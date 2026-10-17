Nhận định bóng đá Betis vs Barca: Chuyến đi bão táp

Nếu Barcelona vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua và Champions League (không phải đá vòng play-off trước vòng 1/8), đội sẽ chơi tổng cộng 61 trận chính thức trong mùa giải 2026-27.

Với hiệu suất hiện tại là 4,3 bàn mỗi trận, sau 8 vòng La Liga và 2 lượt trận vòng phân hạng giải đấu danh giá nhất châu Âu, Barca sẽ khép lại mùa giải với 262 bàn thắng.

Barca toàn thắng với sức tấn công bùng nổ. Ảnh: FCB

Dĩ nhiên, đây là giả thuyết gần như không thể trở thành hiện thực bởi, bên cạnh những yếu tố khác, nó đòi hỏi đội phải thắng mọi trận với hiệu quả ghi bàn đáng kinh ngạc. Dù vậy, phép tính ấy cho thấy những con số tuyệt vời của Barca trong giai đoạn đầu mùa. Đội quân của Hansi Flick thực sự là một “cỗ máy nghiền”.

Không chỉ toàn thắng cả 10 trận, Barca còn thể hiện sự vượt trội trong từng cuộc đối đầu. Ngay cả những trận gặp khó khăn nhất vì bị đối thủ dẫn trước, họ cũng nhanh chóng phản ứng rồi giành chiến thắng cách biệt. Điều đó xảy ra trong ba cuộc ngược dòng trước Rayo Vallecano (5-2), Sevilla (3-1) và Galatasaray (4-1).

Raphinha là chân sút số một với 14 bàn, gồm 12 bàn tại La Liga, giúp anh dẫn đầu cuộc đua Pichichi, cùng 2 bàn ở Champions League. Anh đạt thành tích này chỉ trong 8 trận.

Hiệu suất ấn tượng của Raphinha là 1,75 bàn mỗi trận. Mọi dấu hiệu đều cho thấy anh sẽ sẵn sàng trở lại ở trận đấu trên sân Betis lúc 23h30 tối thứ Bảy (17/10), trước hai màn đại chiến với PSG và Real Madrid.

Các đồng đội đã tiếp nối nhiệm vụ ghi bàn, giúp tiền đạo Brazil yên tâm hồi phục những vấn đề thể trạng gặp phải khi trở về từ đội tuyển quốc gia.

Đến nay, đã có 10 cầu thủ Barca lập công trong 10 trận, nổi bật là Lamine Yamal (8 bàn), Fermin Lopez (5), Karim Adeyemi (4), Gabriel Jesus (3), Anthony Gordon (2) và Joao Cancelo (2). Pedri Gonzalez, Jules Kounde và Xavi Espart cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Ngoài ra, Cancelo và Gordon còn khiến Villalibre và Lejeune lần lượt phản lưới nhà trong các trận gặp Racing và Rayo.

Betis không phải đối thủ dễ chịu. Ảnh: RBB

Betis sẽ là thử thách lớn đầu tiên với “cỗ máy nghiền”. Đội bóng của Manuel Pellegrini đang có phong độ rất tốt và cạnh tranh vị trí nhì bảng La Liga. Dù không bùng nổ kiểu Barca, nhưng Betis thi đấu rất linh hoạt. Antony và Isco vẫn là niềm cảm hứng trong lối chơi, cùng sự hiệu quả của Abde Ezzalzouli lẫn Cucho Hernandez.

Ngoài ra, Pellegrini cũng tìm thấy những giải pháp từ băng ghế dự bị với Rodrigo Riquelme, Lo Celso, Troy Parrott hay Bernal Facundo…

Ở La Cartuja, Betis từng đánh bại Real Madrid của Jose Mourinho. Giờ đây, Isco và các đồng đội sẵn sàng khiến Barca gặp khó khăn khi Flick cần xoay tua để đối đầu PSG và dành sức cho Siêu kinh điển.

Lực lượng:

Betis: Firpo, Losada, Ruibal chấn thương.

Barca: Bardghji, Christensen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Fran Garcia; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Cucho Hernandez.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lepez, Adeyemi; Gabriel Jesus.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.