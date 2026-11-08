Nhận định bóng đá Atletico vs Barca: Đại chiến vì ngôi đầu

Đại chiến vì ngôi đầu

Real Madrid đã giành chiến thắng trên sân Valencia ở trận đấu sớm, điều này gây áp lực nhất định cho cả Barcelona lẫn chủ nhà Atletico Madrid trong cuộc đại chiến vòng 12 La Liga trên sân Metropolitano.

Barcelona đến thủ đô Madrid với mục tiêu tiếp tục đứng đầu bảng La Liga, tái lập khoảng cách 3 điểm với Real Madrid, đồng thời bỏ cách Atletico 5 điểm.

Barca và Atletico quyết đấu vì ngôi đầu bảng. Ảnh: MD

Đội bóng của Hansi Flick cũng muốn đòi lại món nợ bị đối thủ áo sọc đỏ trắng loại khỏi Cúp Nhà vua và Champions League mùa trước. “Blaugrana” trở lại sân đấu vốn mang đến nhiều kết quả thuận lợi ở La Liga: trong 4 chuyến làm khách gần nhất, Barca đều ra về với chiến thắng.

Mùa trước, Barca thắng 2-1 nhờ những bàn thắng của hai cầu thủ hiện không còn trong đội hình. Marcus Rashford, người đã trở lại MU sau khi hết hạn cho mượn, mở tỷ số.

Tiền đạo người Anh thực hiện một pha bứt tốc bên cánh, bật tường với Dani Olmo rồi đánh bại Juan Musso, thủ môn được Diego Simeone lựa chọn bắt chính khi Oblak chấn thương.

Dù Giuliano Simeone gỡ hòa trong thời gian bù giờ, ngay trước khi trận đấu khép lại, Robert Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Tiền đạo Ba Lan, hiện khoác áo Chicago Fire sau khi hết hợp đồng với Barca, tận dụng bóng bật ra từ Musso trong vòng cấm, sau cú sút căng của Joao Cancelo, người trước đó dùng tốc độ vượt qua cầu thủ theo kèm.

Rashford và Lewandowski đều sẽ không góp mặt trong trận đấu Chủ nhật này. Bù lại, Flick có thể trông cậy vào Raphinha, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với thành tích ấn tượng.

Raphinha hiện có 15 bàn chỉ sau 10 trận. Mùa trước, cầu thủ Brazil bỏ lỡ cả 3 trận đấu tại Metropolitano vì chấn thương.

Cựu tiền đạo Leeds United là mẫu cầu thủ mà Simeone rất ngưỡng mộ. Anh ngày càng hoàn thiện vai trò trung phong kể từ khi Lewandowski ra đi.

Julian Alvarez đã ghi bàn trở lại sau khi đòi sang Barca. Ảnh: MD

Về phần mình, Atletico vừa gây thất vọng khi thua Bayern Munich tại Champions League. Bù lại, phong độ của đội bóng đỏ - trắng tại La Liga rất ổn định.

Atletico đang trải qua chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường quốc nội, với 5 trong số đó giữ sạch lưới. Điều quan trọng hơn là Julian Alvarez đã ghi bàn sau thời gian đầu mùa khó khăn vì những tranh cãi đòi chuyển nhượng sang Barca.

Julian Alvarez cùng Alex Baena sẽ thách thức hàng thủ vốn chịu nhiều tổn thất của Barca, đồng thời mất thêm tiền vệ Rodri. Họ đã nhận 12 bàn thua, nhiều nhất trong top 3 La Liga.

Atletico cũng không có Cuti Romero vì chấn thương. Simeone nhiều khả năng xếp Marc Pubill đá cặp trung vệ với Hancko. Một trận đấu hứa hẹn quyết liệt và Barca được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Nhận định bóng đá Atletico vs Barca:

Lực lượng:

Atletico: Cuti Romero chấn thương.

Barca: Kounde, Xavi Espart, Olmo, Christensen, Rodri, Bardghji chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Koke, Alex Baena; Lee Kang-in, Julian Alvarez.

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Fermin Lopez, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Dự đoán: Barca thắng 3-2.