Nhận định bóng đá Blackburn vs Stoke City: Todd Cantwell đối đầu hàng thủ giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp

Thông tin trận đấu Blackburn vs Stoke City hôm nay 4/11/2026

Nhận định thắng thua giữa Blackburn vs Stoke City

Blackburn trở về sân Ewood Park với nhiệm vụ tìm lại chiến thắng sau thất bại nặng nề 0-4 trước Swansea City ở vòng đấu gần nhất. Đội bóng của Tony Mowbray đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Championship với 18 điểm sau 13 trận. Trong khi đó, Stoke City có 23 điểm và xếp thứ bảy, chỉ cách nhóm cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp một khoảng cách không quá lớn.

Sau một mùa giải phải vật lộn để trụ hạng, Blackburn đã có những tín hiệu cải thiện dưới sự dẫn dắt của Tony Mowbray. Đội chủ sân Ewood Park thắng năm, hòa ba và thua năm trong 13 trận đầu tiên. Dù chưa duy trì được phong độ ổn định, Blackburn vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh tốt hơn so với mùa trước, đặc biệt trong những trận đấu được chơi trên sân nhà.

Trước thất bại trước Swansea, Blackburn giành bốn chiến thắng trong sáu vòng đấu. Họ đánh bại Cardiff 2-1, Bristol City 1-0 và Wrexham 2-0, đồng thời cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trận thua Swansea cho thấy đội bóng của Mowbray vẫn gặp khó khăn khi đối phương chủ động áp sát và triển khai tấn công tốc độ cao.

Ở trận đấu gần nhất, Blackburn để Swansea ghi ba bàn ngay trong hiệp một trước khi nhận thêm bàn thua thứ tư ở đầu hiệp hai. Khả năng bảo vệ khu vực trung tâm và chống đỡ những tình huống tấn công từ hai biên là vấn đề đáng chú ý. Nếu không cải thiện sự tập trung, đội chủ nhà có nguy cơ tiếp tục gặp khó khăn trước một Stoke đang sở hữu hàng công hiệu quả.

Todd Cantwell vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong cách tổ chức tấn công của Blackburn. Tiền vệ người Anh có khả năng giữ bóng, thực hiện những đường chuyền quyết định và di chuyển vào khoảng trống phía sau tuyến giữa đối phương. Sự kết nối giữa Cantwell với Oladapo Afolayan và Andri Guðjohnsen có thể giúp đội chủ nhà tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Blackburn cũng có thể khai thác tốc độ của Jayden Fevrier ở hành lang cánh. Khi được chơi chủ động, đội bóng của Mowbray thường tìm cách đưa bóng ra hai biên trước khi thực hiện những đường chuyền vào khu vực vòng cấm. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này phụ thuộc nhiều vào khả năng di chuyển của các tiền đạo và sự hỗ trợ từ tuyến giữa.

Ở phía đối diện, Stoke City đang có phong độ ổn định hơn. Đội bóng của Mark Robins đã giành bảy chiến thắng, hai trận hòa và bốn thất bại sau 13 vòng đấu. Với 23 điểm, Stoke đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng, đồng thời sở hữu hàng phòng ngự được cải thiện đáng kể sau khi chuyển sang hệ thống ba trung vệ.

Sự thay đổi về chiến thuật giúp Stoke duy trì được khả năng tranh chấp tốt hơn ở khu vực giữa sân. Ba trung vệ mang đến sự chắc chắn, trong khi hai cầu thủ chạy cánh có thể hỗ trợ phòng ngự và tham gia tấn công khi đội nhà kiểm soát bóng. Đây là cách chơi phù hợp với những cầu thủ giàu thể lực và tốc độ mà Stoke đang sở hữu.

Trong 10 trận gần nhất tại Championship, Stoke giành bảy chiến thắng và chỉ nhận một thất bại. Đáng chú ý, đội bóng của Robins đã giữ sạch lưới trong ba trận liên tiếp trước Derby County, Bristol City và Preston North End. Khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế cơ hội dứt điểm của đối phương là điểm mạnh nổi bật trong giai đoạn này.

