Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Alaves: Derby xứ Basque nóng lên tại San Mamés

Thông tin trận đấu Athletic Bilbao vs Alaves hôm nay 19/9/2026

Trận Levante - Athletic ở vòng trước đã bị hoãn vì điều kiện sân không đáp ứng yêu cầu thi đấu, vì vậy Athletic không phải bước vào derby sau một trận giữa tuần như kế hoạch ban đầu.

Nhận định thắng thua Athletic Bilbao vs Alaves

San Mamés là chi tiết đầu tiên cần được nhắc tới khi đánh giá trận đấu này. Athletic đã thắng Atletico Madrid 3-0 tại đây, một kết quả cho thấy đội bóng xứ Basque có thể tạo ra sức ép rất lớn khi được đẩy cao đội hình trước khán giả nhà.

Cách Athletic tấn công thường xoay quanh tốc độ ở hai hành lang và khả năng đưa bóng nhanh vào khu vực giữa hậu vệ biên với trung vệ đối phương. Oihan Sancet có thể trở thành cầu nối quan trọng phía sau tiền đạo, trong khi Nico Williams mang tới khả năng kéo giãn cấu trúc phòng ngự.

Điểm cần lưu ý là Athletic không có nhịp thi đấu như dự kiến do trận gặp Levante bị hoãn. Điều này giúp các trụ cột có thêm thời gian hồi phục nhưng cũng có thể khiến cảm giác thi đấu bị ảnh hưởng đôi chút.

Lucas Boyé đã cho thấy khả năng hoạt động tốt ở khu vực cuối sân. Khi đội bóng lùi thấp và giành được bóng, Boyé có thể giữ bóng để chờ tuyến hai băng lên hoặc trực tiếp tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ Athletic.

Đây là cách Alaves có thể làm khó chủ nhà. Athletic thường muốn đẩy hậu vệ biên lên cao, đồng nghĩa phía sau hai cánh có thể xuất hiện khoảng trống nếu đội bóng mất bóng ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, thành tích tại San Mamés lại mang tới lợi thế rất rõ cho Athletic. Theo lịch sử đối đầu Alaves vs Athletic Club, Athletic thắng 5 trong 6 lần tiếp Alaves tại sân nhà được dữ liệu ghi nhận, trong khi Alaves chưa có chiến thắng nào ở nhóm trận này.

Athletic cũng thắng Alaves 4-2 ở lần gặp gần nhất vào tháng 5/2026. Derby thường có tính chất khác với các trận đấu thông thường, nhưng chất lượng kiểm soát bóng cùng lợi thế San Mamés vẫn tạo ra khác biệt đáng kể cho Athletic.

Dự đoán số bàn thắng Athletic Bilbao vs Alaves

Năm trận gần đây của Alaves cho thấy họ có thể ghi bàn nhưng cũng không duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối.

Athletic lại chỉ thủng lưới 3 lần trong 4 trận gần nhất được ghi nhận, trong đó có hai trận thắng liên tiếp trước Celta Vigo và Atletico Madrid.

Những cuộc derby gần đây giữa hai đội cũng thường được quyết định bởi khoảng cách không quá lớn.

Kịch bản bàn thắng: Khoảng 2 bàn.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Alaves

Athletic chưa có lực lượng mạnh nhất khi Dani Vivian cùng một số cầu thủ vẫn gặp vấn đề thể trạng. Iñaki Williams cũng nằm trong nhóm cần được theo dõi sát trước giờ bóng lăn.

Alaves thiếu một số nhân sự vì chấn thương nhưng bộ khung chính trên hàng công vẫn còn những lựa chọn đáng chú ý.

Phong độ gần đây Athletic Bilbao vs Alaves

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Alaves

Athletic: Simon; Berchiche, Laporte, Alvarez, Areso; Gerenabarrena, De Galarreta; Nico Williams, Sancet, Navarro; Berenguer.

Alaves: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Perez; Ibanez, Blanco; Suarez, Rebbach, Martinez; Boyé.

Dự đoán tỷ số Athletic Bilbao vs Alaves

Alaves có thể khiến Athletic phải kiên nhẫn bằng khối phòng ngự thấp và khả năng chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, San Mamés đang là điểm tựa rất lớn, còn Athletic sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở các tình huống một đối một.

Dự đoán: Athletic Bilbao 2-0 Alaves.