Nhận định Al Shabab vs Al-Faisaly FC, vòng 10 Saudi Pro League

Al Shabab và Al-Faisaly FC cùng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng Saudi Pro League trước trận đấu vòng 10. Al Shabab đứng thứ 13 với 7 điểm, còn Al-Faisaly FC xếp thứ 15 với 6 điểm. Khoảng cách một điểm khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng điểm.

Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 20/10/2026 trên sân SHG Arena.

Cuộc đua sát nút ở nửa dưới bảng xếp hạng

Al Shabab đang hơn Al-Faisaly FC một điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng. Chênh lệch này rất nhỏ, nên chỉ một trận thắng cũng đủ tạo ra khoảng cách đáng kể giữa hai đội. Ngược lại, nếu trận đấu kết thúc với tỷ lệ cân bằng, thế đan xen ở khu vực này vẫn sẽ tiếp diễn.

Phong độ: cả hai cùng thắng ở trận gần nhất

Trong 4 trận gần nhất, Al Shabab thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, sau khi trước đó hòa một trận và thua hai trận liên tiếp.

Al-Faisaly FC cũng thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Giống đối thủ, họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Trước đó, đội bóng này đã thua một trận và có hai trận hòa.

Như vậy, cả hai đội cùng bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực nhờ chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, chuỗi kết quả trước đó của hai bên chưa thực sự ổn định.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al Shabab

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Shabab thắng 2 trận, hòa 2 trận và Al-Faisaly FC thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Al Shabab có phần nhỉnh hơn. Dù vậy, hai trận hòa cũng cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường khá cân bằng.

Nhìn tổng thể trận đấu

Với khoảng cách điểm số hẹp, phong độ gần nhất tương đồng và lịch sử đối đầu không quá chênh lệch, đây là cặp đấu có nhiều yếu tố cân bằng. Al Shabab có lợi thế nhỏ về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Al-Faisaly FC lại có tinh thần từ chiến thắng ở trận vừa qua. Diễn biến trên sân SHG Arena sẽ quyết định đội nào tạo được khoảng cách ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)