Ben Wilmot và Luke Graham là những cầu thủ quan trọng trong hệ thống phòng ngự Stoke. Cả hai có khả năng tranh chấp, hỗ trợ bọc lót và đưa bóng lên phía trên khi đội nhà chuyển trạng thái. Trong khi đó, thủ môn Viktor Johansson mang đến sự ổn định nhờ khả năng phản xạ và xử lý những tình huống nguy hiểm trong vòng cấm.

Trên hàng công, Jack McGlynn đang trở thành nhân tố đáng chú ý. Tiền vệ người Mỹ có khả năng chuyền bóng, di chuyển linh hoạt và thực hiện những pha dứt điểm từ tuyến hai. McGlynn vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Preston, nâng số bàn thắng của anh tại Championship mùa này lên ba.

Bên cạnh McGlynn, Robert Boženík và Jamie Devenny cũng có thể tạo ra khác biệt nhờ khả năng di chuyển vào khoảng trống. Stoke không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra cơ hội, bởi đội bóng của Robins có thể tận dụng những pha chuyển trạng thái nhanh ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Điểm đáng chú ý nằm ở cuộc chiến tuyến giữa. Blackburn cần Todd Cantwell và Moussa Baradji duy trì khả năng phát triển bóng để hạn chế sức ép từ Stoke. Trong khi đó, đội khách có thể sử dụng Djibril Soumaré cùng các tiền vệ giàu sức tranh chấp nhằm cắt đứt sự liên kết giữa tuyến giữa và hàng công Blackburn.

Lợi thế Ewood Park vẫn là điểm tựa đáng kể cho Blackburn. Đội bóng của Mowbray thắng bốn trong sáu trận sân nhà tại Championship mùa này. Tuy nhiên, Stoke cũng có thành tích sân khách tương đối tích cực và đã giành chiến thắng ở ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất tại giải đấu.

Về thế trận, Blackburn có thể chủ động nhập cuộc để tìm lại sự tự tin sau trận thua Swansea. Stoke nhiều khả năng ưu tiên giữ đội hình chắc chắn trong những phút đầu, sau đó khai thác khoảng trống khi đối phương đẩy cao đội hình. Nếu đội khách duy trì được sự tập trung như ba trận gần nhất, Blackburn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Johansson.

Dù Blackburn sở hữu lợi thế sân nhà, Stoke vẫn nhỉnh hơn về phong độ và sự ổn định trong phòng ngự. Đội khách cũng có nhiều phương án chuyển trạng thái nhanh, phù hợp để khai thác những hạn chế mà Blackburn vừa bộc lộ. Một chiến thắng sát nút dành cho Stoke là kịch bản có cơ sở, nhưng đội chủ nhà vẫn đủ khả năng ghi bàn nếu tận dụng tốt các tình huống cố định và những pha phối hợp của Cantwell.

Dự đoán số bàn thắng Blackburn vs Stoke City

Blackburn đã ghi 19 bàn sau 13 trận Championship, trung bình 1,46 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự nhận tới 20 bàn thua, tương đương 1,54 bàn/trận. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của Tony Mowbray chưa thể duy trì vị trí ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trong năm trận gần nhất, Blackburn ghi 7 bàn nhưng thủng lưới 8 lần. Đáng chú ý, đội chủ nhà nhận tới 7 bàn thua chỉ trong hai thất bại trước West Brom và Swansea. Khi gặp những đối thủ có khả năng tấn công tốc độ cao, hệ thống phòng ngự Blackburn thường xuyên bộc lộ khoảng trống.

Stoke City có hiệu suất ghi bàn nhỉnh hơn với 20 bàn sau 13 trận, trung bình 1,54 bàn/trận. Đội bóng của Mark Robins cũng chỉ nhận 16 bàn thua, thấp hơn Blackburn bốn bàn. Những thống kê này cho thấy Stoke đang duy trì sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Đặc biệt, Stoke đã giữ sạch lưới ba trận liên tiếp tại Championship. Trong chuỗi trận này, đội khách ghi ba bàn và không phải nhận bàn thua nào. Khả năng phòng ngự chắc chắn có thể khiến trận đấu tại Ewood Park diễn ra chặt chẽ hơn so với những cuộc đối đầu gần đây của Blackburn.

