Nhận diện tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép từ nghiệp vụ trinh sát

Phối hợp trinh sát, nhận diện thủ đoạn phạm tội

Chuyên án XC726p đấu tranh với hoạt động XNC trái phép của người nước ngoài, do Cục Trinh sát BĐBP chủ trì, phối hợp với các đơn vị vừa triệt phá thành công là ví dụ điển hình. Qua 3 giai đoạn, từ ngày 20-7 đến 27-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc XNC trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Trinh sát BĐBP phát hiện dấu hiệu hoạt động của một số đường dây tổ chức XNC trái phép trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; báo cáo, đề xuất Bộ tư lệnh BĐBP xác lập Chuyên án XC726p.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao phần thưởng của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p. Ảnh: ĐỨC HIẾU

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP cho biết: Quá trình đấu tranh chuyên án có sự phối hợp của nhiều đơn vị BĐBP. Trong đó, Cục Trinh sát triển khai 9 tổ công tác, gồm 1 tổ trinh sát kỹ thuật và 8 tổ trinh sát ngoại tuyến, hoạt động trên nhiều địa bàn. Các tổ phối hợp theo dõi đối tượng, xác minh tuyến đường, phương tiện vận chuyển, địa điểm giao nhận người có nhu cầu XNC trái phép; đồng thời đối chiếu thông tin, từng bước làm rõ phương thức hoạt động và mối liên hệ giữa các đối tượng.

Tại TP Đà Nẵng, một trong những địa bàn mà các đường dây tổ chức XNC trái phép sử dụng để trung chuyển, giao nhận người, Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng thành lập tổ công tác gồm các cán bộ thuộc Phòng Nghiệp vụ và đồn biên phòng tuyến biển, phối hợp với lực lượng của Cục Trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng, công tác trinh sát gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông, trong khi các đối tượng rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi hành trình, phương tiện, địa điểm giao nhận người và sử dụng các ứng dụng nhắn tin có mã hóa để liên lạc. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã tăng cường lực lượng, phương tiện, có thời điểm huy động hơn 40 cán bộ trinh sát tham gia theo dõi hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Các tổ công tác vừa phải bảo đảm bí mật, duy trì theo dõi liên tục, vừa kịp thời trao đổi thông tin với lực lượng phối hợp, phục vụ Ban chuyên án xây dựng phương án đấu tranh.

Còn tại Lào Cai, qua nắm tình hình nội biên, ngoại biên, nhất là khu vực cửa khẩu, lực lượng BĐBP phát hiện thủ đoạn lợi dụng thủ tục XNC để hợp thức hóa hành trình nhập cảnh trái phép. Tại khu vực đền Mẫu thuộc phường Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lào Cai bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc tổ chức cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Quảng Trị ngày 26-9 trong giai đoạn 3 Chuyên án XC726p. Ảnh: TRINH VIÊN

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai cho biết: Điểm đáng chú ý của vụ việc là đối tượng người Trung Quốc trực tiếp móc nối, tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép, thay vì thông qua các đối tượng người Việt Nam như trước đây. Đối tượng liên hệ với các đầu mối tại Campuchia để tìm những công dân Trung Quốc cư trú quá hạn, gặp khó khăn khi xuất cảnh hợp pháp. Sau khi những công dân này có được hộ chiếu thì đối tượng sang Campuchia đón, tổ chức đưa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn những người này mang giấy tờ đến khu vực CKQT Lào Cai, chọn thời điểm vắng người, vượt rào vào luồng nhập cảnh, giả làm hành khách từ Trung Quốc để xin chứng nhận tạm trú và đóng dấu kiểm chứng XNC. Mục đích là hợp thức hóa hành trình nhập cảnh trái phép, tạo điều kiện cho những người này tiếp tục xuất cảnh sang nước thứ ba hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Tiếp tục nâng cao chất lượng trinh sát

Tại hội nghị tổng kết, trao thưởng thành tích đấu tranh Chuyên án XC726p, đại diện các đơn vị đã trao đổi, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh chuyên án, nhất là việc nâng cao hiệu quả nghiệp vụ trinh sát, tổ chức lực lượng và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị.

Theo Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, đối với các đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, việc nắm chắc tình hình, đánh giá đúng đối tượng, khảo sát kỹ địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng phương án đấu tranh. Quá trình thực hiện cần vận dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là trinh sát liên hoàn, tổng hợp, phân tích thông tin từ nhiều địa bàn để làm rõ mối liên hệ giữa từng đối tượng, đường dây. Cùng với đó, phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ dưới sự chỉ huy thống nhất, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và lựa chọn thời điểm bắt giữ phù hợp.

Đối tượng bị bắt giữ ngày 22-8 trong giai đoạn 1 Chuyên án XC726p. Ảnh: TRINH VIÊN

Từ thực tiễn Chuyên án XC726p, Đại tá Nguyễn Hoài Nam khẳng định: Chất lượng nghiệp vụ trinh sát trước hết phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trinh sát phải nhạy bén trong nhận diện hoạt động của đối tượng, linh hoạt điều chỉnh phương pháp theo dõi trước những thay đổi về hành trình, phương tiện và thủ đoạn hoạt động của chúng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác phải kiên trì bám sát đối tượng, bảo đảm bí mật, thường xuyên cập nhật, trao đổi kết quả xác minh để phục vụ công tác chỉ huy, từ đó tổ chức đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xác minh các nguồn tin, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm, tập trung vào đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa BĐBP các địa phương với lực lượng chức năng trong nước và cơ quan chức năng các nước láng giềng; đẩy mạnh ứng dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng trinh sát. Qua đó, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan đến hoạt động XNC trái phép nói riêng và các loại tội phạm nói chung, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.