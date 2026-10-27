Nhận định bóng đá AS Roma vs Cagliari: Soulé tiếp đà thăng hoa, Olimpico chờ chiến thắng

Thông tin trận đấu AS Roma vs Cagliari hôm nay 28/10/2026

Nhận định thắng thua giữa AS Roma vs Cagliari

AS Roma trở lại sân Olimpico với mục tiêu giành trọn 3 điểm sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Napoli. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đang duy trì thành tích bất bại tại Serie A và cho thấy khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Trước một Cagliari vừa trải qua hai thất bại liên tiếp, Roma có cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Điểm tích cực lớn nhất của Roma nằm ở cách đội bóng duy trì khả năng tạo sức ép ngay cả khi trận đấu diễn ra bất lợi. Trong cuộc đối đầu với Napoli, đội bóng thủ đô không đánh mất sự chủ động dù nhiều lần bị dẫn trước. Matías Soulé ghi bàn, trong khi Leonardo Balerdi lập cú đúp, giúp Roma giành lại một điểm trên sân Diego Armando Maradona.

Hệ thống ba trung vệ của HLV Gasperini cho phép Roma triển khai bóng linh hoạt từ phần sân nhà. Hai cầu thủ chạy biên thường xuyên dâng cao để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, trong khi các tiền vệ chủ động di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến. Cách tổ chức này giúp Roma tạo ra nhiều phương án tiếp cận vòng cấm thay vì chỉ phụ thuộc vào những pha tấn công trực diện.

Trên hàng công, Soulé đang trở thành một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất. Tiền vệ người Argentina sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng đổi hướng và những pha xử lý bằng chân trái ở khu vực gần vòng cấm. Khi kết hợp cùng Donyell Malen, Roma có thể khai thác hiệu quả những khoảng trống phía sau hậu vệ biên đối phương.

Malen cũng là nhân tố đáng chú ý nhờ tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm trong phạm vi hẹp. Tiền đạo người Hà Lan có thể hoạt động như một trung phong hoặc di chuyển rộng để mở không gian cho các đồng đội. Nếu hàng thủ Cagliari duy trì cự ly không tốt, những tình huống phối hợp giữa Malen và Soulé có thể khiến đội khách gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Roma vẫn cần cải thiện khả năng bảo vệ khu vực phía sau hàng tiền vệ. Việc để Napoli ghi 3 bàn ở vòng trước cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng thủ đô vẫn có thể bị khai thác khi đối thủ tổ chức chuyển trạng thái nhanh. Nếu cả hai cầu thủ chạy biên cùng dâng cao, khoảng trống ở hai hành lang sẽ trở thành khu vực mà Cagliari có thể hướng đến.

Bryan Cristante giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng giữa các tuyến. Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phân phối của tiền vệ này giúp Roma hạn chế nguy cơ bị phản công khi đang kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, Niccolò Pisilli và Marten de Roon là những phương án có thể hỗ trợ tuyến giữa, tùy theo cách bố trí nhân sự của Gasperini.

Ở phía đối diện, Cagliari đang trải qua giai đoạn khó khăn sau hai thất bại trước Monza và Bologna. Đội bóng của HLV Fabio Pisacane không ghi được bàn nào trong cả hai trận, đồng thời để thủng lưới tổng cộng 6 lần. Khả năng tổ chức phòng ngự và hiệu quả tấn công đều là những vấn đề cần được cải thiện trước chuyến làm khách tại Olimpico.

Dù vậy, Cagliari vẫn có những cầu thủ đủ sức tạo ra bất ngờ. Daniel Maldini sở hữu khả năng xử lý kỹ thuật và di chuyển linh hoạt ở khu vực giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, Michel Adopo mang đến sức mạnh tranh chấp ở trung tuyến, còn Bamba Mendy có thể tạo ra những tình huống tấn công trực diện nếu nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Vấn đề của Cagliari nằm ở cách đưa bóng lên phía trên khi phải chịu sức ép liên tục. Nếu đội khách lùi quá sâu, các cầu thủ tấn công sẽ bị cô lập và khó duy trì những pha phản công. Ngược lại, việc chủ động tranh chấp ở khu vực giữa sân có thể giúp Cagliari giảm áp lực, nhưng cũng khiến hàng thủ đối mặt với nguy cơ bị Soulé và Malen khai thác khoảng trống.

