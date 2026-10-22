Nhận định bóng đá Arsenal vs Everton: Saka hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp

Thông tin trận đấu Arsenal vs Everton hôm nay 24/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Arsenal vs Everton

Arsenal bước vào cuộc tiếp đón Everton với sự tự tin lớn sau chuỗi kết quả tích cực trên mọi đấu trường. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta giành 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, đồng thời đang sở hữu mạch 3 trận thắng liên tiếp. Những kết quả này cho thấy Pháo thủ tiếp tục duy trì tham vọng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Điểm mạnh lớn nhất của Arsenal vẫn nằm ở khả năng kiểm soát thế trận. Trong chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest ở vòng đấu gần nhất, đội bóng thành London nắm giữ tới 74% thời lượng bóng. Dù không ghi quá nhiều bàn thắng, Arsenal vẫn biết cách duy trì sự chủ động và hạn chế những cơ hội nguy hiểm của đối phương.

Sự ổn định này còn được thể hiện rõ qua khả năng phối hợp ở khu vực giữa sân. Declan Rice cùng Martin Ødegaard đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức bóng, trong khi Bukayo Saka có thể tạo ra khác biệt bằng những pha tăng tốc, đi bóng và dứt điểm từ hành lang phải. Khi những cầu thủ này tìm được sự kết nối, Arsenal có thể gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Chiến thắng 3-0 trước Lille tại Champions League tiếp tục cho thấy sức mạnh hàng công Pháo thủ. Đội bóng của Arteta có khả năng tạo ra cơ hội từ nhiều vị trí, đồng thời biết cách thay đổi nhịp độ nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Đây là lợi thế đáng kể trước một Everton nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi thận trọng.

Đặc biệt, Emirates đang trở thành điểm tựa quan trọng cho Arsenal. Theo thống kê trước trận được cung cấp, Pháo thủ bất bại trong 18 trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong 40 trận gần nhất tại Emirates, họ giành tới 28 chiến thắng, đạt hiệu suất hơn 2 bàn mỗi trận và chỉ nhận trung bình 0,75 bàn thua.

Ở phía đối diện, Everton đang cho thấy những tín hiệu cải thiện dưới thời HLV David Moyes. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng vùng Merseyside giành 2 chiến thắng, hòa 3 và chỉ nhận một thất bại. Thành tích này phản ánh sự tiến bộ trong cách tổ chức phòng ngự và khả năng duy trì thế trận trước các đối thủ có thực lực.

Dù vậy, hàng công vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất của Everton. Đội bóng này chỉ ghi 6 bàn trong 6 trận gần nhất, trung bình một bàn/trận. Việc thiếu những phương án tấn công hiệu quả khiến Everton thường gặp khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng có khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Thất bại 0-2 trước Chelsea tiếp tục cho thấy hạn chế trong khâu tận dụng cơ hội của Everton. Dù tạo ra những tình huống dứt điểm đáng chú ý, đội bóng của Moyes không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trước hàng phòng ngự Arsenal đang duy trì sự chắc chắn, Everton có thể phải đối mặt với thử thách lớn hơn.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Arsenal. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, Pháo thủ giành 4 chiến thắng và 2 trận hòa, duy trì thành tích bất bại trước Everton. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể khi đội bóng thành London tiếp tục được thi đấu tại Emirates.

Về thế trận, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đưa đội hình lên cao và tìm kiếm bàn thắng từ những pha phối hợp ở trung lộ lẫn hai hành lang. Everton có thể bố trí số đông cầu thủ ở phần sân nhà nhằm thu hẹp khoảng trống và hạn chế khả năng di chuyển của Saka cùng các tiền đạo Arsenal.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Arsenal được đánh giá cao hơn đáng kể. Nếu duy trì sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra, Pháo thủ có đủ khả năng giành chiến thắng để tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch.

Dự đoán số bàn thắng Arsenal vs Everton

Arsenal ghi 12 bàn trong 6 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận. Ở phía đối diện, Everton ghi 6 bàn và nhận 6 bàn thua sau cùng số lần ra sân, cho thấy khả năng tấn công chưa thực sự hiệu quả.

Đáng chú ý, 5 trong 6 trận gần đây của Everton xuất hiện không quá 2 bàn thắng. Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng thường chứng kiến những trận đấu chặt chẽ, đặc biệt khi Everton chủ động lùi sâu phòng ngự.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Everton

Arsenal: William Saliba và Christos Tzolis được báo cáo gặp chấn thương. Piero Hincapié đang trong quá trình hồi phục và cần được đánh giá thể trạng.

Everton: Vitalii Mykolenko, Merlin Röhl và Christian Nørgaard được báo cáo đã trở lại danh sách thi đấu, song khả năng đá chính cần được xác nhận.

Phong độ gần đây của Arsenal vs Everton

Arsenal đang sở hữu phong độ vượt trội và khả năng ghi bàn hiệu quả. Everton có sự cải thiện về phòng ngự, nhưng hàng công chưa đáp ứng yêu cầu để cạnh tranh với những đối thủ mạnh.

Kết quả đối đầu Arsenal vs Everton gần nhất

Theo dữ liệu trước trận, Arsenal bất bại trong 6 lần gặp Everton gần nhất với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, Pháo thủ còn duy trì thành tích sân nhà rất tốt khi đối đầu Everton. Thống kê trên trang Arsenal vs Everton của Báo Lâm Đồng ghi nhận Arsenal thắng 20, hòa 7 và thua 7 trong 34 cuộc chạm trán thuộc phạm vi dữ liệu của hệ thống.

Đội hình xuất phát Arsenal vs Everton dự kiến

Arsenal dự kiến (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze; Kai Havertz.

Everton dự kiến (4-2-3-1): Jordan Pickford; Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; James Garner, Harrison Armstrong; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; Thierno Barry.

Thống kê đáng chú ý Arsenal vs Everton

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Everton

Arsenal có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình nhỉnh hơn và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Dù Everton có thể gây ra những khó khăn bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, Pháo thủ vẫn sở hữu nhiều phương án để tìm kiếm bàn thắng.

Nếu Saka cùng các đồng đội duy trì được khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội, Arsenal có thể giành chiến thắng mà không phải nhận bàn thua.

Dự đoán: Arsenal 2-0 Everton.