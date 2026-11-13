Nhận diện 'vỏ bọc' ma túy từ trải nghiệm thực tế

Câu chuyện thông tin “Chuyến hàng lật mặt” tái hiện những tình huống gần gũi trong đời sống, phản ánh thủ đoạn lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để lôi kéo người dân tham gia vận chuyển hàng hóa có liên quan đến ma túy.

Từ nhận diện nguy cơ...

Không khí sôi nổi tại Trường Trung học phổ thông Hắc Dịch, phường Tân Thành trong buổi tuyên truyền ngày 11/11 cho thấy hiệu quả rõ nét của cách làm mới. Thay vì thuyết trình một chiều, hàng trăm học sinh hào hứng theo dõi các tiết mục biểu diễn kết hợp tiểu phẩm và ảo thuật thị giác. Điểm nhấn là tiết mục ảo thuật do ảo thuật gia Đức Joker thực hiện, giúp vạch trần thủ đoạn ngụy trang ma túy tinh vi trong đồ ăn, thức uống; vở kịch "Chuyến hàng lật mặt" phản ánh chân thực thủ đoạn lợi dụng lòng tin để lôi kéo vận chuyển chất cấm, đề cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm không tiếp tay cho tội phạm.

Cùng với đó, Không gian trưng bày mẫu vật thực tế cùng triển lãm tranh cổ động chuyên đề đã giúp thầy cô và học sinh nhận diện trực tiếp các dạng ma túy mới. Báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố) và Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên Thành phố (P.A.S.T) đã trực tiếp cung cấp thông tin thực tế, hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ và cách xử lý khi bị lôi kéo, giúp học sinh nhận thức sâu sắc tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy.

Học sinh và sinh viên tại các cơ sở giáo dục giao lưu, trao đổi trực tiếp với lực lượng công an tại buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Được trực tiếp tham gia, cảm nhận những kiến thức, nhận diện tác hại của ma túy, em Bùi Như Kim Huyền, học sinh lớp 10A8 Trường Trung học phổ thông Hắc Dịch chia sẻ: Các hoạt động của chương trình giúp em ghi nhớ rất kỹ biểu hiện của các loại ma túy mới hiện nay. Em ấn tượng nhất với phần phản ánh thủ đoạn của tội phạm khi đánh vào sự thiếu hiểu biết, tính tò mò và mong muốn thể hiện bản thân của giới trẻ qua những lời mời gọi hấp dẫn hay nhờ vả vô hại. Sau buổi học này, em chắc chắn sẽ về chia sẻ lại với gia đình và bạn bè xung quanh để cùng nhận diện các hình thái ma túy mới đang ẩn mình tinh vi, góp phần bảo vệ môi trường học tập và xã hội an toàn, lành mạnh.

Tương tự, buổi tuyên truyền tại Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Phước Lộc, phường Tân Phước, chiều 11/11, em Trần Thị Mỹ Thắm, học sinh năm cuối ngành Kế toán bày tỏ: Chương trình giúp em nhận diện con đường xâm nhập tinh vi của ma túy vào trường học qua đồ ăn, thức uống quen thuộc như nước ngọt, sô-cô-la, bánh ngọt... Em sẽ chủ động chia sẻ các kiến thức này với người thân và bạn bè để cùng cảnh giác, đồng thời luôn ghi nhớ khẩu hiệu nói không với ma túy và tuyệt đối không thử dù chỉ một lần.

Thiếu tá Vũ Đình Thinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy tại trường THPT Hắc Dịch, phường Tân Thành.

Đánh giá cao phương thức tiếp cận thực tế, thầy Nguyễn Công Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Hắc Dịch cho biết: Thời gian qua, nhà trường thường xuyên mở các buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy, hành vi tội phạm và giúp các em nhận diện rõ các hình thái ma túy. Quan trọng hơn hết, Ban Giám hiệu muốn trang bị cho học sinh khả năng tự phòng tránh trước những cám dỗ, do đó từ đầu năm đến nay trường đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lồng ghép vào giáo dục kỹ năng, các giờ sinh hoạt đầu tuần và tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Chương trình của Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an Thành phố mang lại hiệu quả vượt trội nhờ lồng ghép sân khấu nghệ thuật, giúp học sinh rất hào hứng tiếp cận kiến thức thực tế thông qua việc đối thoại trực tiếp với các chiến sĩ công an.

Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Xuân Quang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Phước Lộc chia sẻ: Nhà trường luôn coi trọng việc nâng cao sức đề kháng cho sinh viên trước cám dỗ tệ nạn xã hội thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống. Việc chuyển đổi phương thức tuyên truyền sang hình thức tương tác hai chiều đã đưa kiến thức pháp luật thâm nhập sâu vào đời sống học đường. Đây là cách làm thực chất giúp người học nhận biết hành vi vi phạm pháp luật và chủ động các biện pháp phòng ngừa.

... đến chủ động phòng ngừa

Thông điệp tuyên truyền ma túy được giới thiệu thông qua tiết mục ảo thuật.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã khám phá, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 1.838 vụ, tăng 5.421 đối tượng. Tang vật thu giữ trong các chuyên án gồm lượng lớn heroin, cocain, cần sa và ma túy tổng hợp. Những con số thực chứng này cho thấy tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đòi hỏi các giải pháp ngăn chặn phải được tiến hành kiên quyết, liên tục từ sớm, từ xa.

Ở góc độ địa bàn cơ sở, Thượng tá Lê Anh Đại, Trưởng Công an phường Tân Thành nhấn mạnh: Đây là hoạt động hết sức thiết thực, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông nhận biết rõ tệ nạn ma túy để chủ động phòng, chống. Thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 26 phường triển khai tuyên truyền sâu rộng xuống lực lượng công nhân tại các xí nghiệp, doanh nghiệp và phối hợp cùng các khu phố đưa thông tin đến từng hộ dân. Mục tiêu đặt ra là "phủ sóng" nhận thức cho 100% người dân trên địa bàn, phấn đấu xây dựng thành công phường Tân Thành không ma túy.

Thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên Thành phố (P.A.S.T) giới thiệu cho người dân phường Tân Phước các loại ma túy hiện nay.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động tuyên truyền này, bà Lưu Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình là một trong những nỗ lực làm mới công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Chương trình nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng việc mang đến trải nghiệm toàn diện, kết hợp từ kịch bản kịch tuyên truyền, các màn ảo thuật đến giao lưu, trao đổi và đặc biệt có những mẫu vật mô phỏng thực tế các hình thức ngụy trang tinh vi hiện nay. Sau mỗi chương trình, các em không chỉ nâng cao nhận thức, kiến thức mà còn rèn luyện bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống ma túy.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đánh giá: Hoạt động mang ý nghĩa và tính thiết thực rất cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong môi trường học đường và cộng đồng dân cư. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 và Ủy ban nhân dân phường bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cùng nghị quyết của Đảng bộ phường để xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế. Địa phương sẽ kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác với việc tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý đối tượng, kiên quyết rà soát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, phấn đấu cùng Thành phố đẩy lùi ma túy vào năm 2030.