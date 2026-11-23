Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại Hội thảo

Đến dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; GS. TS. NGƯT Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Thành viên Ủy ban Di sản thế giới, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; đại diện lãnh đạo sở, ngành, Trường Đại học Kiên Giang cùng tham dự.

Vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các đại biểu tham dự Hội thảo

An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo, với những phẩm chất con người được bồi đắp qua các thế hệ: yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo và kiên cường. Những giá trị ấy được thể hiện sinh động qua văn hóa Óc Eo gắn với nền văn minh Phù Nam; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam; nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực...

Với đặc thù đó, Hội thảo khoa học “Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang” (Hội thảo) là dịp trao đổi học thuật, làm rõ những giá trị tiêu biểu của văn hóa và con người An Giang, đánh giá cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới, đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả những giá trị ấy phục vụ phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo của Trường Đại học Kiên Giang và sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người An Giang trong giai đoạn mới.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm: Nhận diện đầy đủ những giá trị văn hóa đặc trưng của An Giang sau hợp nhất; Nghiên cứu, phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người An Giang; chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ; Đề xuất giải pháp gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trong gìn giữ, lan tỏa bản sắc địa phương…

TS. Nguyễn Hữu Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Hữu Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, chia sẻ: “Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu bảo tồn bản sắc, vừa tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Văn hóa không chỉ là ký ức của lịch sử mà còn là nguồn lực của hiện tại; con người không chỉ là chủ thể gìn giữ truyền thống mà còn là nhân tố quyết định khả năng kiến tạo tương lai”.

Ban tổ chức thông tin, Hội thảo nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trên cả nước với 172 bài gửi tham gia, trong đó 126 bài được lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo, gồm: chủ đề nhận diện văn hóa (23 bài), chủ đề bảo tồn (6 bài), chủ đề phát huy (66 bài) và chủ đề tổng hợp (31 bài).

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Kim trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Thành viên Ủy ban Di sản thế giới, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trình bày tham luận “Biển đảo Tây Nam: di sản văn hóa, động lực phát triển”; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng – Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, với bài tham luận “Phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang trong kỷ nguyên phát triển mới”; TS. Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng Khoa Khoa Văn hoá và phát triển- Học viện Chính trị khu vực II, sẽ đại diện nhóm tác giả, trình bày tham luận “Phát huy giá trị văn hóa và con người An Giang trong phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa bền vững”.

Từ báo cáo đề dẫn và các bài tham luận tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vào 3 nội dung trọng tâm, gồm: Nhận diện giá trị Văn hóa và con người An Giang; những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa, con người An Giang và Định hướng nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà đến báo cáo viên tại Hội thảo

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo Khoa học "Nhận diện và phát huy các giá trị Văn hóa, con người An Giang"

Đồng thời trao đổi và đề xuất một số định hướng trọng tâm, nhằm trả lời các câu hỏi như: Đâu là những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa An Giang? Những phẩm chất nào cần được kế thừa và phát triển trong hệ giá trị con người địa phương? Làm thế nào để kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Theo các đại biểu, để nội dung trao đổi tại Hội thảo đạt hiệu quả, cần chuyển từ nhận diện giá trị sang xây dựng chương trình hành động cụ thể; từ bảo tồn đơn thuần sang phát huy có hiệu quả; từ nghiên cứu riêng lẻ sang hợp tác liên ngành, liên địa phương và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Trong quá trình đó, phải bảo đảm cộng đồng giữ vai trò chủ thể, khoa học cung cấp nền tảng, giáo dục tạo động lực và chính sách mở đường cho sự phát triển.

Phát biểu tại hội thảo khoa học bàn về văn hóa và con người An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao công tác chủ trì, tổ chức Hội thảo, đồng thời ghi nhận đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, các tham luận không chỉ dừng ở góc độ nghiên cứu khoa học mà còn góp phần củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác phát triển văn hóa địa phương trong giai đoạn mới. Cùng với di sản, những phẩm chất tiêu biểu của con người An Giang – yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, kiên cường, hào sảng, bao dung – được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, cần được bảo tồn và phát huy theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng giao các sở, ngành liên quan ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, trong đó, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa con người An Giang; Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc địa phương; Cụ thể hóa kết quả hội thảo bằng kế hoạch hành động và đẩy mạnh tuyên truyền và điều chỉnh linh hoạt nếp nghĩ, nếp sống, đặc tính văn hóa theo yêu cầu phát triển mới của tỉnh An Giang…