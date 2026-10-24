Pháp luật

Nhận diện và lật tẩy chiêu trò chống phá của tổ chức Việt Tân nhân Ngày Nhân quyền quốc tế

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
80 liên quanGốc

Tác giả: Đỗ Văn Tiến

Đơn vị: Cán bộ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến - Công an tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết tại đây: Nhận diện và lật tẩy chiêu trò chống phá của tổ chức Việt Tân nhân Ngày Nhân quyền quốc tế

Đỗ Văn Tiến

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-dien-va-lat-tay-chieu-tro-chong-pha-cua-to-chuc-viet-tan-nhan-ngay-nhan-quyen-quoc-te-471021.html