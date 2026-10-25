Nhận định Barcelona vs Real Madrid, 03h00 ngày 26/10: Rực lửa Siêu kinh điển

Nhận định trước trận Barcelona vs Real Madrid

Không có nhiều trận đấu trong làng bóng đá thế giới sở hữu sức hút và tầm vóc như El Clasico. Barcelona và Real Madrid không chỉ đại diện cho hai thế lực lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha mà còn là nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Cuộc chạm trán lần này sẽ là lần thứ 193 Barcelona và Real Madrid đối đầu ở La Liga, tiếp nối lịch sử cạnh tranh kéo dài gần một thế kỷ giữa hai đội.

Barcelona đang có khởi đầu hoàn hảo tại đấu trường quốc nội. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng cả 9 vòng đầu tiên, giành 27 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2026/27, hơn Atletico Madrid 5 điểm và Real Madrid 6 điểm.

Nếu đánh bại đại kình địch ở El Clasico lần này, đội bóng xứ Catalonia sẽ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm, một lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch dù mùa giải mới đi qua chưa đầy một phần ba chặng đường.

Tuy nhiên, Barcelona không bước vào El Clasico với trạng thái tinh thần tốt nhất. Trận thua 2-4 trước PSG tại Champions League hôm giữa tuần đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của thầy trò Hansi Flick trên mọi đấu trường. Trận thua ấy cũng phơi bày một số vấn đề trong hệ thống phòng ngự Barcelona mà Real Madrid hoàn toàn có thể khai thác.

Real Madrid đã thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Nhưng Real Madrid cũng đang có những tín hiệu khởi sắc dưới thời Jose Mourinho. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuy đứng thứ ba với 21 điểm, kém Barcelona 6 điểm, nhưng đã thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường sau thất bại trước Atletico Madrid. Những chiến thắng trước Villarreal, Roma, Sevilla và RB Leipzig giúp Real Madrid lấy lại sự tự tin trước chuyến hành quân đến Camp Nou.

Đây cũng là trận El Clasico đặc biệt với Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng trải qua những cuộc đối đầu căng thẳng với Barcelona trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013.

"Người đặc biệt" đã thắng 3 trong 5 lần chạm trán cuối cùng với Barcelona trên cương vị HLV trưởng đội bóng Hoàng gia, sau khi chỉ có một chiến thắng trong 10 trận El Clasico đầu tiên. Sự trở lại của Mourinho vì thế càng khiến cuộc đối đầu lần này thu hút sự chú ý.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Madrid

Barcelona đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất nhì La Liga mùa này. Sau 9 vòng đấu, đội bóng của Hansi Flick ghi 39 bàn, trung bình 4,33 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ để thủng lưới 9 lần. Đặc biệt, họ đã ghi 17 bàn trong 4 trận sân nhà, đạt hiệu suất 4,25 bàn/trận. Đây là cơ sở để Barcelona tự tin triển khai lối chơi tấn công quen thuộc trước Real Madrid.

Raphinha đang là chân sút dẫn đầu La Liga với 12 bàn thắng, trong khi Lamine Yamal cũng có 8 pha lập công, đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn. Khả năng tạo đột biến của hai ngôi sao này sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự Real Madrid.

Nhưng Real Madrid cũng không thiếu những phương án tấn công chất lượng. Đội bóng Hoàng gia đã ghi 23 bàn sau 9 vòng đấu, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận, nằm trong nhóm ba đội ghi bàn nhiều nhất giải.

Kylian Mbappe đang có 9 bàn tại La Liga và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo người Pháp cũng đặc biệt có duyên trước Barcelona khi đã ghi 12 bàn trong 10 lần đối đầu đội bóng này trên mọi đấu trường. Trong thế kỷ 21, chỉ Cristiano Ronaldo (20 bàn) và Karim Benzema (16 bàn) ghi nhiều bàn hơn Mbappe vào lưới đội bóng xứ Catalonia.

Mbappe đã ghi 12 bàn trong 10 lần đối đầu Barcelona trên mọi đấu trường.

