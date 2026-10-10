Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

Nhận định trước trận Barcelona vs Getafe

Barcelona đang có khởi đầu gần như hoàn hảo trong hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng cả 7 vòng đầu tiên, giành 21 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách 5 điểm với đội thứ nhì Atletico Madrid giúp đội bóng xứ Catalonia sớm tạo dựng được lợi thế đáng kể ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Không chỉ duy trì thành tích toàn thắng, Barcelona còn gây ấn tượng bằng sức mạnh tấn công. Họ đã ghi 31 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần sau 7 trận, tạo nên hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Chiến thắng 3-1 trên sân Sevilla trước kỳ nghỉ FIFA Days vừa qua cho thấy thầy trò HLV Hansi Flick chưa có dấu hiệu sẽ dừng mạch trận thăng hoa.

Trở lại sân nhà tiếp đón Getafe, Barcelona hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga mùa này. Đây cũng là cơ hội để họ cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB được thiết lập ở mùa giải 2013/14, khi toàn thắng cả 8 vòng đầu tiên.

Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, mục tiêu ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, Barcelona cũng cần tính đến lịch thi đấu phía trước. Ngay trong tuần tới, họ sẽ làm khách trên sân Galatasaray tại Champions League, trước khi lần lượt gặp Betis ở La Liga, PSG tại Champions League và Real Madrid ở trận El Clasico. Flick vì thế có thể phải cân nhắc việc phân phối thể lực cho các trụ cột, nhất là khi đội hình vừa chịu ảnh hưởng bởi loạt trận quốc tế.

Các cầu thủ Barcelona trong buổi tập gần nhất chuẩn bị cho trận gặp Getafe.

Ở chiều ngược lại, Getafe hành quân đến Catalonia với vị trí thứ 11 cùng 8 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng của HLV Jose Bordalas thắng 2, hòa 2 và thua 3 trận từ đầu mùa. Dù kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 7 và giành quyền tham dự UEFA Conference League mùa này, Getafe đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng tại La Liga.

Sau 7 trận, Getafe mới ghi được 4 bàn, trong khi đã để thủng lưới 7 lần. Khả năng tổ chức phòng ngự có thể giúp họ hạn chế sức ép từ Barcelona, nhưng hàng công thiếu sắc bén khiến nhiệm vụ giành điểm tại Camp Nou trở nên hết sức khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Getafe

Sức mạnh của Barcelona thể hiện rõ qua khả năng ghi bàn trên nhiều tuyến. Hiện tại, Raphinha dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 12 pha lập công, trong khi Lamine Yamal đứng thứ hai với 7 bàn và Fermin Lopez có 4 bàn.

Tính đến hiện tại, Barcelona đang có 8 cầu thủ góp tên trên bảng tỷ số tại La Liga 2026/27, nhiều nhất giải. Sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp đội chủ sân Camp Nou duy trì sức ép ngay cả khi một vài trụ cột không thể ra sân.

Trong khi đó, Getafe vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng việc đánh bại Malaga 1-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ kể từ ngày 23/8, phần nào giúp đội bóng thủ đô giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như mong đợi. Dù vậy, 4 bàn thắng sau 7 vòng đấu vẫn là con số đáng lo ngại. Getafe cũng chưa ghi được bàn nào trên sân khách tại La Liga mùa này.

Barcelona (trên) thường xuyên áp đảo Getafe trong những lần đối đầu.

Lịch sử đối đầu càng khiến nhiệm vụ của Getafe thêm nặng nề. Barcelona thắng 32 trận và chỉ thua 4 trong 46 lần đụng độ giữa đôi bên trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Catalonia cũng bất bại trước Getafe kể từ tháng 10/2020, đồng thời giành chiến thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Ở lần đối đầu gần nhất vào tháng 4/2026, Barcelona thắng 2-0.

Đặc biệt, Barcelona đã thắng cả 8 trận sân nhà gần đây tại La Liga trước Getafe. Đội khách cũng không ghi bàn ở 7 trong 8 lần đối đầu mới nhất tại giải đấu này. Những thống kê đều dẫn tới một kịch bản duy nhất: Getafe sẽ có một chuyến làm khách hứa hẹn đầy dông bão tới Camp Nou.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Getafe

Barcelona chịu tổn thất đáng kể khi Raphinha dính chấn thương đùi trong thời gian tập trung đội tuyển Brazil. Dù tiền đạo này không gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng HLV Flick không muốn mạo hiểm và dự kiến để anh nghỉ hai trận tới.

Vắng Raphinha, Gabriel Jesus nhiều khả năng sẽ đảm nhận vị trí trung phong, trong khi Lamine Yamal và Anthony Gordon tiếp tục hỗ trợ từ hai cánh. Yamal đang đạt phong độ cao, với 19 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong 10 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Tương tự, Anthony Gordon cũng đang thăng hoa từ CLB tới đội tuyển. Anh vừa đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo trong lần ra sân gần nhất cùng Tam sư, sau khi có tới 5 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội ở Barcelona. Bộ đôi chạy cánh Yamal - Gordon sẽ là điểm tựa quan trọng để Barcelona duy trì sức tấn công dữ dội ngay cả khi thiếu Raphinha.

Ở các tuyến còn lại, Frenkie de Jong và Roony Bardghji vắng mặt vì chấn thương đầu gối, trong khi Andreas Christensen gặp vấn đề ở đùi. Joan Garcia cùng Eric Garcia được kỳ vọng kịp bình phục để ra sân ngay từ đầu. HLV Flick có thể điều chỉnh một số vị trí ở hàng phòng ngự nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ sau kỳ nghỉ quốc tế.

Anthony Gordon (phải) đang có phong độ cao và sẽ cùng với Lamine Yamal tạo thành gọng kìm "bóp nghẹt" Getafe.

Bên phía Getafe, Juanmi và Christantus Uche không thể góp mặt vì chấn thương cơ và đầu gối. Abdel Abqar cùng Kiko Femenia vẫn cần được đánh giá thêm trước trận đấu do gặp vấn đề về cơ và gân kheo. Ở tuyến giữa, Mario Martin trở lại sau khi vắng mặt trong chiến thắng trước Malaga vì án treo giò. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát, hỗ trợ Getafe duy trì khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự.

Trên hàng công, Enes Unal là niềm hy vọng lớn nhất của Getafe khi đã ghi 3 bàn từ đầu mùa. Nhưng chân sút này cũng chưa từng ghi bàn vào lưới Barcelona trong 5 lần chạm trán kể từ năm 2021 đến nay. Nếu không có thay đổi gì đặc biệt lớn, khả năng cao là Unal và các đồng đội cũng sẽ một lần nữa tay trắng rời sân sau 90 phút chịu trận ở Camp Nou, như 3 lần gần nhất tới làm khách tại sân bóng này.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Getafe Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Espart; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon. Getafe: Soria; Garcia, Djene, Romero, Mojica; Mario Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano; Enes Unal.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 3-0 Getafe