Theo lịch thi đấu AS Roma tại Serie A 2026/27, trận gặp Cagliari diễn ra giữa hai chuyến làm khách trước Napoli và Udinese. Lịch thi đấu liên tục khiến Gasperini phải tính toán việc sử dụng nhân sự, nhưng Roma vẫn có đủ những phương án tấn công để tạo sức ép trước đối thủ đang thiếu ổn định.

Về thế trận, Roma nhiều khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chủ động tìm kiếm bàn mở tỷ số. Cagliari có thể lựa chọn khối phòng ngự thấp, ưu tiên bịt kín trung lộ rồi phản công khi có cơ hội. Tuy nhiên, khả năng luân chuyển bóng cùng sự đa dạng trên hàng công giúp Roma được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở hướng đến chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng AS Roma vs Cagliari

Roma đang duy trì khả năng ghi bàn tương đối tốt, đặc biệt trong những trận gần đây. Đội bóng thủ đô ghi 4 bàn trước Slovan Bratislava tại Champions League, thắng Genoa 2-0 và hòa Napoli 3-3. Việc hàng công có nhiều cầu thủ tạo đột biến giúp Roma duy trì sức ép ngay cả khi đối phương tổ chức phòng ngự số đông.

Trong 5 vòng Serie A gần nhất, Roma ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn/trận. Đội bóng này cũng chỉ nhận 5 bàn thua trong cùng giai đoạn, cho thấy hàng phòng ngự vẫn có sự ổn định nhất định, dù trận gặp Napoli bộc lộ những vấn đề cần khắc phục.

Ở phía đối diện, Cagliari chỉ ghi 4 bàn trong 5 vòng gần nhất và nhận 7 bàn thua. Đáng chú ý, đội khách không ghi bàn trong hai thất bại liên tiếp trước Monza và Bologna. Việc thiếu hiệu quả trong những tình huống kết thúc khiến Cagliari gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu các đội có khả năng kiểm soát bóng tốt.

Với lợi thế sân nhà, Roma có khả năng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, nếu Cagliari duy trì khối phòng ngự thấp và hạn chế khoảng trống, trận đấu có thể không xuất hiện quá nhiều bàn thắng. Kịch bản Roma ghi bàn trong mỗi hiệp và bảo vệ được lợi thế là tương đối hợp lý.

Dự đoán: Khoảng 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng AS Roma vs Cagliari

AS Roma không có sự phục vụ của thủ môn Mile Svilar, tiền vệ Manu Koné và Lorenzo Pellegrini do chấn thương. Đây là những trường hợp vắng mặt ảnh hưởng đến khả năng duy trì đội hình mạnh nhất của HLV Gasperini, đặc biệt tại vị trí thủ môn và khu vực trung tuyến.

Paulo Dybala đã có những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục và có khả năng được đăng ký thi đấu, nhưng khó ra sân ngay từ đầu. Pierluigi Gollini nhiều khả năng tiếp tục bắt chính, trong khi Soulé và Malen giữ vai trò quan trọng trên hàng công. Gasperini cũng có thể thực hiện một số thay đổi nhân sự để bảo đảm thể lực sau trận gặp Napoli.

Cagliari không có lực lượng đầy đủ như dự kiến ban đầu. Mattia Felici và Riyad Idrissi chưa thể trở lại, còn Harry Winks gặp vấn đề về lưng và cần được theo dõi thêm. HLV Fabio Pisacane có thể sử dụng Roberto Gagliardini hoặc Alessandro Romano nhằm tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

Phong độ gần đây của AS Roma vs Cagliari

AS Roma đang duy trì sự ổn định với thành tích bất bại trong 5 vòng Serie A gần nhất. Đội bóng thủ đô đánh bại Torino 2-0 và Genoa 2-0, đồng thời hòa Inter Milan 2-2, Como 0-0 và Napoli 3-3. Khả năng ghi bàn vẫn là điểm tích cực, nhưng Roma cần cải thiện hiệu quả phòng ngự nếu muốn duy trì sức cạnh tranh với các đội bóng mạnh ở nhóm đầu.