Dẫu vậy, thành tích sân khách của Real Madrid chưa thực sự thuyết phục. Họ mới ghi 6 bàn và cũng để lọt lưới 6 lần trong 4 chuyến hành quân tại La Liga mùa này. Hiệu suất 1,5 bàn thắng/trận thấp hơn đáng kể so với những gì Barcelona thể hiện trên sân nhà. Trước một đối thủ có khả năng pressing và tổ chức tấn công mạnh mẽ như Barcelona, hàng phòng ngự của Mourinho sẽ phải hoạt động với cường độ rất cao.

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, Barcelona đang chiếm ưu thế rõ rệt. Họ thắng 4 trong 5 lần gặp Real Madrid gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 ở trận lượt về La Liga mùa trước. Tính rộng hơn, Barcelona thắng 6 trong 7 lần chạm trán Real Madrid gần đây trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Catalonia cũng đã thắng 7 trong 8 trận La Liga gần nhất trước đại kình địch.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Madrid

Trận này, Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Dani Olmo, Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric Garcia và Jules Kounde do chấn thương. Những sự thiếu vắng này buộc Hansi Flick phải khá đau đầu tính toán phương án nhân sự, đặc biệt là việc bố trí hàng phòng ngự.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Joao Cancelo nhiều khả năng được sử dụng ở cánh trái, trong khi Xavi Espart đảm nhiệm hành lang đối diện. Espart đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp PSG khi ghi 1 bàn thắng rất đẹp và cầu thủ 19 tuổi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra khác biệt ở El Clasico.

Ở trung tâm hàng thủ, cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2026, Pau Cubarsi sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất của đội chủ nhà. Rodri, sau khi chỉ vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận gặp PSG, dự kiến sẽ đá chính để tạo thành cặp tiền vệ trung tâm với Pedri, trong khi Fermin Lopez có thể trở lại đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Barcelona vẫn đặt tất cả kỳ vọng vào bộ ba Anthony Gordon, Lamine Yamal và Raphinha. Trong đó, Raphinha đang đạt phong độ ghi bàn rất cao, còn Yamal dĩ nhiên vẫn là người sẽ tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng và kiến tạo ở hành lang phải. Đây sẽ là những quân bài quan trọng để Hansi Flick tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự Real Madrid, nhất là Yamal sau khi ngôi sao này đã có 3 bàn và 2 kiến tạo chỉ sau 9 trận El Clasico.

Trên sân nhà, Yamal và đồng đã thắng cả 2 trận El Clasico gần nhất tại La Liga.

Bên phía đội khách, tiền đạo ngôi sao Vinicius Junior bị treo giò, trong khi Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio vắng mặt vì chấn thương. Việc mất Vinicius là tổn thất lớn đối với Mourinho, bởi tiền đạo người Brazil có khả năng tạo đột biến tốt trong những trận cầu lớn. Ở El Clasico, Vinicius cũng đã có 8 bàn, 7 kiến tạo sau 24 trận và anh chính là người cuối cùng của Real Madrid ghi bàn vào lưới Barcelona.

Theo nhiều phân tích, Federico Valverde có thể được kéo xuống đá hậu vệ phải, nhường vị trí ở tuyến giữa cho Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa có màn trình diễn tích cực trước RB Leipzig và có thể được HLV Jose Mourinho trao cơ hội đá chính. Arda Guler và Yan Diomande nhiều khả năng đảm nhiệm hai hành lang cánh, hỗ trợ Jude Bellingham chơi phía sau trung phong Kylian Mbappe.

Về cơ bản, đấy là phương án hàng công tốt nhất của Real Madrid lúc này. Và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể sẽ ghi được bàn thắng với cách bố trí đó. Nhưng để giành được 3 điểm tại Camp Nou lại là chuyện hoàn toàn khác. Trên sân nhà, Barcelona chắc chắn biết phải làm gì để nối dài thành tích bất bại ở El Clasico lên thành 3 trận liên tiếp.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon; Raphinha. Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Arda Guler, Bellingham, Yan Diomande; Mbappe.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 2-2 Real Madrid