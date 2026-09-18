Nhận định bóng đá AS Roma vs Inter: Đại chiến 12 điểm, Olimpico thử sức hàng công Nerazzurri

Thông tin trận đấu AS Roma vs Inter hôm nay 19/9/2026

Lịch chính thức xác nhận AS Roma vs Inter diễn ra ngày 19/9 tại Olimpico. Inter cũng xác nhận giờ bóng lăn là 18h00 CEST.

Nhận định thắng thua AS Roma vs Inter

Roma bước vào trận đấu lớn nhất kể từ đầu mùa với thành tích gần như hoàn hảo. Bốn chiến thắng liên tiếp, 12 bàn ghi được và chỉ một lần thủng lưới cho thấy đội bóng của Gian Piero Gasperini đang đạt sự cân bằng rất tốt.

Điểm đặc biệt của Roma là họ không chỉ dựa vào một cá nhân. Donyell Malen có khả năng di chuyển rộng và tấn công khoảng trống, Matias Soulé tạo đột biến bằng kỹ thuật, còn Paulo Dybala vẫn đủ khả năng thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha xử lý.

Phía sau nhóm cầu thủ này, Roma duy trì cấu trúc phòng ngự rất chắc. Việc chỉ nhận một bàn sau 4 vòng cho thấy đội bóng thủ đô không dễ bị kéo vào những trận đấu mất kiểm soát.

Gasperini thậm chí đã gọi Inter là một chuẩn mực của Serie A trước trận đấu này, cho thấy Roma hiểu rõ mức độ thử thách mà họ sắp đối mặt.

Nerazzurri cũng có 12 điểm nhưng ghi tới 13 bàn và đã lọt lưới 6 lần. Họ chấp nhận những trận đấu cởi mở hơn và có đủ hỏa lực để sửa sai nếu hàng phòng ngự gặp vấn đề.

Chiến thắng 5-3 trước Udinese là ví dụ điển hình. Inter bị đẩy vào thế khó nhưng vẫn có thể tăng tốc và tạo ra liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm.

Marcus Thuram giúp Inter có sức mạnh lẫn tốc độ ở tuyến đầu. Barella lại đặc biệt quan trọng ở khu trung tuyến nhờ khả năng tranh chấp, di chuyển và đưa bóng nhanh lên phía trước.

Nếu Roma pressing hiệu quả và khiến Inter phải triển khai bóng chậm, chủ nhà có cơ hội giữ trận đấu theo nhịp mong muốn. Nhưng nếu Nerazzurri vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau có thể nhanh chóng bị khai thác.

Roma nhỉnh hơn về sự chắc chắn. Inter lại có nhiều phương án ghi bàn hơn. Đó là lý do trận đấu tại Olimpico rất khó tạo ra thế trận áp đảo nghiêng hoàn toàn về một phía.

Dự đoán số bàn thắng AS Roma vs Inter

Roma ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua tại Serie A sau 4 vòng.

Inter thậm chí có 13 pha lập công nhưng thủng lưới 6 lần.

Khi hai hàng công đều đạt hiệu suất cao, khả năng xuất hiện bàn thắng cho cả hai bên là khá rõ ràng. Tuy vậy, đây cũng là trận đấu giữa hai đội cùng đang cạnh tranh ngôi đầu, nên sự thận trọng có thể xuất hiện ở những giai đoạn nhất định.

Kịch bản bàn thắng: Khoảng 3-4 bàn.

Thông tin lực lượng AS Roma vs Inter

Roma có bộ khung chính tương đối đầy đủ trước trận đấu.

Inter gặp một số vấn đề nhân sự, trong đó tuyến giữa là khu vực cần được Chivu cân nhắc kỹ.

Phong độ gần đây AS Roma vs Inter

Lịch sử đối đầu AS Roma vs Inter

Inter chiếm ưu thế đáng kể trong 5 lần gặp gần nhất khi giành 4 chiến thắng. Roma chỉ thắng một trận.

Đó là dữ liệu có lợi cho đội khách, nhưng Roma hiện tại đã khác đáng kể về cách vận hành và đang bước vào trận đấu với hàng thủ tốt nhất giai đoạn đầu mùa.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Inter

Roma: Svilar; Hermoso, Balerdi, Mancini; Molina, Pisilli, Cristante, Lulli; Soulé, Malen; Dybala.

Inter: Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Augusto; Thuram, Esposito.

Dự đoán tỷ số AS Roma vs Inter

Roma có lợi thế sân nhà và đang phòng ngự rất chắc chắn. Inter lại sở hữu khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí hơn bất kỳ đối thủ nào Roma đã gặp từ đầu mùa.

Khả năng một bên kiểm soát hoàn toàn trận đấu không cao. Những thời điểm chuyển trạng thái có thể tạo ra phần lớn cơ hội nguy hiểm.

Dự đoán: AS Roma 2-2 Inter.