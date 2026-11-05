Nhận diện tổ chức bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Khi lựa chọn nơi gửi tiền tiết kiệm, người gửi tiền cần chủ động tìm hiểu tổ chức nhận tiền gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi hay chưa, đồng thời nắm rõ khoản tiền gửi nào được bảo hiểm và quyền lợi của mình. Đây là thông tin cần thiết để mỗi người chủ động hơn khi lựa chọn nơi gửi tiền.

Chính sách bảo hiểm tiền gửi có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong đó, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là mắt xích quan trọng trong việc triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi hiệu quả. Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi không chỉ là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức có nhận tiền gửi, mà còn thể hiện trách nhiệm của các tổ chức đó trong việc thực hiện chính sách bảo vệ người gửi tiền, góp phần nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người gửi tiền.

Theo quy định, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực hiện các nghĩa vụ liên quan và công khai thông tin tham gia bảo hiểm tiền gửi để người gửi tiền dễ dàng nhận biết, người gửi tiền không phải nộp bất kỳ khoản phí nào. Khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo quy định pháp luật, người gửi tiền được chi trả tiền bảo hiểm trong hạn mức quy định.

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Tổ chức nào phải tham gia bảo hiểm tiền gửi?

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Cách nhận biết tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định để người gửi tiền dễ dàng nhận biết và tìm hiểu thông tin. Người gửi tiền có thể chủ động nhận biết tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thông qua một số cách sau:

Quan sát Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi tại các điểm giao dịch

Khi giao dịch trực tiếp, người gửi tiền có thể quan sát Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi tại điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

Theo quy định, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải công khai Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi tại các địa điểm giao dịch có nhận tiền gửi ở vị trí dễ nhận biết, thuận tiện quan sát. Việc công khai biểu tượng giúp người dân dễ dàng nhận diện tổ chức đã tham gia bảo hiểm tiền gửi ngay khi đến giao dịch. Nếu nhìn thấy biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền có thể yên tâm rằng tổ chức đó đã tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Nhận diện Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi trên website và các nền tảng số

Trong bối cảnh các giao dịch ngày càng phát triển trên môi trường số, người gửi tiền có thể tìm hiểu thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mà không nhất thiết phải đến trực tiếp điểm giao dịch.

Theo Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi trên trang thông tin điện tử của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (nếu có); trên phần mềm ứng dụng Mobile Banking của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (nếu có); và trên màn hình đăng nhập của máy giao dịch tự động (nếu có).

Người gửi tiền có thể truy cập website chính thức hoặc ứng dụng ngân hàng để tìm kiếm thông tin về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đây là cách thuận tiện để chủ động kiểm tra thông tin mọi lúc, mọi nơi trước khi lựa chọn nơi gửi tiền.

Hỏi trực tiếp nhân viên giao dịch

Nếu chưa rõ về tình trạng tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức nhận tiền gửi, người gửi tiền có thể hỏi trực tiếp giao dịch viên hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên sẽ cung cấp thông tin về tình trạng tham gia bảo hiểm tiền gửi khi được khách hàng yêu cầu.

Tham khảo chứng từ liên quan đến khoản tiền gửi

Một số chứng từ giao dịch có thể thể hiện thông tin về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi. Người gửi tiền có thể tham khảo sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi hoặc phiếu xác nhận giao dịch; tuy nhiên, nên đối chiếu với thông tin do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam công khai hoặc hỏi tổ chức nhận tiền gửi khi cần xác nhận.

Việc một tổ chức đã tham gia bảo hiểm tiền gửi không đồng nghĩa với việc mọi khoản tiền gửi tại tổ chức đó đều được bảo hiểm. Người gửi tiền cần tìm hiểu thêm những nội dung quan trọng của chính sách bảo hiểm tiền gửi như phạm vi tiền gửi được bảo hiểm, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, quyền lợi của người gửi tiền… trên các nguồn thông tin chính thống của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, cùng danh sách tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cập nhật trên website của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để hiểu rõ quyền lợi, kiểm chứng thông tin khi cần thiết.

Chủ động nhận biết tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi là cần thiết đối với mỗi người gửi tiền. Qua đó, người gửi tiền có thể nâng cao nhận thức tài chính, nắm bắt quyền lợi của mình để an tâm tích lũy tài chính cho tương lai.