Dù vậy, Blackburn vẫn có lợi thế sân nhà và những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo ra cơ hội. Nếu Cantwell và Afolayan tìm được khoảng trống, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến hàng phòng ngự Stoke phải làm việc vất vả.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 2–3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Blackburn vs Stoke City

Blackburn dự kiến không có Harry Pickering do chấn thương gặp phải trong trận thua Swansea. Hậu vệ này phải rời sân sau 24 phút thi đấu, khiến HLV Tony Mowbray phải điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự.

Adam Forshaw và Ryoya Morishita cũng chưa thể góp mặt dù đang tiến gần hơn đến thời điểm trở lại. Trong khi đó, Gady Beyuku có thể được lựa chọn thay thế Pickering ở vị trí hậu vệ trái.

Ở chiều ngược lại, Blackburn đón nhận tín hiệu tích cực khi Yuri Ribeiro và Yuki Ohashi đã trở lại danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Swansea. Nếu đạt thể trạng tốt, hai cầu thủ này có thể giúp Mowbray bổ sung thêm phương án cho hàng thủ và hàng công.

Stoke City không có Eric Bocat, Ato Ampah và Sam Gallagher do chấn thương. Lamine Cissé cũng nằm trong nhóm chưa sẵn sàng thi đấu. Ngoài ra, tình trạng thi đấu của Ethan Galbraith cần được kiểm tra do có nguồn cập nhật anh bị treo giò.

HLV Mark Robins vẫn có thể sử dụng phần lớn bộ khung đã đánh bại Preston ở vòng trước. Viktor Johansson dự kiến tiếp tục bắt chính, trong khi Ben Wilmot, Luke Graham và Bosun Lawal là những phương án quan trọng ở hàng phòng ngự.

Trên hàng công, Jack McGlynn nhiều khả năng tiếp tục góp mặt sau màn trình diễn tích cực gần đây. Robert Boženík cũng là lựa chọn ở vị trí trung phong, với nhiệm vụ tạo khoảng trống và hỗ trợ các tiền vệ tấn công.

Phong độ gần đây của Blackburn vs Stoke City

Blackburn giành ba chiến thắng trong năm trận gần nhất, lần lượt trước Cardiff, Bristol City và Wrexham. Tuy nhiên, hai thất bại trước West Brom và Swansea cho thấy đội bóng của Tony Mowbray chưa duy trì được sự ổn định, đặc biệt trong những trận đấu phải đối diện sức ép lớn.

Stoke City có phong độ tích cực hơn với ba chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Đội bóng của Mark Robins đánh bại Bolton 2-1, Derby County 1-0 và Preston 2-0, đồng thời hòa Bristol City 0-0. Thất bại duy nhất trong chuỗi trận này diễn ra trước Middlesbrough với tỷ số 2-3.

Đáng chú ý, Stoke đang có ba trận liên tiếp không để thủng lưới, trong khi Blackburn nhận bốn bàn thua ở vòng đấu gần nhất. Đây là sự khác biệt lớn nhất về phong độ phòng ngự giữa hai đội trước cuộc đối đầu tại Ewood Park.

Kết quả đối đầu Blackburn vs Stoke City gần nhất

Blackburn và Stoke City là những đối thủ quen thuộc tại Championship. Theo dữ liệu được ghi nhận trên Báo Lâm Đồng từ năm 2010 đến 2026, hai đội đã gặp nhau 21 lần, trong đó Stoke thắng 11 trận, Blackburn thắng 6 và hai đội hòa 4 lần.

Hai lần đối đầu gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa hai đội trong những cuộc chạm trán gần đây, dù Stoke vẫn đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu tổng thể.

