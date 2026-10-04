Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy (1h45 ngày 5/10), UEFA Nations League 2026-2027

Bồ Đào Nha hướng đến tấm vé vào tứ kết

Bồ Đào Nha có khởi đầu gần như hoàn hảo tại UEFA Nations League 2026-2027 khi toàn thắng cả ba lượt trận đầu tiên và dẫn đầu bảng với 9 điểm.

Bồ Đào Nha tự tin hướng đến trận đấu với Na Uy.

Đoàn quân của HLV Jorge Jesus mở màn chiến dịch bằng chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, sau đó tiếp tục đánh bại Na Uy 2-1 ngay trên sân khách. Ở lượt trận gần nhất, Bồ Đào Nha vượt qua Đan Mạch với tỷ số 4-2.

Ba chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp đội bóng thuộc bán đảo Iberia tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi mà còn đưa họ đến rất gần tấm vé vào tứ kết. Với 9 điểm sau ba trận, Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi trước Na Uy để sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Đáng chú ý, chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch diễn ra trong bối cảnh Cristiano Ronaldo đã rời nơi đóng quân của đội tuyển. Việc chân sút 41 tuổi không góp mặt khiến nhiều người lo ngại sức mạnh hàng công của Bồ Đào Nha sẽ bị ảnh hưởng, nhưng thực tế đội bóng của HLV Jorge Jesus vẫn cho thấy khả năng “nhả đạn” khá ấn tượng.

Goncalo Ramos đang trở thành phương án đáng tin cậy ở vị trí trung phong thay Ronaldo. Tiền đạo này đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho đội tuyển và nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội đá chính trước Na Uy.

Phía sau Ramos, Bruno Fernandes và Vitinha vẫn là những mắt xích quan trọng trong khả năng kiểm soát và sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha còn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Pedro Neto, Joao Felix, Rafael Leao hay Joao Neves. Chính chiều sâu đội hình giúp HLV Jorge Jesus có thể thay đổi cách tiếp cận mà không làm giảm đáng kể chất lượng tấn công.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn cần đặc biệt thận trọng với khả năng phản công của Na Uy. Khi hai hậu vệ dâng cao, khoảng trống phía sau có thể trở thành cơ hội để Haaland cùng các cầu thủ tốc độ của đội khách khai thác.

Na Uy hướng đến kết quả tích cực

Ở chiều ngược lại, Na Uy bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn sau hai thất bại liên tiếp.

Đội bóng của HLV Stale Solbakken từng khởi đầu Nations League khá thuận lợi bằng chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch. Nhưng sau đó, họ lần lượt thua Bồ Đào Nha và Xứ Wales với cùng tỷ số 1-2.

Na Uy sẽ tạo ra bất ngờ cho Bồ Đào Nha?

Sau ba lượt trận, Na Uy có 3 điểm, đứng thứ ba ở bảng đấu và kém Bồ Đào Nha tới 6 điểm. Nếu tiếp tục thất bại tại Dragao, cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu của đội bóng Bắc Âu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Na Uy không thiếu cầu thủ chất lượng, nhưng vấn đề của họ là lối chơi đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào các ngôi sao như Haaland và Martin Odegaard. Khi những cầu thủ này bị phong tỏa, khả năng tạo ra cơ hội của đội bóng Bắc Âu giảm đi rõ rệt.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của Na Uy cũng đang hoạt động không tốt khi chưa có trận nào giữ sạch lưới ở mùa giải này và đã nhận 6 bàn thua.

Khoảng cách giữa tuyến giữa và hàng thủ nhiều thời điểm bị kéo rộng khi Na Uy đẩy đội hình lên cao. Đây là khu vực Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể khai thác bằng khả năng di chuyển của Bruno Fernandes, Joao Felix hay những cầu thủ chạy cánh.

Khó khăn còn lớn hơn khi Torbjorn Heggem bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Xứ Wales. HLV Solbakken vì thế phải tính toán lại cấu trúc hàng phòng ngự trong chuyến làm khách tại Dragao.

Na Uy nhiều khả năng không lựa chọn cách đá đôi công với đội chủ nhà. Phương án hợp lý hơn là giữ đội hình thấp vừa phải, đảm bảo quân số ở trung tuyến rồi tìm kiếm những tình huống chuyển trạng thái nhanh hướng đến Haaland.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy. Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Goncalo Ramos. Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa.