Nhận định bóng đá Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển: Gyokeres thử lửa tại Bilino Polje

Thông tin trận đấu Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển hôm nay 3/10/2026

Nhận định thắng thua Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Bosnia & Herzegovina là một trong những đội tạo được dấu ấn rõ nét sau hai lượt đầu. Sau trận hòa 0-0 trên sân Ba Lan, họ đánh bại Romania 4-2 ngay trên sân khách.

Bốn bàn thắng sau hai trận cho thấy Bosnia đang khai thác tốt khả năng đưa bóng trực diện vào vòng cấm. Ba pha lập công bằng đầu theo thống kê được cung cấp cũng phản ánh điểm mạnh về tranh chấp không chiến.

Haris Tabaković có thể trở thành điểm đến quan trọng cho những đường bóng dài, trong khi Ermedin Demirović mang tới khả năng di chuyển rộng và liên kết tốt hơn. Ở tuyến dưới, kinh nghiệm của Sead Kolašinac sẽ đặc biệt cần thiết trước một hàng công Thụy Điển có tốc độ cao.

Thụy Điển toàn thắng hai lượt đầu, ghi năm bàn trước Romania và Ba Lan. Viktor Gyokeres nổ súng ở cả hai trận, tiếp tục cho thấy khả năng hoạt động độc lập và dứt điểm tốt trong vùng cấm.

Việc Alexander Isak vắng mặt khiến Thụy Điển mất một phương án lớn, nhưng hệ thống tấn công vẫn không phụ thuộc hoàn toàn vào một người. Benjamin Nygren và Yasin Ayari đều có khả năng xâm nhập, còn Lucas Bergvall giúp tuyến giữa tăng thêm khả năng kéo bóng.

Điểm Bosnia cần đặc biệt chú ý là cách Gyokeres di chuyển vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên. Nếu chủ nhà dâng một hậu vệ ra tranh chấp quá sớm, khoảng trống phía sau có thể ngay lập tức bị Thụy Điển khai thác.

Bosnia có lợi thế sân nhà và đủ thể lực để biến trận đấu thành cuộc tranh chấp liên tục. Họ cũng có thể sử dụng nhiều bóng dài nhằm tránh khu vực pressing của Thụy Điển.

Tuy nhiên, đội khách có khả năng xử lý đa dạng hơn khi thế trận thay đổi. Trang kết quả Thụy Điển của Báo Lâm Đồng xác nhận họ đã thắng cả hai trận Nations League hiện tại, ghi 5 bàn và thủng lưới 2 lần.

Nếu Thụy Điển luân chuyển bóng đủ nhanh, Bosnia có thể gặp khó trong việc bảo vệ hai khoảng trống bên cạnh cặp trung vệ. Đây là nơi Gyokeres và những cầu thủ tuyến hai đặc biệt nguy hiểm.

Dự đoán số bàn thắng Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Bosnia ghi 4 và nhận 2 bàn thua sau hai trận. Thụy Điển có 5 bàn thắng và cũng thủng lưới 2 lần.

Cả hai đều cho thấy khả năng tạo cơ hội tốt, nên trận đấu có thể mở hơn nhiều cặp đấu khác trong lượt ba.

Kịch bản khoảng 3 bàn là đáng chờ đợi.

Thông tin lực lượng Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Bosnia & Herzegovina vắng Amar Dedić do chấn thương.

Thụy Điển không có Alexander Isak và Hjalmar Ekdal.

Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Dù cùng có thành tích giống nhau trong 5 trận, Thụy Điển bước vào cuộc đối đầu với hai chiến thắng liên tiếp tại Nations League.

Kết quả đối đầu Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển gần nhất

Hai đội chưa gặp nhau trước đây ở cấp đội tuyển quốc gia theo dữ liệu được cung cấp.

Điều đó khiến trận đấu tại Zenica trở thành cuộc đối đầu mới, không có quá nhiều dữ kiện lịch sử để hai bên dựa vào.

Đội hình xuất phát Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển dự kiến

Bosnia & Herzegovina: Zlomislić; Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bašić, Gigović; Bajraktarević, Mahmić, Alajbegović; Tabaković.

Phương án khác: Bosnia có thể đưa Demirović vào sớm hơn nếu cần một tiền đạo di chuyển rộng để kéo các trung vệ Thụy Điển khỏi vị trí.

Thụy Điển: Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Wålemark, Bergvall, Ayari, Zeneli; Nygren, Gyökeres.

Phương án khác: Thụy Điển có thể tăng một tiền vệ trung tâm để giữ bóng nhiều hơn nếu Bosnia đẩy cường độ tranh chấp lên cao.

Thống kê đáng chú ý Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Dự đoán tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Thụy Điển

Bosnia có thể khiến Thụy Điển gặp nhiều khó khăn bằng sức mạnh thể chất và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội khách sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tạo khác biệt tốt hơn trong không gian mở.

Gyokeres đang đạt trạng thái tốt và có thể là nhân tố quyết định nếu trận đấu được kéo sang thế chuyển trạng thái liên tục.

Dự đoán: Bosnia & Herzegovina 1-2 Thụy Điển.