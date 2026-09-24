Nhận định Bồ Đào Nha vs Xứ Wales (1h45 ngày 25/9), UEFA Nations League 2026-2027

Bồ Đào Nha hướng đến chiến thắng

Bồ Đào Nha bước vào UEFA Nations League 2026-2027 với tư cách nhà đương kim vô địch và cũng là đội tuyển đầu tiên hai lần đăng quang tại sân chơi này.

Bồ Đào Nha tự tin hướng đến chiến thắng trước Xứ Wales.

Trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu màn ra mắt chính thức của HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân 72 tuổi được bổ nhiệm vào tháng 7 để thay Roberto Martinez sau khi Bồ Đào Nha không đạt được kết quả như kỳ vọng tại World Cup 2026.

Ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội vượt qua vòng bảng, sau đó thắng Croatia 2-1 trước khi dừng bước ở vòng 1/8 trước Tây Ban Nha. Tính trong 5 trận gần nhất tại World Cup, Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 2 và thua 1, ghi 8 bàn và để lọt lưới 3 lần.

Dù thi đấu chưa thực sự ổn định, nhưng chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá rất cao. Trong đợt tập trung đầu tiên, HLV Jorge Jesus triệu tập 25 cầu thủ và tiếp tục đặt niềm tin vào phần lớn những gương mặt quen thuộc.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 41 nhưng Ronaldo vẫn có tên trong lần hội quân này và anh nhiều khả năng sẽ là đầu tàu trên hàng công của “Selecao châu Âu”. Bên cạnh anh, Bồ Đào Nha còn sở hữu hàng loạt ngôi sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias hay Nuno Mendes.

Đây là dàn nhân sự đủ chất lượng để Bồ Đào Nha áp đặt thế trận trước phần lớn các đối thủ. Đặc biệt, tuyến giữa với Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes mang đến khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển và tạo ra những đường chuyền quyết định.

Điểm đáng lo nhất của Bồ Đào Nha trong suốt nhiều năm qua là khả năng kết hợp giữa các ngôi sao trong đội hình.

Tuy đều là những cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình, nhưng Ronaldo cùng đồng đội đôi lúc vẫn tỏ ra thiếu ăn ý khi thi đấu. Thậm chí, ở một số thời điểm, tinh thần thi đấu và sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng chưa được đánh giá cao.

Xứ Wales đối diện thử thách khó

Ở chiều ngược lại, Xứ Wales đã chơi tương đối ấn tượng ở mùa giải 2024-2025 và giành quyền thăng hạng lên League A tại Nations League 2026-2027.

Tuy nhiên, trước khi bước vào mùa giải mới, đoàn quân của HLV Craig Bellamy lại đang gặp khá nhiều vấn đề.

Xứ Wales gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách của Bồ Đào Nha.

Về mặt phong độ, Xứ Wales không thể giành vé tham dự World Cup 2026 sau khi dừng bước trước Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off. Hai đội hòa 1-1 trước khi Xứ Wales để thua 2-4 trong loạt sút luân lưu.

Kể từ trận đấu đó, đội bóng của HLV Craig Bellamy tiếp tục hòa Bắc Ireland, Ghana rồi thua Romania. Như vậy, Xứ Wales đã không thắng trong 4 trận liên tiếp gần nhất. Những kết quả này cho thấy Xứ Wales vẫn chưa tìm lại được sự ổn định trước chuyến làm khách tại Lisbon.

Trong lần hội quân này, Xứ Wales cũng không có sự phục vụ của một loạt trụ cột gồm Harry Wilson, Nathan Broadhead, Karl Darlow và Isaak Davies.

So với Bồ Đào Nha, chiều sâu đội hình của Xứ Wales rõ ràng hạn chế hơn. Tuy nhiên, họ vẫn được đánh giá tương đối cao nhờ lối đá phản công với những cầu thủ tốc độ như Brennan Johnson, Daniel James hay David Brooks.

Nhưng trước khi nghĩ tới việc phản đòn, thầy trò HLV Craig Bellamy sẽ phải tìm cách hạn chế sức tấn công của Bồ Đào Nha. Cần biết, đối thủ của họ lúc này đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Nhìn vào những gì đang diễn ra, không nhiều người tin Xứ Wales có thể tạo ra bất ngờ trước Bồ Đào Nha. Thậm chí, nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có nguy cơ phải nhận một trận thua đậm trên sân đối thủ.

Dự đoán kết quả Bồ Đào Nha 3-1 Xứ Wales. Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Xứ Wales: Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo. Xứ Wales: Ward; Neco Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, Jordan James; Brooks, Sorba Thomas, Daniel James; Brennan Johnson.