Cagliari có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong cùng giai đoạn. Sau khi lần lượt đánh bại Atalanta 2-1 và Udinese 1-0, đội bóng hòa Juventus 1-1 trước khi thua Monza 0-4 và Bologna 0-2. Việc hàng công không ghi bàn trong hai trận gần nhất khiến chuyến làm khách trước Roma trở nên khó khăn hơn.

Kết quả đối đầu AS Roma vs Cagliari gần nhất

Roma đang có thành tích đối đầu thuận lợi khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần chạm trán Cagliari gần nhất tại Serie A.

Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2026, Roma giành chiến thắng 2-0 trên sân Olimpico. Trước đó, đội bóng thủ đô cũng từng đánh bại Cagliari 4-0 vào tháng 2/2024 và thắng 1-0 vào tháng 3/2025. Những kết quả này cho thấy lợi thế sân nhà thường được Roma khai thác rất hiệu quả.

Đáng chú ý, Roma đã thắng cả 5 lần gần nhất tiếp đón Cagliari tại Serie A, đồng thời giữ sạch lưới trong 4 trận sân nhà gần đây trước đối thủ. Đây là thống kê mang đến sự tự tin lớn cho đoàn quân của Gasperini, nhất là khi Cagliari đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

Tuy nhiên, Cagliari từng đánh bại Roma 1-0 vào tháng 12/2025. Kết quả đó cho thấy đội bóng đảo Sardinia vẫn có khả năng gây bất ngờ nếu duy trì được hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội xuất hiện trong trận đấu.

Đội hình xuất phát AS Roma vs Cagliari dự kiến

Đội hình AS Roma dự kiến theo sơ đồ 3-4-2-1

Pierluigi Gollini; Daniele Ghilardi, Evan Ndicka, Leonardo Balerdi; Emanuele Lulli, Bryan Cristante, Niccolò Pisilli, Nahuel Molina; Matías Soulé, Rodrigo Mora; Donyell Malen.

Phương án khác: HLV Gian Piero Gasperini có thể sử dụng Gianluca Mancini hoặc Mario Hermoso để tăng kinh nghiệm cho hàng phòng ngự. Wesley và Marten de Roon cũng là những phương án xoay vòng, trong khi Dybala có thể được cân nhắc sử dụng ở giai đoạn cuối trận nếu bảo đảm thể lực.

Đội hình Cagliari dự kiến theo sơ đồ 4-3-2-1

Elia Caprile; Zé Pedro, Yerry Mina, Juan Rodríguez, Adam Obert; Michel Adopo, Alessandro Romano, Alessandro Deiola; Yanis Massolin, Daniel Maldini; Bamba Mendy.

Phương án khác: Cagliari có thể sử dụng Roberto Gagliardini nhằm tăng khả năng tranh chấp tại trung tuyến. Alieu Fadera hoặc M'Bala Nzola là những lựa chọn có thể giúp đội khách thay đổi cách tổ chức tấn công, đặc biệt trong trường hợp cần tìm kiếm bàn thắng.

Đội hình trên mang tính dự kiến, có thể thay đổi khi hai đội công bố danh sách chính thức.

Thống kê đáng chú ý AS Roma vs Cagliari

Những thống kê trên cho thấy Roma đang có lợi thế đáng kể về phong độ, hiệu quả tấn công và thành tích đối đầu. Việc Cagliari liên tục thất bại mà không ghi bàn trong hai trận gần nhất cũng khiến khả năng tạo bất ngờ của đội khách bị đặt dấu hỏi.

Dự đoán tỷ số AS Roma vs Cagliari

AS Roma sở hữu nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón Cagliari. Đội bóng của Gasperini có hàng công đang duy trì khả năng tạo cơ hội tốt, trong khi Soulé và Malen đủ sức gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự thiếu ổn định của đối thủ.

Cagliari có thể lựa chọn lối chơi thận trọng để hạn chế sức ép, đặc biệt khi phải thi đấu tại Olimpico. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng giữ bóng và triển khai phản công, đội khách rất dễ bị đẩy vào thế phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp Roma có nhiều cơ sở giành chiến thắng. Cagliari có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu ở giai đoạn đầu, nhưng đội chủ nhà vẫn được kỳ vọng tạo ra khác biệt.

Dự đoán: AS Roma 2-0 Cagliari.