Đáng chú ý, Blackburn chưa thắng Stoke trong bốn lần gặp nhau gần nhất. Đội chủ sân Ewood Park cũng chỉ giành hai chiến thắng trong 11 lần tiếp đón Stoke theo dữ liệu được ghi nhận từ năm 2010. Đây là thống kê đáng lưu ý khi đội bóng của Mowbray đang tìm cách lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Swansea.

Lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ được cập nhật tại thống kê Blackburn vs Stoke City trên Báo Lâm Đồng, bao gồm kết quả từng trận và phong độ gần đây của hai đội.

Đội hình xuất phát Blackburn vs Stoke City dự kiến

Đội hình Blackburn dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Balázs Tóth; Ryan Alebiosu, Tom Atcheson, Sean McLoughlin, Gady Beyuku; Moussa Baradji, Kristi Montgomery; Jayden Fevrier, Todd Cantwell, Oladapo Afolayan; Andri Guðjohnsen.

Phương án khác: Tony Mowbray có thể sử dụng Yuki Ohashi trên hàng công nếu cầu thủ này đạt thể trạng tốt. Yuri Ribeiro cũng là lựa chọn cho hàng phòng ngự. Trong trường hợp cần tăng khả năng kiểm soát bóng, Blackburn có thể sử dụng thêm một tiền vệ trung tâm và đưa Cantwell lên chơi gần tiền đạo hơn.

Đội hình Stoke City dự kiến theo sơ đồ 3-4-2-1

Viktor Johansson; Ben Wilmot, Bosun Lawal, Luke Graham; Ben Johnson, Djibril Soumaré, Ben Pearson, Luca Bombino; Jack McGlynn, Jamie Devenny; Robert Boženík.

Phương án khác: Mark Robins có thể sử dụng Junior Tchamadeu ở hành lang phải nếu muốn tăng khả năng phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Bae Jun-ho hoặc Million Manhoef cũng là những lựa chọn nhằm bổ sung sự sáng tạo trên hàng công khi Stoke cần đẩy cao đội hình.

Thống kê đáng chú ý Blackburn vs Stoke City

Stoke đang có thành tích phòng ngự tốt hơn Blackburn, đặc biệt trong giai đoạn gần đây. Đội bóng của Mark Robins không nhận bàn thua nào trong ba vòng đấu gần nhất, trong khi Blackburn đã để thủng lưới 8 lần trong năm trận.

Một thống kê khác đáng chú ý là Stoke thắng bảy trong 10 trận Championship gần nhất. Đây là giai đoạn giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ bảy và duy trì khả năng cạnh tranh nhóm dự vòng play-off thăng hạng.

Ở chiều ngược lại, Blackburn đã thắng bốn trong sáu trận sân nhà tại Championship mùa này. Điều này cho thấy Ewood Park vẫn là điểm tựa đáng kể, bất chấp thất bại nặng nề trước Swansea ở vòng đấu trước.

Trận đấu vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Nếu giành chiến thắng, Blackburn có thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu, trong khi Stoke có cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Thời gian và diễn biến trận đấu được cập nhật tại trang trận Blackburn vs Stoke City ngày 4/11 trên Báo Lâm Đồng.

Dự đoán tỷ số Blackburn vs Stoke City

Blackburn có lợi thế sân nhà và đang sở hữu những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo ra cơ hội. Todd Cantwell cùng Afolayan có thể gây khó khăn cho hàng thủ Stoke nếu tìm được khoảng trống, đặc biệt trong những tình huống phối hợp ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, Stoke đang có phong độ ổn định hơn và sở hữu hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Ba trận liên tiếp giữ sạch lưới là điểm tựa để đội bóng của Mark Robins tự tin khi làm khách tại Ewood Park. Khả năng chuyển trạng thái nhanh cũng có thể giúp Stoke khai thác những hạn chế mà Blackburn vừa bộc lộ.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra cân bằng trong hiệp một, nhưng Stoke có thể tạo ra khác biệt nhờ sự chắc chắn và hiệu quả tấn công tốt hơn. Blackburn vẫn có cơ hội ghi bàn, song đội khách được đánh giá nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định.

Dự đoán: Blackburn 1-2 Stoke City.