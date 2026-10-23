Nhận diện vùng kháng cự của VN-Index và chiến lược giải ngân chọn lọc

Nhận định thị trường

CTCK TPS cho rằng có thể xuất hiện áp lực chốt lời ở vùng 1.755 - 1.775

Nhịp tăng của VN-Index phiên 22/10 mang tính dẫn dắt hơn là lan tỏa, với động lực chủ yếu đến từ nhóm Vingroup, trong khi cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa. Thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, cùng sự trở lại mua ròng của khối ngoại, cho thấy tâm lý và dòng tiền đang cải thiện, củng cố độ tin cậy của nhịp phục hồi.

Tuy nhiên, mức độ tập trung vào một số cổ phiếu trụ khiến đà tăng chưa có sự đồng thuận rộng rãi. Khi VN-Index tiến sát cụm kháng cự của các đường trung bình dài hạn tại 1.755 - 1.775 điểm, áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi nhanh từ đáy có thể gia tăng, khiến thị trường phân hóa và rung lắc mạnh hơn.

CTCK Aseansc nhận định phiên sau sẽ dao động hẹp trước khi định hình vào cuối ngày

VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.761 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế giúp chỉ số kết phiên gần vùng cao nhất ngày. Tuy nhiên, sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng với chỉ báo RSI trung tính (54) cùng dòng tiền suy yếu (MFI 37) cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co chờ xác nhận.

VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại gần 1.761 điểm (Ảnh: FireAnt).

Kịch bản cơ sở trong phiên 23/10 nghiêng về xu hướng dao động hẹp trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày.

Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỉ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.760 - 1.790. Đồng thời cần ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

CTCK SHS khuyến nghị giải ngân với cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực

Xu hướng ngắn hạn là VN-Index phục hồi. Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Trong ngắn hạn, VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng 1.780 - 1.800 điểm. Cần lưu ý đây là vùng kháng cự mạnh với áp lực cung giá cao sẽ gia tăng trở lại.

VN-Index cũng đang vượt lên giai đoạn giảm giá ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên không nên mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.780 điểm.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

TAL: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (HOSE: TAL) vừa công bố thông tin bất thường về kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 100 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 1,98% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 26/10/2026 đến 27/11/2026 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Taseco vừa công bố thông tin về kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP (Ảnh: Taseco).

TCB: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns).

Theo đó, mức vốn góp bổ sung tối đa là 680 tỷ đồng, tương ứng với việc phát hành thêm 68 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giám đốc Techcombank được giao trách nhiệm chỉ đạo các khối chuyên môn liên quan triển khai thực hiện việc tăng vốn này đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của ngân hàng.

CII: HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa thông qua việc gia hạn thời gian phân phối lô trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng thêm 30 ngày.

Ban đầu, CII chào bán 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 6.720 tỷ đồng.

Hết giai đoạn này, công ty còn lượng trái phiếu chưa được phân phối hết. HĐQT CII đã thông qua phương án tiếp tục chào bán số còn lại thông qua CTCP Chứng khoán Vietcap.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đối với phần trái phiếu còn lại dự kiến kéo dài từ ngày 22/10 đến 15h ngày 3/11. Giá chào bán giữ ở mức 100.000 đồng/trái phiếu.

CCC: Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (HOSE: CCC) vừa công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 22/10/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:4, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ theo quy định.