Nhận định Arsenal vs Hull City: Bắt nạt tân binh

14 năm là con số được nhắc đi nhắc lại trước chuyến làm khách của Arsenal tại Anfield cuối tuần trước. Hầu như người hâm mộ nào cũng biết Pháo thủ đã chờ đợi chừng ấy năm để giành 3 điểm trên sân Liverpool.

Arteta cuối cùng cũng làm được điều mình mong mỏi trên cương vị HLV. Pha đệm bóng cận thành của Kai Havertz cùng hàng phòng ngự kiên cường giúp Pháo thủ đánh bại Liverpool.

Arsenal vừa đánh bại Liverpool ở Anfield - Ảnh: YS

Theo thống kê, Arsenal còn khiến đội bóng vùng Merseyside lần đầu tiên không có nổi một cú sút trúng đích trong một trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng tại Anfield, cùng với thất bại bất ngờ của Man City trước Brighton giúp Arsenal nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 3 điểm.

Khoảng cách ấy có thể tạm thời tăng lên 6 điểm, khi Man City đá trận muộn nhất ngày thứ Bảy (0h30 ngày 8/11), gặp Nottingham Forest.

Với 24 điểm sau chín vòng, Arsenal có một trong những khởi đầu tốt nhất kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992. Chỉ hai phiên bản Arsenal mùa 2004/05 và 2007/08 làm tốt hơn, cùng giành 25 điểm sau 9 trận.

Nhà ĐKVĐ cũng là đội duy nhất còn giữ thành tích toàn thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa 2026/27. Chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague ở Champions League hôm thứ Tư là trận thắng thứ ba của thầy trò Arteta trong bốn trận gần nhất.

Ba chiến thắng ấy cũng bằng tổng số trận thắng của Hull City kể từ đầu mùa. Sau khi mở màn bằng ba chiến thắng liên tiếp, “những chú hổ” đã trải qua 8 trận liền chỉ hòa và thua.

Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: FB

Trong giai đoạn đó, đội bóng của HLV Sergej Jakirovic chỉ thua hai trận tại Ngoại hạng Anh, đều trên sân khách trước Newcastle United và Fulham.

Hàng thủ là nỗi lo của Hull khi họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Đội bóng của Jakirovic cũng thua 3/4 chuyến làm khách vừa qua, để lọt lưới 6 bàn trong bốn trận đó.

Làm khách ở Emirates, Hull nhiều khả năng sẽ lùi sâu với sơ đồ 5-4-1 để kìm chân Arsenal lâu nhất có thể. Dù có thể xuống sức, đội chủ nhà vẫn đủ khả năng giành thêm chiến thắng và nới rộng cách biệt.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: William Sabiba, Konsa và Saka vắng mặt vì chấn thương. Max Dowman bị treo giò.

Hull City: Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi và Charlie Hughes chấn thương. Matt Crooks bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Giles; Belloumi, Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie.