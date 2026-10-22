Nhận định bóng đá Ajax vs Atalanta: Scamacca và ký ức buồn Champions League 2020

Thông tin trận đấu Ajax vs Atalanta hôm nay 23/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Ajax vs Atalanta

Ajax trở lại Johan Cruijff ArenA với nhiệm vụ giành điểm sau thất bại 1-2 trước Hajduk Split ở trận mở màn Conference League 2026/27. Đại diện Hà Lan đang đứng trước sức ép phải cải thiện thành tích, nhưng chiến thắng đậm 5-2 trước Groningen tại giải quốc nội đã phần nào giúp họ lấy lại sự tự tin trước màn tiếp đón Atalanta.

Khả năng tấn công vẫn là điểm mạnh nổi bật của Ajax. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Amsterdam ghi 14 bàn thắng, đạt hiệu suất 2,8 bàn/trận. Những chiến thắng với tỷ số 5-1 trước Willem II và 5-2 trước Groningen cho thấy Ajax có thể tạo ra sức ép lớn khi các cầu thủ tấn công tìm được khoảng trống ở hai hành lang biên.

Dù vậy, sự hiệu quả trên hàng công chưa đủ giúp Ajax duy trì kết quả ổn định. Đội bóng Hà Lan nhận 8 bàn thua trong 5 lần ra sân gần đây, trung bình 1,6 bàn/trận. Khi các hậu vệ biên dâng cao hỗ trợ tấn công, khoảng trống phía sau thường trở thành khu vực đối phương có thể khai thác bằng những pha chuyền bóng trực diện.

Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại nhất của Ajax trước một Atalanta có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Nếu không kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, đội chủ nhà có thể gặp khó khăn trước những tình huống phản công được tổ chức ngay sau khi mất bóng. Việc duy trì cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách Ajax tiếp cận trận đấu.

Ở phía đối diện, Atalanta bước vào cuộc đối đầu với lợi thế từ chiến thắng 3-1 trước Pafos ở lượt trận đầu tiên. Dù vừa để thua AC Milan 2-3 tại Serie A, đội bóng Italia vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý khi ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất.

Gianluca Scamacca là mẫu tiền đạo có thể gây khó khăn cho hàng thủ Ajax nhờ khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm. Bên cạnh đó, Lazar Samardžić cùng Éderson mang đến những phương án phát triển bóng ở tuyến giữa. Atalanta có thể tận dụng những đường chuyền nhanh vào khoảng trống thay vì phải duy trì thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

Kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu cũng là yếu tố giúp Atalanta được đánh giá cao. Chức vô địch Europa League mùa giải 2023/24 từng chứng minh khả năng cạnh tranh của đại diện Serie A trước những đối thủ mạnh. Đáng chú ý, Atalanta còn giữ thành tích bất bại trong hai lần gặp Ajax tại Champions League 2020/21, trong đó có chiến thắng 1-0 ngay tại Amsterdam.

Về thế trận, Ajax nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Atalanta có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung tranh chấp ở tuyến giữa trước khi khai thác không gian sau lưng các hậu vệ đối phương. Nếu đội khách vượt qua sức ép trong khoảng thời gian đầu, lợi thế có thể chuyển dần về phía họ.

Ajax sở hữu điểm tựa sân nhà cùng hàng công có khả năng bùng nổ, nhưng việc duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút vẫn là dấu hỏi lớn. Với kinh nghiệm thi đấu châu Âu và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, Atalanta được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán số bàn thắng Ajax vs Atalanta

Ajax ghi 14 bàn và nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, cả ba trận gần đây của đội bóng Hà Lan đều chứng kiến hai đội cùng ghi bàn, phản ánh sự tương phản giữa khả năng tấn công hiệu quả và những hạn chế phòng ngự.

Atalanta cũng có 9 bàn thắng và 9 bàn thua trong 5 lần ra sân gần đây. Hai cuộc đối đầu giữa hai đội tại Champions League 2020/21 xuất hiện tổng cộng 5 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận.

Với xu hướng tấn công của Ajax cùng khả năng phản công từ Atalanta, trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng ở cả hai phía. Tuy nhiên, sự thận trọng của đội khách có thể khiến cuộc đối đầu không trở nên quá cởi mở ngay từ đầu.

Dự đoán: 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Ajax vs Atalanta

Ajax: Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind và Kasper Dolberg nằm trong danh sách được báo cáo gặp vấn đề chấn thương trước trận.

Atalanta: Franck Kessié, Odilon Kossounou, Isak Hien và Kamaldeen Sulemana được liệt kê trong nhóm cầu thủ chưa bảo đảm thể trạng.

Các trường hợp trên cần được xác nhận lại từ thông báo đội bóng trước giờ thi đấu.

Phong độ gần đây của Ajax vs Atalanta

Ajax đang sở hữu hàng công hiệu quả nhưng chưa có được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, những trận đấu có nhiều bàn thắng không đồng nghĩa với khả năng giành trọn 3 điểm của đại diện Hà Lan.

Atalanta cũng trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định, song hai chiến thắng liên tiếp trước Venezia và Pafos cho thấy đội bóng Italia vẫn có thể tạo ra khác biệt trước những hàng phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống.

Kết quả đối đầu Ajax vs Atalanta gần nhất

Theo lịch sử đối đầu Ajax vs Atalanta, đại diện Italia đang bất bại sau hai cuộc chạm trán chính thức được ghi nhận.

Chiến thắng 1-0 tại Amsterdam tháng 12/2020 giúp Atalanta vượt qua Ajax trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại Champions League. Sau gần sáu năm, hai đội tái ngộ trong hoàn cảnh khác, nhưng kết quả năm 2020 vẫn là một chi tiết đáng chú ý trước trận.

Đội hình xuất phát Ajax vs Atalanta dự kiến

Ajax dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat; Brandt, Tsygankov, Ouazane; Arokodare.

Atalanta dự kiến theo sơ đồ 3-4-2-1: Carnesecchi; Kristensen, Kolašinac, Zappacosta; Bernasconi, Éderson, Gaetano, Rowe; Samardžić, De Ketelaere; Krstović.

Đây là các phương án tham khảo từ danh sách nhân sự được cung cấp, chưa phải đội hình chính thức được hai câu lạc bộ xác nhận.

Thống kê đáng chú ý Ajax vs Atalanta

Dự đoán tỷ số Ajax vs Atalanta

Ajax có khả năng tạo ra sức ép đáng kể nhờ lợi thế sân nhà và phong độ ghi bàn tích cực. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thường xuyên để lộ khoảng trống khiến đại diện Hà Lan khó duy trì thế trận an toàn trước Atalanta.

Đội khách có thể không cầm bóng nhiều hơn, nhưng sự hiệu quả trong chuyển trạng thái và kinh nghiệm ở các trận đấu châu Âu là những lợi thế đáng kể. Nếu tận dụng tốt các tình huống phản công, Atalanta có cơ hội giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán: Ajax 1-2 Atalanta.