trước Leyton Orient, Burton Albion và Oxford United. Hệ thống phòng ngự đang vận hành hiệu quả, nhưng khả năng dứt điểm vẫn cần cải thiện để biến ưu thế thành chiến thắng.

Peterborough có phong độ thiếu ổn định hơn dù giành 2 chiến thắng trong 5 trận gần đây. Đội khách lần lượt đánh bại Ipswich Town U21 4-1 và Leicester City 3-1, sau đó hòa Burton Albion 2-2, thua Huddersfield Town 1-4 và hòa Bromley 1-1. Việc để thủng lưới 7 bàn trong ba trận gần nhất cho thấy hàng phòng ngự vẫn tồn tại nhiều vấn đề trước chuyến làm khách tại Valley Parade.

Kết quả đối đầu Bradford City vs Peterborough gần nhất

Bradford City đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc đối đầu gần đây với Peterborough. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Valley Parade giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa để thua đối thủ.

Lần gặp nhau gần nhất diễn ra ngày 15/8/2026 tại League One, khi Bradford City giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Valley Parade. Đây cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp của Bradford trước Peterborough với cùng tỷ số, sau cuộc đối đầu ngày 14/2/2026.

Đáng chú ý, Bradford đã giữ sạch lưới trong cả hai lần tiếp đón Peterborough gần nhất. Việc liên tục giành kết quả tích cực trên sân nhà giúp đội bóng có thêm sự tự tin trước cuộc tái đấu tại Cúp Liên đoàn Anh.

Trong khi đó, Peterborough cần tìm cách cải thiện khả năng tấn công trước hệ thống phòng ngự của đối thủ. Đội khách từng ghi 4 bàn trong trận hòa Bradford 4-4 tại FA Cup năm 2018, nhưng những cuộc chạm trán gần đây cho thấy việc xuyên thủng hàng thủ chủ nhà đã trở nên khó khăn hơn.

Đội hình xuất phát Bradford City vs Peterborough dự kiến

Đội hình Bradford City dự kiến theo sơ đồ 3-4-2-1

Jon McCracken; Matt Pennington, Aden Baldwin, George Pratt; Corey O'Keeffe, Antoni Sarcevic, Callum Connolly, Ibou Touray; George Lapslie, Adam Phillips; Jake Beesley.

Phương án khác: HLV Michael Duff có thể sử dụng Will Swan hoặc Kayden Jackson trên hàng công nếu muốn tăng tốc độ di chuyển và khả năng khai thác khoảng trống. Khi cần bảo vệ lợi thế, Bradford có thể điều chỉnh sang hệ thống phòng ngự năm người, trong đó hai cầu thủ chạy cánh lùi sâu hỗ trợ bộ ba trung vệ.

Đội hình Peterborough dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Alex Bass; Carl Johnston, Josh Feeney, Lucca Mendonça, Harley Mills; Liam Kelly, Brandon Khela; Bolu Shofowoke, Ethan Williams, Owura Edwards; Danny Ormerod.

Phương án khác: Nếu Lucca Mendonça không đủ thể lực ra sân, HLV Robbie Savage có thể lựa chọn David Okagbue ở vị trí trung vệ. Matt Garbett là phương án tăng cường khả năng sáng tạo ở tuyến giữa, trong khi Vernon Masara có thể được sử dụng để bổ sung tốc độ cho những tình huống tấn công ở cuối trận.

Đội hình trên mang tính dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tình trạng lực lượng trước giờ thi đấu.

Thống kê đáng chú ý Bradford City vs Peterborough

Những thống kê cho thấy Bradford City có lợi thế về sự ổn định và khả năng phòng ngự. Đội bóng của Michael Duff không để thủng lưới trong 5 trận gần nhất, đồng thời duy trì thành tích đối đầu rất tốt trước Peterborough. Đây là nền tảng quan trọng để đội chủ nhà hướng tới chiến thắng.

Peterborough có hiệu suất ghi bàn cao hơn trong những trận gần đây, nhưng việc hàng thủ liên tục để lọt lưới khiến đội bóng của Robbie Savage gặp bất lợi. Nếu không cải thiện khả năng tranh chấp và duy trì cự ly đội hình, đội khách sẽ khó ngăn cản Bradford khai thác những tình huống chuyển trạng thái.

Dự đoán tỷ số Bradford City vs Peterborough

Bradford City đang sở hữu nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón Peterborough. Chuỗi 11 trận bất bại cùng khả năng giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy đội bóng của Michael Duff đã xây dựng được hệ thống phòng ngự hiệu quả. Bên cạnh đó, ba chiến thắng trong năm lần đối đầu gần nhất cũng mang đến sự tự tin cho đội chủ sân Valley Parade.

Peterborough vẫn có những cầu thủ đủ khả năng gây bất ngờ, đặc biệt trong các tình huống tấn công tốc độ. Ethan Williams, Owura Edwards và Danny Ormerod có thể tạo ra sức ép nếu đội khách tổ chức chuyển trạng thái tốt. Tuy nhiên, việc thiếu Harry Leonard cùng những vấn đề ở hàng phòng ngự khiến Peterborough khó duy trì sự ổn định trước một Bradford đang thi đấu kỷ luật.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co trong hiệp một khi hai đội đều cần thận trọng trước nguy cơ bị loại. Bradford có thể tạo khác biệt nhờ khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trên sân nhà, trong khi Peterborough vẫn đủ sức tìm kiếm bàn thắng nếu thế trận trở nên cởi mở.

Với phong độ hiện tại và sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật, Bradford được kỳ vọng giành chiến thắng sát nút để tiến vào tứ kết, tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên một hành trình đáng nhớ tại Cúp Liên đoàn Anh.

Dự đoán: Bradford City 2-1 Peterborough.