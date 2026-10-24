Nhận diện và lật tẩy chiêu trò chống phá của tổ chức Việt Tân nhân Ngày Nhân quyền quốc tế

Phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 50.000.000 đồng không rõ nguồn gốc, sau đó có người nhắn tin thông báo chuyển nhầm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chủ động trình báo công an để xác minh, tránh nguy cơ bị lừa đảo.