Nhận định bóng đá Atalanta vs Frosinone: Krstovic gặp chân sút số một Serie A, chủ nhà lo mất điểm

Thông tin trận đấu Atalanta vs Frosinone hôm nay 25/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Atalanta vs Frosinone

Atalanta trở về New Balance Arena với mục tiêu cải thiện phong độ sau giai đoạn thi đấu đáng thất vọng. Đội bóng thành Bergamo mới giành 9 điểm sau 7 vòng, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A. Với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất, Atalanta đang chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón Frosinone.

Thành tích hiện tại chưa phản ánh đúng kỳ vọng dành cho Atalanta. Sau 7 trận, đội chủ nhà mới ghi 10 bàn và nhận 11 bàn thua, trung bình 1,43 bàn thắng và 1,57 bàn thua/trận. Sự thiếu cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự khiến Atalanta liên tục mất điểm dù vẫn tạo ra không ít cơ hội.

Nikola Krstovic là nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công với 4 bàn thắng, nằm trong nhóm những chân sút tốt tại Serie A. Tiền đạo này có khả năng hoạt động trong vòng cấm, tranh chấp và tận dụng những pha phối hợp ở cự ly ngắn. Nếu được hỗ trợ tốt từ tuyến giữa, Krstovic có thể trở thành chìa khóa giúp Atalanta phá vỡ hàng thủ đối phương.

Điểm tựa đáng kể của Atalanta nằm ở thành tích sân nhà. Trong 4 trận tại New Balance Arena, đội bóng này ghi 7 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua. Hiệu suất 1,75 bàn/trận cho thấy Atalanta vẫn có khả năng tạo sức ép tương đối tốt khi được thi đấu trước khán giả nhà.

Tuy nhiên, Frosinone không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội khách đang đứng thứ 6 với 13 điểm sau 7 vòng, cao hơn Atalanta 5 bậc và 4 điểm. Phong độ tích cực giúp Frosinone bước vào chuyến làm khách với sự tự tin đáng kể.

Chiến thắng 4-2 trước Sassuolo ở vòng gần nhất tiếp tục cho thấy khả năng ghi bàn của Frosinone. Đội bóng này đã có 13 bàn sau 7 trận, trung bình 1,86 bàn/trận. Hiệu suất đó cao hơn Atalanta và phản ánh sự tiến bộ của đội khách trong các phương án tấn công.

Antonio Raimondo đang là cái tên nổi bật nhất tại Serie A khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công. Tiền đạo này đóng góp hơn một nửa số bàn thắng của Frosinone từ đầu mùa. Khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội của Raimondo sẽ đặt ra thử thách không nhỏ cho hệ thống phòng ngự Atalanta.

Bên cạnh Raimondo, Giorgi Kvernadze cũng mang đến phương án tấn công đáng chú ý với 3 bàn thắng. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này giúp Frosinone không quá phụ thuộc vào một vị trí trong các tình huống triển khai bóng. Nếu Atalanta tập trung quá nhiều vào Raimondo, những khoảng trống dành cho Kvernadze có thể xuất hiện.

Dù vậy, hàng thủ Frosinone vẫn tồn tại vấn đề. Sau 7 vòng, đội khách đã để đối phương thực hiện tới 137 cú sút, trung bình 19,6 lần/trận, thuộc nhóm cao nhất giải đấu. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự thường xuyên chịu sức ép lớn và có thể gặp khó trước một Atalanta chủ động tấn công trên sân nhà.

Về chiến thuật, Atalanta nhiều khả năng đẩy cao đội hình và cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Krstovic có thể được sử dụng để khai thác khoảng trống giữa các trung vệ Frosinone. Trong khi đó, đội khách có thể ưu tiên phòng ngự với quân số đông rồi chuyển bóng nhanh lên phía Raimondo.

Lịch sử đối đầu đang mang đến lợi thế rõ ràng cho Atalanta. Trong 5 cuộc gặp gần nhất, đội bóng Bergamo thắng 3, hòa một và chỉ thua một trận. Đáng chú ý, lần chạm trán gần nhất vào tháng 1/2024 kết thúc với chiến thắng 5-0 dành cho Atalanta.

