Nhận định Atletico Madrid và Barcelona: Cờ đến tay ai?

Sau 11 vòng đấu, 3 đội đứng đầu Giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) đang có dấu hiệu tách tốp. Barcelona vẫn dẫn đầu bảng với 30 điểm sau trận thua đầu tiên ở siêu kinh điển, nhưng chỉ còn hơn chính Atletico Madrid 2 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm.

Yamal đang duy trì đà phong độ ấn tượng ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: AP

Về phía chủ nhà Atletico Madrid, sau thất bại 0-2 trước Bayern Munich tại Champions League trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone quyết tâm giành 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng. Chiến thuật 4-4-2 hẹp, đội hình lùi sâu và linh hoạt chuyển thành 5-3-2 trong một số thời điểm nhất định tiếp tục là điểm tựa cho Los Rojiblancos trước hàng công mạnh nhất La Liga của Barcelona. Tuy vậy, việc trung vệ Romero dự kiến sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài do chấn thương cơ sẽ khiến hàng thủ trứ danh của ông Diego Simeone mất đi lá chắn kiên cố. Ngoài ra, mọi ánh mắt cũng sẽ đổ dồn vào Julian Alvarez khi chân sút Argentina đã làm mọi cách để gia nhập chính Barcelona mùa hè qua nhưng bất thành.

Ở chiều ngược lại, 2 thất bại liên tiếp trước những đối thủ mạnh như Paris Saint-Germain và Real Madrid không khiến Barcelona lung lay. Thầy trò Hansi Flick đã nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng khi dễ dàng vượt qua Alaves 6-1 và Aston Villa 3-0. Như thường lệ, bộ đôi Raphinha và Lamine Yamal vẫn là những ngòi nổ đáng chú ý khi đã đóng góp 25/46 bàn thắng cho El Blaugrana tại La Liga mùa này. Và cũng giống Atletico Madrid, Barcelona đang phải đối diện với cơn bão chấn thương ở hàng thủ. Ở vị trí hậu vệ phải, cả Jules Kounde và Xavi Espart đều vắng mặt, ngoài ra Rodri cũng gặp vấn đề ở gân kheo.

Atletico Madrid đang bám đuổi Barcelona sát sao trên bảng xếp hạng La Liga. Ảnh: Atletico Madrid

Cuộc đại chiến tới đây giữa Atletico Madrid và Barcelona sẽ là lần thứ 6 hai đội gặp nhau trong năm 2026. 5 lần chạm mặt trước đó, Atletico Madrid thắng 2 còn Barcelona thắng 3, song đội quân áo đỏ trắng lại giành những chiến thắng quan trọng ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha và Champions League.

Đây hứa hẹn tiếp tục là cuộc chiến giữa 2 trường phái bóng đá hoàn toàn đối lập. Huấn luyện viên Diego Simeone sẽ tiếp tục yêu cầu các học trò chơi thấp và trực chờ cho các tình huống phản công, khai thác bẫy việt vị của đối phương, còn đoàn quân của Hansi Flick vẫn chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực với cường độ cao sở trường của mình.

Một kết quả hòa sẽ là điều bất lợi cho cả hai đội bóng trong bối cảnh Real Madrid đang bám đuổi rất gắt gao ở phía sau. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt.

Barcelona sẽ tiếp tục giữ được ngôi đầu hay sẽ bị Atletico Madrid vượt mặt trên bảng xếp hạng La Liga 2026-2027 sau 12 vòng đấu?