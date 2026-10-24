Nhận diện và lật tẩy chiêu trò chống phá của tổ chức Việt Tân nhân Ngày Nhân quyền quốc tế
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Đỗ Văn Tiến
Đơn vị: Cán bộ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến - Công an tỉnh Lâm Đồng
Xem chi tiết tại đây: Nhận diện và lật tẩy chiêu trò chống phá của tổ chức Việt Tân nhân Ngày Nhân quyền quốc tế
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-dien-va-lat-tay-chieu-tro-chong-pha-cua-to-chuc-viet-tan-nhan-ngay-nhan-quyen-quoc-te-471021.html