Tuy nhiên, Frosinone hiện tại đang sở hữu phong độ tốt hơn, đặc biệt trên hàng công. Atalanta có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, nhưng những vấn đề phòng ngự khiến đội bóng này khó được đánh giá vượt trội. Nếu không hạn chế được khả năng ghi bàn của Raimondo, chủ nhà hoàn toàn có nguy cơ mất điểm.

Dự đoán số bàn thắng Atalanta vs Frosinone

Atalanta ghi 10 bàn sau 7 trận, trong đó có 7 bàn trên sân nhà. Hiệu suất 1,75 bàn/trận tại New Balance Arena cho thấy đội bóng này thường xuyên tạo ra cơ hội khi được thi đấu trước khán giả nhà.

Frosinone ghi 13 bàn sau 7 vòng, trung bình 1,86 bàn/trận. Antonio Raimondo đang có phong độ cao với 7 bàn thắng, trong khi Kvernadze cũng đóng góp 3 pha lập công. Đây là cơ sở để đội khách hướng tới bàn thắng trước hàng thủ chưa thực sự chắc chắn của Atalanta.

Tuy nhiên, Frosinone thường xuyên để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Nếu Atalanta duy trì được sức ép, đội chủ nhà cũng có khả năng khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Dự đoán: 3-4 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Frosinone

Atalanta nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Nikola Krstovic trên hàng công. Đội chủ nhà cần lựa chọn những cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt để hạn chế những pha phản công nhanh của Frosinone.

Frosinone có thể tiếp tục sử dụng Antonio Raimondo và Giorgi Kvernadze làm các phương án tấn công chủ chốt. Khả năng di chuyển và phối hợp giữa hai cầu thủ này sẽ có vai trò quan trọng trong việc khai thác những khoảng trống của Atalanta.

Phong độ gần đây của Atalanta vs Frosinone

Atalanta đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Dù hàng công vẫn có khả năng ghi bàn, những sai sót phòng ngự khiến đội bóng này thường xuyên không bảo vệ được kết quả.

Frosinone có phong độ tốt hơn và đang đứng trong nhóm 6 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Serie A. Đội khách cũng sở hữu một trong những chân sút hiệu quả nhất giải đấu, tạo ra lợi thế đáng kể trước chuyến làm khách.

Kết quả đối đầu Atalanta vs Frosinone gần nhất

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Atalanta, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Frosinone tốt hơn đáng kể, khiến khoảng cách giữa hai đội trong cuộc tái đấu lần này không còn dễ đánh giá như trước.

Đội hình xuất phát Atalanta vs Frosinone dự kiến

Atalanta: Nikola Krstovic được kỳ vọng giữ vai trò trung phong trong hệ thống tấn công. Đội chủ nhà có thể lựa chọn sơ đồ ba trung vệ để tăng khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, đồng thời hỗ trợ tấn công bằng các cầu thủ chạy cánh.

Frosinone: Antonio Raimondo nhiều khả năng tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Giorgi Kvernadze có thể được bố trí hỗ trợ từ tuyến hai nhằm tạo thêm phương án dứt điểm và khai thác khoảng trống.

Thống kê đáng chú ý Atalanta vs Frosinone

Dự đoán tỷ số Atalanta vs Frosinone

Atalanta có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt, nhưng phong độ gần đây chưa mang đến nhiều sự yên tâm. Hàng thủ đội bóng Bergamo có thể tiếp tục gặp khó trước một Frosinone sở hữu khả năng ghi bàn hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, Frosinone cũng thường xuyên chịu nhiều pha dứt điểm, tạo điều kiện để Krstovic cùng các đồng đội tìm kiếm bàn thắng. Với những vấn đề phòng ngự của cả hai, kịch bản chia điểm trong một trận đấu có nhiều bàn thắng là tương đối hợp lý.

Dự đoán: Atalanta 2-2 Frosinone.